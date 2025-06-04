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Животные Фоторепортаж Никто никогда не видел детей голубей! Мы нашли их и показываем вам — фото

Никто никогда не видел детей голубей! Мы нашли их и показываем вам — фото

Посмотрите, какие странные существа

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3 комментария
Уникальные кадры: птенцы голубя! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Уникальные кадры: птенцы голубя! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Уникальные кадры: птенцы голубя!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Голуби бывают разные, характер у них зачастую легкомысленный. Есть среди моих не очень-то заботливые родители: дитё только чуть-чуть подросло, они забыли про него, не кормят — птенец погибает, — честно рассказывает самарский пенсионер Анатолий, владелец голубятни в Самаре. — Есть, наоборот, такие мамы и папы-голуби, что пора уже птенцам слетать, а они всё сидят в гнезде, потому что родители их хорошо кормят».

Наши коллеги из 63.RU узнали, как выглядят птенцы голубей, и поговорили с настоящим птичником. Смотрите уникальные кадры и читайте, зачем вообще люди держат голубей в XXI веке.

Какие крошечные! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКакие крошечные! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Какие крошечные!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Похожи на каких-то утконосов! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПохожи на каких-то утконосов! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Похожи на каких-то утконосов!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Этой голубятне уже около 40 лет | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Этой голубятне уже около 40 лет | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Этой голубятне уже около 40 лет

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Анатолий купил ее еще при СССР за 450 рублей | Источник: Роман Данилкин / 63.RUАнатолий купил ее еще при СССР за 450 рублей | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Анатолий купил ее еще при СССР за 450 рублей

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Самарец Анатолий с детства занимается голубями, но получилось это почти случайно: сосед держал голубятню, а школьник проводил там свободное время.

«Из школы приду, уроки сделаю, мать говорит: „Ну иди к голубям“. Ими сосед занимался. Я был первоклассником. Волосы у меня кудрявые были. Он меня прозвал „Пушкин“, — смеется любитель птиц. — Вернулся из армии, денег накопил, за 450 рублей уже сам голубятню купил».

Тогда никаких специальных разрешений и документов на такую постройку не требовалось. Нужны ли они сейчас, Анатолий точно не знает. Радуется только, что, когда сносили гаражи неподалеку, голубятню не тронули.

Голуби узнают «хозяина» издалека, а вот друг к другу довольно равнодушны: нет ни лидера, ни коллектива, ни стаи. Голубя интересует только его голубка, живут они парочками | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Голуби узнают «хозяина» издалека, а вот друг к другу довольно равнодушны: нет ни лидера, ни коллектива, ни стаи. Голубя интересует только его голубка, живут они парочками | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Голуби узнают «хозяина» издалека, а вот друг к другу довольно равнодушны: нет ни лидера, ни коллектива, ни стаи. Голубя интересует только его голубка, живут они парочками

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Это не гадкий утенок, а просто подросший голубенок | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Это не гадкий утенок, а просто подросший голубенок | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Это не гадкий утенок, а просто подросший голубенок

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

А вот и яйцо голубя! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU А вот и яйцо голубя! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

А вот и яйцо голубя!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Гривуны, сизари, рыжие, черноплечие, красноплечие, белые, желтые, красные — у нашего собеседника около десяти разных пород голубей. Чтобы породы не смешивались, размножение нужно контролировать.

«В книжке написано, мол, они должны по любви сходиться. Но в жизни всё не так. Мне нравится, допустим, черный голубь, ему нужно дать черную голубку. Рыжая голубка должна быть в паре с рыжим голубем, светлоплечая — со светлоплечим. Иначе дети будут некрасивые — болбаши», — делится премудростями Анатолий.

Милыми их вряд ли назовешь: похожи на маленьких ежиков! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Милыми их вряд ли назовешь: похожи на маленьких ежиков! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Милыми их вряд ли назовешь: похожи на маленьких ежиков!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Разношерстная, ой, разноперьевая компания | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Разношерстная, ой, разноперьевая компания | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Разношерстная, ой, разноперьевая компания

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Голубиные хоромы | Источник: Роман Данилкин / 63.RUГолубиные хоромы | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Голубиные хоромы

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

После того как голубь потоптал голубку, она снесет несколько яиц. Будет их высиживать, а голубь будет ее охранять.

Голубка сидит на яйце от 17 до 19 дней. Потом вылупляется птенец. Родители его подкармливают, он растет. Когда птенец подрос, или мать с отцом выкидывают его из гнезда, или он слетает сам.

У таких родителей не посидишь на шее до тридцати! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU У таких родителей не посидишь на шее до тридцати! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

У таких родителей не посидишь на шее до тридцати!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Интересный факт заключается в том, что голуби с удовольствием высиживают не только свои, но и чужие яйца. Заводчики пользуются этим в своих интересах.

