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Страна и мир Путин раскрыл новые детали переговоров в Анкоридже

Путин раскрыл новые детали переговоров в Анкоридже

Подробности встречи на Аляске президент раскрыл в ходе интервью

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Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к дальнейшим переговорам с США | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин подчеркнул, что Россия готова к дальнейшим переговорам с США | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к дальнейшим переговорам с США

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент РФ Владимир Путин раскрыл детали переговоров по украинскому вопросу, проходивших в Анкоридже с участием президента США Дональда Трампа. По словам российского руководителя, во время встречи «никто не ставил никаких подписей», однако были затронуты вопросы возможного завершения конфликта.

«Россию в Анкоридже просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно», — рассказал Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Вести» Павлу Зарубину.

Путин подтвердил, что российская делегация в Анкоридже была готова обсудить компромиссные варианты, предложенные американской стороной. По словам президента, Россия остается открытой для дальнейшего диалога с США по всем аспектам, которые прозвучали во время саммита на Аляске в августе 2025 года.

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Комментарии
5
Гость
39 минут
Проблем с топливом нет, но совещания по проблемам с топливом есть.
Гость
27 минут
Его надули?
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Гость
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