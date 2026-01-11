Влюбленные в хозяина: зоопсихолог назвала самые ласковые породы кошек

Кошки — создания своенравные Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Кошки — это не просто ценный мех, это еще и особый характер. Какие из этих питомцев самые ласковые и покладистые, UFA1.RU узнал у фелинолога (специалиста по домашним кошкам) и зоопсихолога Татьяны Любимовой, которая работает с домашними животными уже больше 10 лет.

«С кошками я, по сути, с детства. Именно живое ежедневное наблюдение за их поведением привело меня в профессию. Когда ты долго живешь рядом с кошкой, становится очевидно: с ней невозможно работать по принципу „сделать удобной“. В своей практике я всегда опираюсь на фелинологию и зоопсихологию, выбирая гуманный подход — через понимание природы кошки, ее потребностей и границ, а не через давление и контроль», — рассказала Татьяна.

Кошку невозможно «воспитать» в классическом смысле слова, как собаку. Ласковой и покладистой она становится не благодаря дрессировке, а тогда, когда чувствует себя в безопасности. Татьяна Любимова фелинолог, зоопсихолог

От чего зависит характер кошек

Характер кошки, рассказывает эксперт, складывается из нескольких главных составляющих: наследственность, окружение и опыт, полученный питомцем, когда он был котенком. Принадлежность к конкретной породе далеко не всегда гарантирует, что любимец будет соответствовать ожиданиям.

«Есть генетическая база — тип нервной системы, уровень активности, чувствительность. Есть ранний опыт: как прошло детство котенка, была ли стабильная мама-кошка, контактировал ли он с человеком в первые недели жизни. И есть среда, в которой кошка живет дальше. Порода может задавать общее направление характера, но она никогда не является гарантией. Даже внутри одной породы кошки могут быть очень разными. При этом важно понимать: кошку невозможно „воспитать“ в классическом смысле слова, как собаку. Ласковой и покладистой она становится не благодаря дрессировке, а тогда, когда чувствует себя в безопасности», — резюмировала фелинолог.

Мейн-куны считаются добрыми и ласковыми кошками Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Породы кошек с самым ласковым характером

По мнению Татьяны, к породам с более мягким и контактным темпераментом чаще всего относят следующие:

рэгдоллы;

мейн-куны;

бурманские кошки;

британские короткошерстные;

шотландские кошки.

«Но я всегда подчеркиваю: это лишь направление, а не обещание конкретного поведения. Выбирая ласкового кота, важно выбирать не „идеальный образ“, а живое существо со своим темпераментом. И именно профессиональный взгляд помогает увидеть, какой характер будет комфортен именно вам», — добавила эксперт.

Шотландец — хороший выбор, если хочется послушную и ласковую кошечку Источник: Максим Воробьев / E1.RU

А вот среди пород, которые едва ли подойдут тем, кто ищет нежного котенка, можно назвать бенгальских кошек, саванн, а также ориенталов и абиссинцев. У них высокий уровень активности и чувствительности. Они тоже могут быть привязчивыми, но требуют очень большого внимания, понимания и правильно выстроенной среды.