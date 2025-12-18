«8 лет мы были вместе»: кот-путешественник Милан, объехавший почти всю Россию, пропал из квартиры — его история

Интуиция Дарьи говорит, что Милан жив Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Во Владивостоке уже две недели продолжаются поиски Милана — большого серого добродушного кота, который вместе со своей хозяйкой проехал почти всю Россию. Он исчез в холодную ночь 29 ноября.

Его хозяйка — методист по работе с детьми Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Дарья Мурашова — рассказала VLADIVOSTOK1.RU, что до сих пор не находит себе места, путает сон и реальность, а впереди маячит переезд.

Когда люди спрашивают про породу Милана, Дарья напрягается, но честно отвечает, что он обычный серый домашний кот. Девушка знает, следующее, что она услышит, будет протяжное и удивленное: «А зачем тогда столько заморочек, если кот не породистый?» Раньше заморочками считались паспорт, прививки, переноски и билеты для питомца, а сейчас — масштабная кампания по его поиску.

«Я никогда не понимала эту логику людей. Я же Милана забирала не на выставки, не чтобы кому-то показывать, это не инвестиция. Он просто мой любимый кот. Этого разве недостаточно?» — начала свой рассказ хозяйка пропавшего кота.

История Милана началась почти восемь лет назад — в 2018 году. Дарья училась на четвертом курсе в Красноярске. На «Авито» она увидела объявление о котенке и не смогла пройти мимо.

«Был март — еще зима, холодно, морозы. Я студентка, только-только начала заниматься репетиторством по истории за 350 рублей в час. Мне принесли маленького котенка, и тогда я даже не представляла, что мы будем путешествовать вместе почти по всей России. Сначала переехали в Шушенское, откуда я родом, там работала в музее. Потом — в Калининград, два года работы в зоопарке. И вот командировка во Владивосток обернулась резким переездом через всю страну в этот город в мае 2024 года», — рассказала Дарья.

За эти годы я уже привыкла к тому, что Милан всегда рядом, у меня у ног, в переноске. Весной ему исполнится восемь лет, и все эти восемь лет мы мотались вместе — год здесь, два года там, но всегда вместе. Дарья Мурашова хозяйка кота Милана, которого ищут всем Владивостоком

В общей сложности кот успел пожить более чем в десяти городах России, пережил ковидное лето на даче у родителей Дарьи в Шушенском, охотился в лесу в бухте Емар под Владивостоком, сбегал от перепугавшего его пса с 4-го этажа в Красноярске. Несмотря на то что Милан из пластикового окошка своего рюкзака-переноски видел и слышал больше даже среднестатистического россиянина, не говоря уж о кошках, он всё равно сохранил страх перед городом и его страшными резкими звуками. Дарья считает, что именно этот факт и стал ключевым в его пропаже и затянувшихся поисках.

«Я знаю, что он жив. Просто знаю, чувствую. Уверена, что он где-то в подвале, прижался к стене и замер. Ждет, когда его найдут», — заявила девушка.

Последняя ночь дома

Милан проделал путь от Калининграда до Владивостока Источник: Ideardarii / T.me

29 ноября, по словам хозяйки кота, был обычный, ничем не примечательный вечер. Дарья и подруга собирались на день рождения — ушли из квартиры около 10 вечера. Вернувшись под утро, хозяйка поняла самое страшное: Милана в квартире нет. Только после пропажи кота она подумала, что питомец, которому за день до этого удалили левый клык, был подозрительно тихим в тот день.

«Он всегда рядом, встречает. Если его не видно, значит, что-то случилось. Но я думала, что он спит после удаления зуба», — вспомнила она.

По сей день, к сожалению, время исчезновения кота установить не удалось. Цепочку событий восстановить трудно из-за огромного количества неопределенных временных переменных.

Одна из версий — кот убежал одновременно с тем, как Дарья и подруга ушли на праздник. В тот злополучный субботний вечер дверь квартиры на улице Уборевича, 20 оставалась слегка приоткрытой. Это было связано с тем, что девушки несколько раз покидали помещение и быстро возвращались, забывая какие-то мелочи. Однако у обеих есть ощущение, что кота не было дома за несколько часов до этого.

«После работы ко мне подруга зашла в гости. Спустя какое-то время она спросила, мол, а где Милан? Что-то он не орет, не бегает, никак себя не показывает. Я подумала, что это действительно странно, но списала на отходняк после наркоза. Позже мы начали сборы в гости, шумели, но кот всё не выходил», — рассказала Дарья.

Поиски кота начались утром 30 ноября, после того как хозяйка кота прилегла на несколько часов поспать перед работой, а проснувшись, не нашла его спящим в своих ногах.

«Такое ощущение, что вообще никаких улик нет. Я, конечно, жалею, что у него не было ошейника с номером или адресника. Адресник, честно говоря, уже лежит у меня в корзине на „Озоне“. Но сейчас уже ничего не понять… Это какая-то невероятная история», — поделилась она.

Соседи, подъезды, объявления — и тишина

В подвале дома Дарьи живет кошачий картель, поэтому следы на снегу не дали зацепок Источник: Ideardarii / T.me

Первое, о чем подумала Дарья: кот выбежал в подъезд и его подобрала какая-нибудь бабушка. Дарья обошла подъезды, развесила объявления и написала в домовой чат сообщение с примерным текстом: «Верните, пожалуйста, серого кота в квартиру № 22». Но соседи говорили: видели его в подъезде — и всё.

Когда стало ясно, что в доме Милана нет, начали прочесывать улицу. Улица Уборевича связана переходом с телецентром, и именно там появилась первая зацепка. Собачница сказала, что видела крупного серого кота, перебегающего дорогу к пункту выдачи Wildberries.

