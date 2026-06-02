По цене путевки в отпуск! В Ярославле продают кошек за десятки тысяч рублей — как они выглядят

Показываем пушистиков с родословной

Сколько стоят самые дорогие кошки в Ярославле

Источник:

avito.ru

Домашние питомцы наполняют нашу жизнь теплом и радостью. Кто-то готов полюбить пушистика с улицы или приюта, а кто-то выбирает породистых красавцев.

Нам стало интересно, какие цены выставляют ярославские заводчики за питомцев с родословной. В этой подборке смотрим, сколько стоят самые дорогие пушистики в городе.

Коротколапый ушастик

Этого ушастого мальчика зовут Симба | Источник: avito.ru
У него янтарные глаза | Источник: avito.ru

Годовалого котенка породы манчкин с возможностью племенного разведения продают в Ярославле за 100 тысяч рублей. По словам продавца, пушистый ко всему приучен и очень ласковый.

Манчкин — порода коротколапых кошек, зарегистрированная в 1995 году. Из-за природной генетической мутации лапы представителей породы намного короче, чем у остальных кошек.

Голубоглазая девочка

Посмотрите, какой пронзительный взгляд! | Источник: avito.ru
Она будто игрушечная | Источник: avito.ru

Чуть подешевле, за 90 тысяч выставлена на продажу кошечка породы рэгдолл. Питомица соответствует стандарту породы и может давать потомство. Продавец гарантирует пожизненную консультацию по всем вопросам.

Рэгдолл — порода крупных полудлинношерстных кошек, выведенная в США в 1960-х годах. Окрас питомцев полностью проявляется только к трем годам.

Мальчик с кисточками на ушках

Какие милые кисточки на ушах! | Источник: avito.ru
Этого несмышленыша зовут Эван. Его окрас называется «голубой мрамор». | Источник: avito.ru

Котенка породы мейн-кун на сайте объявлений предлагают за 55 тысяч рублей. Пушистик по имени Эван родился в январе 2026-го, он ещё малыш, но вырастет в крупного кота.

Мейн-кун — порода крупных кошек, выведенная в США в штате Мэн. В России мейн-куны стали популярны в 2000-х годах.

Кудрявая шерстка

Рыже-белый мальчик любит позировать | Источник: avito.ru
Посмотрите на эту мордашку! | Источник: avito.ru
Хвостатый друг родился в январе | Источник: avito.ru

Котенок от титулованных родителей породы селкирк рекс выставлен на продажу за 50 тысяч рублей. Пушистику еще нет года, однако он уже приучен к лотку и когтеточке.

Селкирк рекс — порода кошек с кудрявой шерстью, ее также часто называют «плюшевой». Первых представителей начали разводить в конце 20 века.

Носатый и ушастый ориентал

Мальчик с большими ушами продается за 35 тысяч | Источник: avito.ru
Вот это профиль! | Источник: avito.ru

Ушастого ориентального котенка с мраморным окрасом готовы продать за 35 тысяч рублей. Питомец до переезда к хозяину будет кастрирован, поэтому не годится для племенного разведения. У котика есть родословная, которая подтверждает его чистокровность.

Ориентальная кошка — порода, появившаяся в Таиланде. В конце 19 века представителей перевезли в Англию, а в середине 20-го она получила свое распространение в разных странах.

Кошка с загнутыми ушками

Ушки почти не видно | Источник: avito.ru
У кошки короткая шерстка | Источник: avito.ru

Шотландскую вислоухую кошечку в Ярославле предлагают за 35 тысяч рублей. Малышка родилась в марте 2026-го, ее зовут Астория. Питомица соответствует стандарту породы и пригодна для продолжения рода.

Шотландская вислоухая — порода, впервые замеченная в Шотландии в середине 20 века. Представители отличаются прижатыми к голове ушами.

Золотой британец

Миленькая мордашка! | Источник: avito.ru
Котику еще нет года | Источник: avito.ru

Британский котик с родословной в окрасе «золотая шиншилла» продается за 25 тысяч рублей. Питомец родился в октябре 2025 года, уже приучен к лотку и когтеточке.

Британская кошка — порода, зародившаяся в Великобритании в 19 веке. В России представители получили распространение уже в конце 20 века.

Кстати, ранее мы побывали на выставке кошек в Ярославле и узнали у заводчиков, получается ли строить бизнес на разведении породистых котов.

Алёна Троицкая
корреспондент
Комментарии
5
Гость
1 час
Какие же все красивые!
Гость
1 час
Нищие ярославцы)
Читать все комментарии
Гость
