«Это наводит жуть»: модель из Ярославля боится, что из-за коронавируса не сможет летать в Америку

Отношение к коронавирусу у всех разное. Кто-то его боится, кто-то считает, что опасность заболевания слегка преувеличена. О своем отношении к вирусу, который захватывает все больше территорий, высказалась супермодель из Ярославля Дарья Коновалова.
— Ну вот пришло и моё время высказаться о коронавирусе! С конца января я пристально отслеживала все новости в России и Америке. И придала этому большое значение, когда все вокруг хихикали, что это же как грипп, смертность невысокая! Так вот меня пугали как раз не смертность или симптоматика вируса, а его молниеносное распространение и последствия этого распространения! На сегодняшний день коронавирус обвалил все рынки в мире, нефть, наш бедный рубль. Но больше всего меня как человека, вынужденного временно жить в Москве, пугает ограничение передвижения по миру и в частности в Америку! Так как мне минимум каждые 6 месяцев нужно посещать страну из-за вида на жительство (Green Card). Карантин и остановка авиасообщений между странами выглядит как сценарий из фильма ужасов! Возможно, скоро страны закроют границы на въезд для неграждан или по прибытии в РФ всех поголовно будут забирать на карантин. Вот это всё реально наводит жуть. Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией! Спасибо, Китай, век тебя не забудем! — написала Дарья в своем Instagram.
Дарья Коновалова — российская топ-модель, ведущая, актриса. Родом из Ярославской области. Была победительницей конкурсов «Мисс Ярославль» (2009) и «Краса России» (2010). Обладательница награды «Лучшая модель года» (2010) от телеканала World Fashion Channel, участница «Топ-100 самых сексуальных женщин планеты» по версии мужского журнала FHM.
Напомним, Дарья живет на две страны: Россию и Америку. Как-то, вернувшись из США на родину, она сравнила Москву с Чернобылем.