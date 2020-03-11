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В Ярославской области проверяют на коронавирус 106 человек, приехавших из-за рубежа

Из каких стран приехали ярославцы

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Коронавирус в Ярославской области официально не зарегистрировали&nbsp;

Коронавирус в Ярославской области официально не зарегистрировали 

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. На 10 марта в нашу область приехали 106 человек из стран, где бушует новый вирус COVID-19.

— Из них 23 человека — граждане Китайской народной республики, четверо из которых находятся под медицинским наблюдением на дому. За 19 наблюдение завершено, — сообщил директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев. — На дому под наблюдением также находятся 4 гражданина РФ, которые прибыли из Китая.

За 21 ярославцем, вернувшимся из Китая в последнее время, наблюдение уже завершилось. Также на днях из Италии вернулись домой 55 ярославцев, троих отправили на стационарное лечение.

— Среди них нет зараженных коронавирусом, у них ОРВИ, - пояснил Саитгареев.

Также чиновники напомнили, что с симптомами респираторных вирусных заболеваний пациентов будут направлять в палаты-боксы пяти больниц: это городская больница имени Пирогова в Рыбинске, Тутаевская, Ростовская и Любимская центральные районные больницы и инфекционная больница в Ярославле. В последнюю будут госпитализировать пациентов с тяжелой формой заболевания.

По словам главы департамента здравоохранения, в настоящее время в больницах есть запас лекарств, дезинфицирующих средств, масок, подготовлены аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование. В областной больнице приготовили аппарат пролонгированной поддержки функций работы сердца и легких. Диагностику на коронавирусную инфекцию проводит лаборатория Роспотребнадзора. Анализ проводится на 1, 10 и 14 сутки. В течение 3-4 часов выявляется, есть заболевание или нет.

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китайский коронавирус
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КОММЕНТАРИИ (7)

гость
11 мар 2020 в 14:56

Да у нас больше паники, чем даже в Китае.
Хотят отвлечь от поправок в закон

Гость
11 мар 2020 в 15:00

Одному эту статью не осилить было? Что за новая тенденция?

Гость
11 мар 2020 в 14:51

а кто за ними наблюдает на дому ? и как это происходит ? участковый в масочке заходит температурку меряет ?