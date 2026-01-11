НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Животные Влюбленные в хозяина: зоопсихолог назвала самые ласковые породы кошек

Влюбленные в хозяина: зоопсихолог назвала самые ласковые породы кошек

Эксперт рассказала, кто будет вас обнимать и обмурлыкивать, а кто — держать на расстоянии вытянутой лапы

129
Кошки&nbsp;— создания своенравные | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUКошки&nbsp;— создания своенравные | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Кошки — создания своенравные

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Кошки — это не просто ценный мех, это еще и особый характер. Какие из этих питомцев самые ласковые и покладистые, UFA1.RU узнал у фелинолога (специалиста по домашним кошкам) и зоопсихолога Татьяны Любимовой, которая работает с домашними животными уже больше 10 лет.

«С кошками я, по сути, с детства. Именно живое ежедневное наблюдение за их поведением привело меня в профессию. Когда ты долго живешь рядом с кошкой, становится очевидно: с ней невозможно работать по принципу „сделать удобной“. В своей практике я всегда опираюсь на фелинологию и зоопсихологию, выбирая гуманный подход — через понимание природы кошки, ее потребностей и границ, а не через давление и контроль», — рассказала Татьяна.

<p>Татьяна Любимова</p><p>Татьяна Любимова</p>

Кошку невозможно «воспитать» в классическом смысле слова, как собаку. Ласковой и покладистой она становится не благодаря дрессировке, а тогда, когда чувствует себя в безопасности.

Татьяна Любимова

фелинолог, зоопсихолог

От чего зависит характер кошек

Характер кошки, рассказывает эксперт, складывается из нескольких главных составляющих: наследственность, окружение и опыт, полученный питомцем, когда он был котенком. Принадлежность к конкретной породе далеко не всегда гарантирует, что любимец будет соответствовать ожиданиям.

«Есть генетическая база — тип нервной системы, уровень активности, чувствительность. Есть ранний опыт: как прошло детство котенка, была ли стабильная мама-кошка, контактировал ли он с человеком в первые недели жизни. И есть среда, в которой кошка живет дальше. Порода может задавать общее направление характера, но она никогда не является гарантией. Даже внутри одной породы кошки могут быть очень разными. При этом важно понимать: кошку невозможно „воспитать“ в классическом смысле слова, как собаку. Ласковой и покладистой она становится не благодаря дрессировке, а тогда, когда чувствует себя в безопасности», — резюмировала фелинолог.

Мейн-куны считаются добрыми и ласковыми кошками | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUМейн-куны считаются добрыми и ласковыми кошками | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Мейн-куны считаются добрыми и ласковыми кошками

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Породы кошек с самым ласковым характером

По мнению Татьяны, к породам с более мягким и контактным темпераментом чаще всего относят следующие:

  • рэгдоллы;

  • мейн-куны;

  • бурманские кошки;

  • британские короткошерстные;

  • шотландские кошки.

«Но я всегда подчеркиваю: это лишь направление, а не обещание конкретного поведения. Выбирая ласкового кота, важно выбирать не „идеальный образ“, а живое существо со своим темпераментом. И именно профессиональный взгляд помогает увидеть, какой характер будет комфортен именно вам», — добавила эксперт.

Шотландец&nbsp;— хороший выбор, если хочется послушную и ласковую кошечку | Источник: Максим Воробьев / E1.RUШотландец&nbsp;— хороший выбор, если хочется послушную и ласковую кошечку | Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Шотландец — хороший выбор, если хочется послушную и ласковую кошечку

Источник:

Максим Воробьев / E1.RU

А вот среди пород, которые едва ли подойдут тем, кто ищет нежного котенка, можно назвать бенгальских кошек, саванн, а также ориенталов и абиссинцев. У них высокий уровень активности и чувствительности. Они тоже могут быть привязчивыми, но требуют очень большого внимания, понимания и правильно выстроенной среды.

«Когда порода выбрана, ключевым становится наблюдение за самим котенком. Важны не внешние данные, а реакции: интерес к человеку, готовность идти на контакт, способность быстро расслабляться, отсутствие резкой оборонительной реакции. Ласковость всегда проявляется в мелочах, которые легко увидеть, если не торопиться», — подытожила Татьяна.

Андрей СивецАндрей Сивец
Андрей Сивец
корреспондент
Кошка Домашнее животное Зоопсихолог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
