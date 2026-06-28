Путин раскрыл новые детали переговоров в Анкоридже

Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к дальнейшим переговорам с США Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент РФ Владимир Путин раскрыл детали переговоров по украинскому вопросу, проходивших в Анкоридже с участием президента США Дональда Трампа. По словам российского руководителя, во время встречи «никто не ставил никаких подписей», однако были затронуты вопросы возможного завершения конфликта.

«Россию в Анкоридже просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно», — рассказал Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Вести» Павлу Зарубину.