Мода для тех, у кого лапки: как швея создает стильную одежду для корги

Только взгляните на них! Источник: Ольга Волошина

В свои 27 лет жительница Барнаула Ольга Волошина увлеклась шитьем и стала популярной по всей России швеей одежды для корги. В сентябре прошлого года она выставила смешное видео со своим четвероногим песиком Августом, которого нарядила в одежду преступника, а уже спустя пару дней ей начали писать с вопросом о том, можно ли заказать у нее что-то подобное.

О том, как Ольга решилась уйти из найма и делать счастливыми владельцев корги, начала шить и как в этом деле ей помогают ее собаки Август и Марси, читайте в материале наших коллег из NGS22.RU.

«Буду шить только для себя»

Она продвигалась через популярные социальные сети и снимала юмористические видео со своими домашними питомцами Источник: Ольга Волошина

Ольга училась на экономиста, окончила вуз в 2020 году, но уже тогда увлекалась шитьем. Стать швеей мечтала еще со школы, но всё же сделала выбор в пользу экономического образования, а спустя несколько лет решилась пойти на желанные курсы по шитью.

— Думала, буду шить только для себя, прошла курсы, устроилась в ателье, набралась опыта, посмотрела, как работать с людьми. А после пустилась в свободное плавание — начала делать купальники, но работать на себя оказалось сложно, поэтому продлилось это буквально год, — вспоминает Ольга.

Источник: Городские медиа

Прошлой осенью, когда Ольга и ее муж решили завести еще одну собаку породы корги, сфера деятельности кардинально поменялась.

— Я принесла Августа домой и сразу же выставила в свои соцсети видео с ним, ролик залетел в рекомендации, люди стали писать, спрашивать, поэтому я решила продолжать вести аккаунт в собачьей теме, сшила ему наряд преступника — шапочку и кофточку, потому что он за два месяца сгрыз всё, что лежало на полу: обувь, тапки, плинтуса. Ел всё без разбора. Сделала с ним еще одно видео, и уже после него пошли заказы.

Источник: Ольга Волошина

Тогда Ольге стали писать из разных городов России, заказывать милую одежду по индивидуальным меркам и для своих пушистых друзей. Несколько заказов приходили даже из-за рубежа, например из Дубая.

— Девушка тогда даже не видела своего коржика, но мы прям очень подгадывали сроки доставки, чтобы она свою посылочку успела в Москве получить в один из ее прилетов, когда песика как раз забирала. Периодически заказывают из стран СНГ, но чаще всего это Москва и область.

Рубашки в стиле гранж и галстуки

Марси показывает язык Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

По словам Ольги, свою первую песью выкройку она купила в интернете почти наугад, просто понравилась модель.

— Если мне с человеком всё понятно, что, где и как строить, то с собакой было необычно. Взяла готовую выкройку, сшила, примерила, поняла, что где-то жмет, где-то, наоборот, висит. Только с четвертой попытки получилось сделать лекало, которое хорошо село на мою собаку. У кого-то из песиков, может, грудь сильно выпирает, а кто-то присылает замеры с небольшим запасом, и в итоге одежда смешно сползает вниз по шее — приходится переделывать, — делится Ольга.

За каждую примерку малышке предлагается вкусняшка Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

Когда швея работает над заказами, незаменимой помощницей становится Марси: как только собака слышит команду «примерка», тут же мчится на свое рабочее место и терпеливо ждет, пока хозяйка подгибает, примеряет и подкалывает ткань. Марси знает, что за помощь полагается оплата вкусняшкой, поэтому участвует в деле с особым энтузиазмом.

Сейчас в ассортименте у Ольги рубашки в стиле гранж, свитшоты, пижамы, худи, банданы и галстуки. Цена небольших аксессуаров — от 700 до 1100 рублей, одежда уже стоит дороже — от 2500 до 3100 рублей. Есть в модном каталоге и семейный лук, чтобы сиять на улицах города вместе с собакой.

Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

Одежда, по словам швеи, всегда выполняется по индивидуальным меркам, причем исключительно из натуральных тканей, чтобы коржикам было комфортно. К тому же швея не халтурит: отшивает каждый элемент на рубашках и кофтах для четвероногих друзей так, как сделала бы для человека.

— Семейные луки, да и в целом костюмчики, на самом деле больше про эмоции. Конечно, можно шить по необходимости, например, чтобы коржик не мерз или не линял по всей квартире, но чаще всего шьются, потому что хотят запомнить момент, пофоткаться вместе или выбраться в кафе.

Он любит метить своим носом территорию Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

Собачья мода, по словам Ольги, история не столько про практичность, сколько способ выделиться и выразить свою любовь и привязанность к питомцу.

Источник: Ольга Волошина

В ближайших планах у швеи — собачьи панамки из джинсы с растрепанными краями специально к лету.

— Хочу взять на себя ответственность задавать тренды в мире моды корги, — улыбается Ольга.

Собачьи духи, «коржиное» сообщество и настроение

Август тоже отличается модельными данными Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

Коржики для Ольги — заряд позитивного настроения. За их дурашливый характер швея прощает собакам многое, даже слегка пожеванные плинтуса.

— Я на них смотрю, и мне уже радостно. У Марси характер почти кошачий: она появляется, когда ей нужно, отмечается и уходит. Август же — полная противоположность. Он с нами всегда — под окнами, на моем швейном балконе, у окна. Может отомстить за обиду даже.

Пес ласковый, но пакостит Источник: Ольга Волошина

При этом пес постоянно ищет контакт, а следы его носа то и дело украшают все окна в квартире. Едят обе собаки раздельно, иначе могут ругаться. У каждого свой характер и привычки, которые так любимы владелицей милых песиков.

По ее словам, «коржиное» сообщество в Барнауле большое: в общем чате любителей корги насчитывается более 300 человек, которые ежедневно уточняют что-либо о самочувствии собак, кормах или милых мелочах для пушистых любимцев. Так, например, у Ольги есть специальные духи для шерсти собак, которые она использует для Марси и Августа, когда приходят гости.