«Это наводит жуть»: модель из Ярославля боится, что из-за коронавируса не сможет летать в Америку

Отношение к коронавирусу у всех разное. Кто-то его боится, кто-то считает, что опасность заболевания слегка преувеличена. О своем отношении к вирусу, который захватывает все больше территорий, высказалась супермодель из Ярославля Дарья Коновалова.



— Ну вот пришло и моё время высказаться о коронавирусе! С конца января я пристально отслеживала все новости в России и Америке. И придала этому большое значение, когда все вокруг хихикали, что это же как грипп, смертность невысокая! Так вот меня пугали как раз не смертность или симптоматика вируса, а его молниеносное распространение и последствия этого распространения! На сегодняшний день коронавирус обвалил все рынки в мире, нефть, наш бедный рубль. Но больше всего меня как человека, вынужденного временно жить в Москве, пугает ограничение передвижения по миру и в частности в Америку! Так как мне минимум каждые 6 месяцев нужно посещать страну из-за вида на жительство (Green Card). Карантин и остановка авиасообщений между странами выглядит как сценарий из фильма ужасов! Возможно, скоро страны закроют границы на въезд для неграждан или по прибытии в РФ всех поголовно будут забирать на карантин. Вот это всё реально наводит жуть. Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией! Спасибо, Китай, век тебя не забудем! — написала Дарья в своем Instagram.

