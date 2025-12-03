Гладит рыб и танцует с осьминогом. Видеоистория водолаза, вдохновляющего любить море

Сергей Труболыс — опытный водолаз с более чем 30-летним стажем. Он начал свою карьеру еще в институте и, как признался в большом интервью, не собирается завершать ее до пенсии. Однажды он столкнулся с выгоранием, но нашел способ справиться с ним и начал снимать подводный мир. В своей работе он использует скромную технику, но обладает добрым сердцем и искренним интересом к морским обитателям.

Сначала Сергей делился своими снимками только с близкими, затем решил показать их в интернете, а теперь ведет собственный Telegram-канал. Там он рассказывает о необычных встречах, танцует с осьминогом, кормит рыбу, крабов и морских звезд с рук.

А еще наш герой работает в Приморском океанариуме, где помогает ухаживать за животными.