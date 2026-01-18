НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Они еще и танцуют! Репортаж с лошадиной фермы с мимимишными пони — вы влюбитесь в этих красавчиков

Они еще и танцуют! Репортаж с лошадиной фермы с мимимишными пони — вы влюбитесь в этих красавчиков

Их так и хочется обнимать и тискать

194
В год Лошади непременно надо станцевать хотя бы с пони

В год Лошади непременно надо станцевать хотя бы с пони

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

«Вы к нам сами приехали, а вообще нас любят редакции к себе приглашать с лошадкой. Главное, чтоб лифт был, а так — без проблем», — с улыбкой говорит хозяйка фермы «Пинто Бриз» Татьяна Мустякимова.

«Лошадь поместится в лифт?» — спрашиваем мы.

«Легко! Наши поники войдут в любой, сейчас сами увидите, какие они миниатюрные. А еще они танцевать умеют», — интригует Татьяна.

Считаем, что не увидеть танцующего Шедди в год Лошади — преступление. Корреспонденты 74.RU с удовольствием сами посмотрели на этого поника и показывают читателям.

Источник:

Михаил Шилкин

Лошадиная ферма находится совсем недалеко от Челябинска. Там живут 70 коней-малышей. Про каждого хозяйка готова говорить часами. Мини-пони — они как большие собаки, 65 сантиметров в холке. Американские миниатюрные лошадки чуть повыше. Таких вообще больше нет ни у кого в регионе. Или вот: фризская, голландская упряжная — элитная лошадь. Парадную карету Елизаветы II запрягали этими вороными красавчиками. Стоимость лошадок такой породы доходит до 10 миллионов рублей.

15 лет назад Татьяна купила первых американских мини-пони

15 лет назад Татьяна купила первых американских мини-пони

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Татьяна Мустякимова — по образованию художник-оформитель. 15 лет назад вместе с мужем переехала в свой дом и поняла, что пришло время осуществить детскую мечту — завести лошадь. Из интернета узнала об интересной породе — американской миниатюрной пони.

Сейчас на ферме порядка 30 мини-пони

Сейчас на ферме порядка 30 мини-пони

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

«Муж поехал в командировку в Питер и там на племенной ферме купил двух лошадок — Пегги и Овацию. Привезли их коневозом, — вспоминает Татьяна. — Приехал, мы давай нервно колотить сарайку, строить левады. Они обе были жерёбы, беременные, так сказать. Через 11 месяцев принесли двух кобылок, одну я обменяла на жеребца, на нашего танцора Шедда. С тех пор поголовье маленьких лошадок стало расти».

На ферме все лошади словно с картинки

На ферме все лошади словно с картинки

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Потом Татьяна отдала сына в конный спорт, ему тогда было 10 лет. Для занятий пришлось покупать лошадь.

«Тренер сказал, пока я не куплю ему большую лошадь, он не поедет, — продолжает Татьяна. — Что делать — купили, поставили ее в „Рифей“ (школа олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью. — Прим. ред.). Сын стал на ней заниматься, прыгать, а потом внезапно вырос, и пришлось покупать другую лошадь. А потом еще одну и еще. Наши лошади стояли везде: в „Пегасе“ (конный клуб. — Прим. ред.), в „Рифее“, у знакомых, потому что дома у нас был небольшой участок. Тогда мы начали искать место, чтобы построить свою конюшню».

А вот и символ года — огненная лошадка

А вот и символ года — огненная лошадка

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Место нашли под Челябинском, в Сосновском районе. Теперь трех гектаров хватает с лихвой и мини-поникам, и большим лошадям ростом до двух метров.

«Пони очень востребованы у детей, с трех лет детишки начинают заниматься у нас, — говорит Татьяна. — Детки учатся правильно ухаживать за лошадкой, правильно ее седлать и обязательно учатся ездить. Естественно, с инструктором, потихонечку. А главное развлечение — плетение кос на гриве. Лошадки спокойно стоят, когда дети, да и взрослые, заплетают их. Сейчас новое направление появилось — ипповенция. Это как раз близкое общение с лошадью. Вот вы погладили ее, обняли, косички заплели — это уже такое лечение, можно сказать».

Маленькие лошадки всего 63 сантиметра от холки

Маленькие лошадки всего 63 сантиметра от холки

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

На наш вопрос, дорого ли содержать ферму, Татьяна улыбается и говорит, что остановилась и больше не увеличивает хозяйство.

Расход сена на ферме достаточно большой, раз в два дня трактор развозит эти рулоны питомцам. Этого должно хватить до лета

Расход сена на ферме достаточно большой, раз в два дня трактор развозит эти рулоны питомцам. Этого должно хватить до лета

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

«Вся эта история убыточная в основном, — признаётся хозяйка. — Спонсоров у нас нет, кроме моего мужа. Конюшню держать тяжело. Да, жеребят американских миниатюрных продаем, потому что их больше нигде нет, кроме как у нас и на ферме в Санкт-Петербурге. Но особо на этом не заработаешь».

Шедди (справа) умеет вставать на задние копыта…

Шедди (справа) умеет вставать на задние копыта…

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

…и даже подавать ножку

…и даже подавать ножку

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Цена за породистого поника — 250 тысяч рублей. Но в мире лошадей, как мы поняли, это копейки.

«Лукас, наш красавец, породы фризская, голландская упряжная — элитная лошадь, парадная карета Елизаветы II запряжена была этими конями. Он у нас с 2013 года, а сейчас эта порода стоит до 10 миллионов рублей, — говорит Татьяна. — А еще у нас есть орловская рысистая — это достояние России, можно сказать. Когда-то граф Орлов создал эту породу методом подбора разных голландских и европейских кобыл».

Тот самый Лукас — конь элитной породы

Тот самый Лукас — конь элитной породы

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Таких в карете у королевы было запряжено шестеро

Таких в карете у королевы было запряжено шестеро

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Кони этой породы всегда только вороные

Кони этой породы всегда только вороные

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Дарья Дубровских
корреспондент
Дарья Дубровских
корреспондент
