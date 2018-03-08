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В Ярославль привезут два автобуса озлобленных футбольных фанатов
8 марта 2018 19:26
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В субботу, 10 марта, в ярославский «Шинник» во втором домашнем матче весеннего этапа первенства ФНЛ на своём поле будет принимать команду «Химки» из Подмосковья. Игра начнётся в 14 часов.
— Вход на стадион будет открыт только с улицы Володарского, — предупредили болельщиков в администрации ярославского футбольного клуба. — С этой же стороны будет работать и касса.
В Ярославль на матч собираются приехать около ста фанатов из Химок. Подмосковный клуб для них на поездку нашёл два автобуса.
— У нас с ребятами из Химок давно не очень хорошие отношения, — рассказали парни из «Шинник-Ultras». — Хотя в начале десятых годов у нас был период оттепели. Но после того как на наших ребят в Ярославле у цирка набросились 40 человек с их стороны, мы ненавидим их, а они — нас. Мы думаем, что они приедут озлобленными.
Ярославские фанаты говорят, что не удивятся, если со стороны приезжих болельщиков будут провокации. В полиции к матчу готовы. Сотрудники МВД постараются не допустить беспорядков.
А для ярославских любителей футбола «Шинник» организует выезд автобусом в Курск на полуфинальный матч Кубка России.
Фото: Михаил Контуев
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Далее: 06.03.2018 Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу
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