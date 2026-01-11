Влюбленные в хозяина: зоопсихолог назвала самые ласковые породы кошек

Кошки — это не просто ценный мех, это еще и особый характер. Какие из этих питомцев самые ласковые и покладистые, UFA1.RU узнал у фелинолога (специалиста по домашним кошкам) и зоопсихолога Татьяны Любимовой, которая работает с домашними животными уже больше 10 лет.
«С кошками я, по сути, с детства. Именно живое ежедневное наблюдение за их поведением привело меня в профессию. Когда ты долго живешь рядом с кошкой, становится очевидно: с ней невозможно работать по принципу „сделать удобной“. В своей практике я всегда опираюсь на фелинологию и зоопсихологию, выбирая гуманный подход — через понимание природы кошки, ее потребностей и границ, а не через давление и контроль», — рассказала Татьяна.
Кошку невозможно «воспитать» в классическом смысле слова, как собаку. Ласковой и покладистой она становится не благодаря дрессировке, а тогда, когда чувствует себя в безопасности.
От чего зависит характер кошек
Характер кошки, рассказывает эксперт, складывается из нескольких главных составляющих: наследственность, окружение и опыт, полученный питомцем, когда он был котенком. Принадлежность к конкретной породе далеко не всегда гарантирует, что любимец будет соответствовать ожиданиям.
«Есть генетическая база — тип нервной системы, уровень активности, чувствительность. Есть ранний опыт: как прошло детство котенка, была ли стабильная мама-кошка, контактировал ли он с человеком в первые недели жизни. И есть среда, в которой кошка живет дальше. Порода может задавать общее направление характера, но она никогда не является гарантией. Даже внутри одной породы кошки могут быть очень разными. При этом важно понимать: кошку невозможно „воспитать“ в классическом смысле слова, как собаку. Ласковой и покладистой она становится не благодаря дрессировке, а тогда, когда чувствует себя в безопасности», — резюмировала фелинолог.
Породы кошек с самым ласковым характером
По мнению Татьяны, к породам с более мягким и контактным темпераментом чаще всего относят следующие:
рэгдоллы;
мейн-куны;
бурманские кошки;
британские короткошерстные;
шотландские кошки.
«Но я всегда подчеркиваю: это лишь направление, а не обещание конкретного поведения. Выбирая ласкового кота, важно выбирать не „идеальный образ“, а живое существо со своим темпераментом. И именно профессиональный взгляд помогает увидеть, какой характер будет комфортен именно вам», — добавила эксперт.
А вот среди пород, которые едва ли подойдут тем, кто ищет нежного котенка, можно назвать бенгальских кошек, саванн, а также ориенталов и абиссинцев. У них высокий уровень активности и чувствительности. Они тоже могут быть привязчивыми, но требуют очень большого внимания, понимания и правильно выстроенной среды.
«Когда порода выбрана, ключевым становится наблюдение за самим котенком. Важны не внешние данные, а реакции: интерес к человеку, готовность идти на контакт, способность быстро расслабляться, отсутствие резкой оборонительной реакции. Ласковость всегда проявляется в мелочах, которые легко увидеть, если не торопиться», — подытожила Татьяна.