Другая девушка вспомнила, что кто-то на днях выкладывал в соцсетях сторис, как подкармливает похожего кота где-то в центре города. Но кто выкладывал и где конкретно, не помнит.

Были и ложные надежды: дети звонили, говорили, что гладили «большого серого». Но на месте оказалась местная дворовая кошка. На десятках фото, что присылали и продолжают слать в личку в мессенджер Дарье, не было ни одного Милана.

«Все серые коты похожи, но Милан крупный. Весит около пяти килограммов. Большой, с широкой костью, светло-серый „мокрый асфальт“. Белые только лапы, манишка, подмышки, пузико. А так он весь однотонный», — продолжила рассказ девушка, отметив, что, несмотря на боль потери, благодарна абсолютно каждому, кто присылает ей фотографии котов.

В соцсетях посты о пропаже Милана собрали тысячи просмотров. Дарья, ее друзья, молодой человек, коллеги — все вовлечены в поиски. Они обыскали десятки подвалов в районе, расклеили объявления в трех кварталах и даже купили аптечную настойку валерианы, чтобы приманивать котов. Верят, что среди них обязательно найдется Милан, привлеченный дурманящим ароматом. Но ребятам всё время кажется, что они сделали недостаточно.

Источник: Ideardarii / T.me

Дарью в лицо, наверное, уже знают не только местные кошатники, но и сами коты. Однажды девушке на помощь пришел местный мужчина-алкоголик, у которого откуда-то были ключи от подвала. Он провел ее в святая святых «кошачьего картеля» в центре Владивостока — огромное подземелье, где было жарко, как в шахте, стояли миски с чистой водой и горели сотни глаз подвальных котов.

Девушка призналась, что до пропажи Милана была уверена, что в центре Владивостока почти нет уличных котов. Оказалось, их тысячи, но у них нет надобности выходить на улицу. В подвалах сухо и тепло, сердобольные люди приносят еду, обновляют воду и устраивают лежаки, а если стало скучно, можно поохотиться за крыс.

«Мне сказали, что чужаков они могут гнать. Якобы соседи даже слышали, как местные коты с кем-то дрались очень громко, чего не было очень давно. Конечно, я сразу подумала про Милана и побежала туда, но жители дома не пустили меня в подъезд, а через решетку подвала ничего не было видно. Да и звуков никаких уже не было. Меня успокаивает то, что Милан сам по себе большой и точно сможет дать сдачи», — призналась хозяйка пушистика.

Попытки достучаться до кота, который «решил побаловаться и выбежать в подъезд в самый неподходящий момент», не прекращаются даже на день. Дарья упорно оставляет корм у подъездов домов, пусть его и раскидывают периодически голуби. Ночами ходит по округе с фонариком, слушает, не мяукает ли кто в темноте. Распечатала новую партию объявлений и потихоньку расклеивает их по направлению к Покровскому парку и центральной площади. Даже разлила по совету журналиста VLADIVOSTOK1.RU валерьянку у окон в подвалы, чтобы коты, «как тараканы, вылезли». Но Милан пока не услышал ее.

Вариантов, что с ним могло случиться, у меня в голове миллион. Он мог просто спрятаться в подвале и сидеть там неделями, у него же был опыт жизни на даче. Мог выбежать на шумную улицу, испугаться снегоуборочной техники и понестись дальше куда глаза глядят. Его могла напугать собака возле телецентра. А мог кто-то и забрать: он же ласковый, доверчивый, людей не боится. Дарья Мурашова хозяйка кота Милана, которого ищут всем Владивостоком

Однажды Милан уже пропадал при похожих обстоятельствах. Во время переезда в новую квартиру в Красноярске годовалый кот незаметно юркнул между ног грузчиков и был таков. Дарья поняла, что что-то не так, когда заметила соседа, который куда-то нес новый кошачий лоток, миски и корм. На чистой интуиции она пошла за мужчиной и увидела в открывшемся дверном проеме его квартиры орущего от ужаса Милана.

Оказалось, соседу понравился непонятно как оказавшийся в подъезде серый кот и он решил оставить его себе. Дарья заметила мужчину, когда он возвращался с покупками для Милана из зоомагазина. Тогда девушка смогла вернуть любимца себе без особых проблем.

«Самое страшное — неопределенность. Было бы хоть какое-то подтверждение, что он убежал в таком-то направлении или что его приютила семья и не хочет мне его отдавать. Я боюсь, что двигаюсь не туда, что он сидит и ждет в другой стороне города вообще», — поделилась переживаниями Дарья.

Время уходит: в январе — новый переезд

В жизни Милана были больше 10 квартир, несколько городов и ковид Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ветеринар, который удалил коту клык незадолго до исчезновения, обнадежил девушку, рассказав, что в его практике бывали случаи, когда сбежавшие коты возвращались на прежнее место жительства спустя недели и месяцы. Тощие, больные, блохастые, но возвращались.

Проблема только в том, что квартира на Уборевича временная. Дарья живет в ней всего два месяца. Милан не успел привыкнуть к запахам, не знает дворов. А через месяц предстоит новый переезд, на этот раз — в район Столетия. Если кот не найдется до Нового года, искать дальше будет почти невозможно.

Если он придет, а меня уже нет, что он будет делать? Это критический момент. Я этого боюсь больше всего. Дарья Мурашова хозяйка кота Милана, которого ищут всем Владивостоком

Голос Дарьи то дрожал, то снова собирался в ровный, когда она показывала видео с Миланом: вот он выпендривается, трется, реагирует на свое имя, а вот напряженно ступает мягкими лапами по мху и листьям в тихом лесу.

Источник: из личного архива Дарьи Мурашовой

Источник: из личного архива Дарьи Мурашовой

Источник: из личного архива Дарьи Мурашовой