15 фотографий животных, которые развеселят вас — только посмотрите на их забавные выходки

Когда хотели целоваться оба, но кто начнет, так и не решили Источник: Sandesh Kadur / bigpicturecompetition.org

Каждый раз, когда мы думаем, что видели уже всё: и как флиртуют лисицы, и как здоровается живой дракон, фотографы-натуралисты находят, чем удивить и рассмешить. Ежегодно участники конкурса BigPicture Natural World Photography Competition привозят тысячи снимков со всего мира — от ледяных пустынь Антарктиды до густых джунглей Африки. Но до финала доходят лишь самые необычные и смешные кадры. Именно они затем попадают в нашу подборку.

«Сохраняй дистанцию», Байджу Патил

Мы, сами того не ожидая, кажется, попали на шоу «Танцы» (12+), только участники в нём —тигры. Пока один уже протягивает лапу и предлагает закружиться или в жгучем танго, или в утонченном вальсе, второй тигр или забыл движения, или вообще оказался не готов к такому повороту событий.

Источник: Baiju Patil / bigpicturecompetition.org

Возможно, после этого снимка один тигр спросил другого: «Ну ты чего, это же тебе не цирк всё-таки, а суровая дикая природа. Пошли лучше поедим!»

«Радость всему миру», Лалит Эканаяке

Тот случай, когда опоздал всего на пять минут на вечеринку, а когда пришел, все уже ведут себя как лучшие друзья, и остается только ловить момент, чтобы вклиниться в беседу. Этот маленький цыпленок явно не ожидал, что его пригласят на такое масштабное событие. Он стоит в центре внимания, как будто говорит: «Эй, ребята, я тоже здесь!».

Источник: Lalith Ekanayake / bigpicturecompetition.org

Надеемся, что когда фотограф убрал камеру, малыш смог расправить крылья и вписаться в эту птичью тусовку или хотя бы заморить червячка.

«Черные макаки», Симоне Сбаралья

Источник: Simone Sbaraglia / bigpicturecompetition.org

Если нас когда-то попросят описать, как выглядит ситуация, когда планировал все выходные отдыхать, но почему-то в шесть утра в субботу оказался в саду и окучиваешь картошку, мы покажем эту фотографию черных макак. В их глазах так и читается немой вопрос: «Просчитались, но где?»

«Самый счастливый пингвин», Пол Соудерс

Пол Соудерс посетил все континенты и создал впечатляющие снимки, которые были опубликованы в ведущих изданиях США, Франции и Германии. Но такого проворного пингвина, как в Арктике, он точно до этого не видел.

Источник: Paul Souders / bigpicturecompetition.org

Судя по всему, пингвин, сам того не желая, был втянут в игру догонялки с морским львом. На его счастье, он побелил в этот раз и несказанно собой доволен.

«Быстрый подъем», Ларри Тейлор

День у горностаевой куницы совсем не задался. Сначала она гналась за лесной крысой и не могла поймать, потом ей еще и пришлось карабкаться по скале за своей добычей. И что самое неприятное, даже после нескольких попыток и идеального шпагата она так и не смогла поймать ее.

Источник: Larry Taylor / bigpicturecompetition.org

— После нескольких часов наблюдения за американской горностаевой куницей, демонстрирующей свою природную ловкость, Ларри Тейлор наконец смог сделать идеальный снимок, на котором видно, как она взбирается по расщелине в скале, — написали организаторы конкурса в описании к фотографии.

«Трудные переговоры», Аяла Фишаймер

Этот маленький лисенок еще не знает, откуда берется еда, и, выбравшись из норки, просто захотел поиграть со своим новым другом, пока мама не видит.

Источник: ‍Ayala Fishaimer / bigpicturecompetition.org

Землеройка же, несмотря на то, что и сама совсем кроха, сразу поняла, что игры могут закончиться не так, как она хочет, и заранее начала процесс переговоров. Судя по поднятым лапкам, она успешно выпросила пощаду.

«Братские объятия», Даниэль Вальверде

Дружба двух обезьян оказалась сильнее любых преград. Даниэль Вальверде во время путешествия стал свидетелем трогательной истории в мире животных, которая, к счастью, закончилась хорошо.

