Электронные пропуска и блокпосты. Московские меры против коронавируса через пару недель могут прийти к нам

Москва оказалась самым крупным в России регионом с заболевшими коронавирусом. Из-за этого местным властям приходится принимать самые жесткие в стране меры, чтобы предотвратить развитие инфекции. Глядя на столичный опыт, можно представить, чего ждать российским регионам, если ситуация там будет ухудшаться.
На 13 апреля количество зараженных в Москве превысило
Движение по пропускам
В прошедшие выходные московские и подмосковные власти анонсировали введение пропускного режима. Пока он будет действовать только для тех, кто передвигается на транспорте, в частности — на собственных автомобилях, такси, электричках, метро, автобусах, самокатах и даже велосипедах. Оформлять пропуска можно с
Список мест, куда можно поехать, пока не ограничен. Разрешено отправляться как на работу (если организация имеет право продолжать деятельность) и в медицинские учреждения, так и по личным целям — в магазин, на дачу и так далее, но все поездки должны быть обоснованны. Например, если рядом с домом есть супермаркет, то посещение похожего магазина в другом районе может квалифицироваться как нарушение.
Сам пропуск оформляется несколькими способами. Его можно получить на официальных сайтах столицы и области, по СМС либо телефонному звонку. Также глава Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал мобильное приложение «СТОП COVID-19», через которое можно получить пропуск и фиксировать состояние своего здоровья. Но пока из-за наплыва желающих и большой нагрузки сервисы работают нестабильно.
Пропуск на работу выдается сразу до конца месяца, а в остальные места — лишь на один день. То есть при повторном походе в магазин придется оформлять новый пропуск. Причем поездок в личных целях может быть только две в неделю.
При поездках на собственном автомобиле нужно ввести номер ТС, а для передвижения на общественном транспорте потребуется номер транспортной карты: «Тройки» в Москве или «Стрелки» в Подмосковье. Кроме того, указываются маршрут передвижения, цель поездки и данные организации, куда человек направляется.
По результатам выдается код, который нужно сохранить или распечатать и при необходимости показывать полицейским и даже таксистам. Последние не смогут везти человека, если у того нет пропуска.
Некоторым категориям граждан оформлять пропуск не нужно. К ним относятся дети до 14 лет, а также журналисты, охранники, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие с удостоверением государственного образца.
Каршеринг под запретом
Несмотря на то что передвижение на любом транспорте не запрещено, работа московского каршеринга с
Пока работа каршеринга заморожена до конца недели, то есть до
Удар по бизнесу
Также введены запреты на работу большинства предприятий и организаций. Хотя нерабочие дни были объявлены еще в конце марта, часть компаний продолжала работу. Теперь мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об остановке производства одежды и мебели, всех строек и ремонтных работ, продажи, обслуживания и производства автомобилей (хотя московский завод Renault и так не работает с 30 марта) и так далее.
При этом разрешено продолжать строить медицинские объекты и обслуживать необходимый для жизнедеятельности города транспорт. Кроме того, работать остались больницы, органы власти, магазины, производители защитных костюмов и масок и другие организации, чья работа необходима в текущих условиях.
Блокпосты и проверки
Организуются блокпосты на въезде в город. Инспекторы ГИБДД обращают особое внимание на автомобили из других регионов. И если у водителя нет уважительной причины, его отправляют обратно. Скоро такие же кордоны появятся и на въездах в Московскую область.
Патрулирование внутри городов также ведется. Сотрудники полиции, ГИБДД и Росгвардии имеют право требовать у граждан наличие пропуска, и, если он отсутствует или маршрут был нарушен, человек получит штраф.
Штрафы
Существует несколько статей, по которым можно наказывать нарушителей режима самоизоляции. Например, по статье
Для предпринимателей и в случае причинения вреда жизни или здоровью предусмотрены более высокие штрафы. Если же действия или бездействие человека привели к смерти третьих лиц, то может последовать и уголовная ответственность. Здесь мы более подробно рассказываем об этом.
Также бывают случаи, когда у людей отбирают автомобили и отправляют их на штрафстоянку. Пока эта мера касается только тех, кто должен находиться на карантине: больных, родственников больных или недавно вернувшихся из других стран.
Что уже приняли
Некоторые из московских ограничений уже распространяются на регионы. Например, всё больше областей вводят запрет на посещение кладбищ (разрешены только оформление услуг и похороны), ищут нарушителей с помощью системы распознавания лиц. Из хороших примеров — отменяются платы за капремонт и пени за просрочку платежей по ЖКУ.
Ранее мы рассказывали, как оформлять документы в условиях, когда часть организаций не работает.