«Если мне понравилась пара, я могу с них хоть пять выводков взять. Снеслась пара, я приметил. Через 8 дней возьму яйца, подложу в другое гнездо. Эти через неделю снесутся еще. Я опять примечаю: например, моя пара снеслась, и белая голубка одновременно снеслась. Я через несколько дней переложу яйца белой голубке», — рассказывает Анатолий.

После таких манипуляций голуби, сами того не подозревая, растят «приемных» детей.

Нужно зорко следить, чтобы голуби не изменяли друг другу, но как это возможно, несмотря на объяснения, мы не очень поняли | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Нужно зорко следить, чтобы голуби не изменяли друг другу, но как это возможно, несмотря на объяснения, мы не очень поняли | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Нужно зорко следить, чтобы голуби не изменяли друг другу, но как это возможно, несмотря на объяснения, мы не очень поняли

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Анатолий не торгует птицами, но может дарить их.

«Друзьям дарю иногда. Бывает, приезжают из колхоза, берут голубей, привозят мне пшено. Раньше, когда рынок был рядом, я торговал. А сейчас — ехать с садками на автобусе, ну куда?» — говорит наш собеседник.

А раньше породистых и красивых птиц продавали аж по рублю, вспоминает пенсионер | Источник: Роман Данилкин / 63.RU А раньше породистых и красивых птиц продавали аж по рублю, вспоминает пенсионер | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

А раньше породистых и красивых птиц продавали аж по рублю, вспоминает пенсионер

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Зерно я покупаю: 3000 рублей за 5 мешков, по 600 рублей мешок, в мешке 40 килограммов. Месяцев на 5 примерно хватит этого запаса. Голубей у меня штук 80. На базар пойду — подкупаю: гороха возьму, кукурузки возьму, семечек. Всё это смешаю. Они кушают», — делится подробностями нехитрого быта Анатолий.

Обед почти готов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Обед почти готов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Обед почти готов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Сбалансированный рацион | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Сбалансированный рацион | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сбалансированный рацион

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Налетай, ребята! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНалетай, ребята! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Налетай, ребята!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Не деритесь, всем хватит! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНе деритесь, всем хватит! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Не деритесь, всем хватит!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Ежедневно пенсионер проводит в голубятне несколько часов. Забот у любителя птиц немало: прибраться в голубятне, накормить, проглистогонить, выгнать «дикарей» — городских голубей, прибившихся к домику.

«Когда работал, то с утра я шел на работу, в четыре я здесь. И занимаюсь до вечера. А сейчас на пенсии: утром пришел, до обеда поработал, уберу, поговорю с ними, поругаю маленько их…» — смеется владелец птиц.

Какой красавец! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКакой красавец! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Какой красавец!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Мадам, где вы сшили такой удивительный наряд? | Источник: Роман Данилкин / 63.RUМадам, где вы сшили такой удивительный наряд? | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мадам, где вы сшили такой удивительный наряд?

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Белый цвет&nbsp;очень моден в этом сезоне | Источник: Роман Данилкин / 63.RUБелый цвет&nbsp;очень моден в этом сезоне | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Белый цвет очень моден в этом сезоне

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Почему голуби не улетают из голубятни? Этот вопрос волнует всех непосвященных. Ответ простой: привыкают к месту. Если владелец голубятни покупает на рынке новую птицу, он ее привязывает на некоторое время, чтобы голубь понял: здесь теперь его дом.

«Привязать — и сразу дать ему голубку. А голубке — голубя. День они посидят, поймутся», — рассказывает Анатолий.

Расправили крылья, чтобы греться на солнышке | Источник: Роман Данилкин / 63.RUРасправили крылья, чтобы греться на солнышке | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Расправили крылья, чтобы греться на солнышке

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, право, сказки! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, право, сказки! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, право, сказки!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Какие перышки! Какой носок! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Какие перышки! Какой носок! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Какие перышки! Какой носок!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

И, верно, ангельский быть должен голосок! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU И, верно, ангельский быть должен голосок! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

И, верно, ангельский быть должен голосок!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Только посмотрите на этот отлив | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Только посмотрите на этот отлив | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Только посмотрите на этот отлив

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Когда ты голубь, но мечтаешь быть коршуном | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКогда ты голубь, но мечтаешь быть коршуном | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Когда ты голубь, но мечтаешь быть коршуном

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Вы не смотрите, Таня, что я учусь в десятом и что еще гоняю по крышам голубей…» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU«Вы не смотрите, Таня, что я учусь в десятом и что еще гоняю по крышам голубей…» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Вы не смотрите, Таня, что я учусь в десятом и что еще гоняю по крышам голубей…»

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

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Роман ДанилкинРоман Данилкин
Роман Данилкин
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Александра ИсмайловаАлександра Исмайлова
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Голубь Животные в городе Птенец Голубятня Птица
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Комментарии
3
Гость
3 часа
Вы много чего не видели и многому чему удивляетесь.
Гость
3 часа
Хорошая статья, добрая.
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