Источник: Daniel Valverde / bigpicturecompetition.org

— Проявляя слишком человеческое поведение, носатая обезьяна обнимает другую обезьяну, чтобы та не упала с дерева. Эти высокосоциальные животные, обитающие в джунглях Борнео, находятся на грани исчезновения, что делает их объятия еще более трогательными, — описал снимок фотограф.

«Игра в Соута», Хосе Грандио

«Может быть, так и выглядит радость?» — задумался Хосе Градио, когда оказался застигнут врасплох маленьким горностаем. Малыш проявил себя как непревзойденный хищник, дождался, когда человек ничего не будет подозревать, и как выпрыгнет с громким криком. Маскировка и рвение — 10/10, а над злобным оскалом еще нужно поработать.

Источник: Jose Grandio / bigpicturecompetition.org

— Горностай, чья некогда коричневая шерстка теперь полностью белая из-за холодного климата, неожиданно появляется из своей подземной норы, чтобы дать нашему фотографу возможность запечатлеть его во время неожиданного зимнего прыжка, — написали создатели конкурса BigPicture у себя на сайте.

«Песец», Питер Мэзер

Взгляните в эти глаза — с белоснежным песцом шутки плохи. Питер Мэзер встретил его, когда три недели путешествовал по северному склону Аляски. После нескольких часов съемок природы он возвращался в лагерь и заметил, как издалека на него пристально смотрит этот красавец.

Источник: Peter Mather / bigpicturecompetition.org

— Проведя с песцом два часа, Питер смог подобраться достаточно близко, чтобы сделать этот снимок, — подмечают создатели конкурса.

«Одуванчик», Бенце Мате

Источник: Bence Mate / bigpicturecompetition.org

Если вы долистали до этой фотографии, то это знак, что нужно отложить все серьезные взрослые дела и просто посмотреть, как бурундук нюхает одуванчик. Он даже не подозревает, что одно неловкое движение или чих его крошечным ротиком — и цветок разлетится, так что не будем его отвлекать, а только немного посмотрим на эту милоту.

«Прыжок в безопасное место», Бен Крэнке

Этот пингвин явно не из тех, кто сидит на диване и смотрит, как другие занимаются фитнесом. Он выбрал свой путь к здоровью — закаляться прыжками в холодную воду. А что, если не получится? По крайней мере, он точно знает, как эффектно выйти (правда, не сухим) из воды.

Источник: Ben Cranke / bigpicturecompetition.org

В следующий раз, когда кто-то скажет, что у него нет времени на тренировки, просто покажите им это фото. Пусть знают, что даже в Антарктиде есть свои фитнес-гуру, которые не боятся холодной воды и готовы к любым вызовам.

«Кто-нибудь видел стоматолога?», Эндрю Пикок

Источник: Andrew Peacock / bigpicturecompetition.org

Эндрю Пикок оказался не только хорошим фотографом-натуралистом, но и шутником. К этой фотографии он придумал подпись «Кто-нибудь видел стоматолога?». Здесь и добавить нечего, кроме того, что снимок до стоматолога и после того, как пришел только на чистку, а врач прописал курс лечения на миллион рублей, будет одинаковый.

«Сова для йоги», Мохаммад Хоршед

Источник: Mohammad Khorshed / bigpicturecompetition.org

С первого взгляда и не понять, что здесь вообще происходит: где голова, а где туловище, и под каким углом нужно смотреть на фотографию. Автор снимка Мохаммад Хоршед объясняет: перед нами не обычная сова, а та, что увлеклась йогой и теперь, видимо, набирает первую группу учеников. Записываемся?

«Ледовый дворец», ‍Кристина Миттермайер

Народная мудрость гласит: если выйти на улицу в том, что попалось под руку, не причесавшись, встретишь всех знакомых. Оказывается, это правило действует даже в мире ледников. Два тюленя хотели просто полежать после вкусного обеда, но случайно оказались моделями для снимка, который разлетелся по всему миру.

Источник: ‍Cristina Mittermeier / bigpicturecompetition.org