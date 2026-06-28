Дефицит топлива привел к ажиотажу на заправках, а интернет-сервисы ждут новые ограничения: итоги недели

Сильный ажиотаж искусственно поднял спрос на бензин на 20–30% Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Нагрузку на школьников сократили

В школах уменьшили учебную нагрузку для учащихся. С начала нового учебного года количество контрольных работ сократится.

Теперь количество контрольных и проверочных работ, включая всероссийские, не превышает 10% от общего учебного времени. Эти меры помогут устранить дублирующие и избыточные проверки, сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Еще школьная программа синхронизирована с экзаменами ОГЭ и ЕГЭ. На них проверяют только те знания, которые действительно изучаются в школе, включая формулировки заданий.

На ЕГЭ начнут сдавать арабский язык

Новый предмет для сдачи ЕГЭ хотят ввести в стране. Речь идет об арабском языке.

«Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года», — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Этот предмет начнут изучать в школах уже с 1 сентября 2026 года.

«Уже три года мы проводим олимпиаду по арабскому языку, и утверждена программа его изучения в российских школах, которая вступит в силу с 1 сентября нового учебного года», — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В Рособрнадзоре добавили, что учебники и материалы для изучения арабского языка в средних школах создадут к 2030 году.

Студентов переведут на новую систему обучения в вузах

Университеты переходят на новую систему высшего образования. Этот процесс займет три года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

С 2027 года начнется постепенный переход по некоторым группам специальностей.

«Главное, чтобы были соблюдены интересы абитуриентов и чтобы это было понятно и работодателям, и тем, кто поступает… Мы планируем, что плавный переход в предстоящие три года мы завершим. По отдельным укрупненным группам специальностей начиная с 2027 года будем активно переходить. И крайний у нас срок — это 2030 год», — отметил Фальков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пилотный проект по замене Болонской системы на новую модель высшего образования, который охватывает шесть вузов, стартовал еще в 2023 году. 22 января 2026 года президент Путин продлил и расширил этот проект до 2030 года, включив в него еще 17 учебных заведений. Какие изменения ждут абитуриентов, сколько лет будут учиться студенты и какие вузы перейдут на новую модель, рассказали здесь.

Изменится порядок выплаты пенсий

Страховую пенсию по старости планируют назначать автоматически. Это правило начнет действовать с 1 января 2027 года. По информации члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, проект соответствующего закона Минтруда РФ уже опубликован.

Со следующего года будущий пенсионер не будет подавать заявление в Социальный фонд России (лично, через МФЦ или на «Госуслугах»), а получит уведомление о назначении выплат автоматически. Соцфонд примет решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения гражданином пенсионного возраста, используя данные, которые уже есть в его системах. Уведомление об этом придет в течение трех рабочих дней.

«На мой взгляд, предложение весьма полезное и, безусловно, избавит людей от лишней бюрократической волокиты», — отметила Стенякина в беседе с РИА Новости.

Новый порядок будет применяться:

к людям, выходящим на пенсию в установленном возрасте (женщины — с 60 лет, мужчины — с 65 лет);

к лицам, имеющим право на досрочный выход на пенсию (многодетные матери, родители детей с инвалидностью и др.).

И это не все изменения. Вместе с этим в стране готовится запуск новой установленной пенсионной программы (УПП), которая позволит работникам формировать дополнительный капитал за счет отчислений от работодателя. Речь идет о корпоративной пенсии.

О разработке программы в начале июня рассказал «Известиям» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Он отметил, что ее целью будет формирование дополнительной пенсии для сотрудников. Программа будет финансироваться в основном или полностью за счет работодателя.

Названы способы экономии на коммуналке летом

Летом можно уменьшить расходы на коммунальные услуги. В этот период снижается плата за отопление, а если установлен двухзонный счетчик (учитывающий дневные и ночные часы), ночные часы (с 23:00 до 07:00) стоят дешевле, иногда даже в три раза. Поэтому лучше стирать вещи и запускать посудомоечную машину ночью, рекомендует общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Кондиционер лучше настраивать на 24–26 градусов и чистить фильтры. Управляющие компании обязаны устанавливать энергосберегающие меры, такие как светодиодные светильники и датчики движения.

Также важно следить за показаниями счетчиков воды, так как с 2026 года данные будут вноситься в систему «Аршин». Без данных начисления могут перейти на средние нормативы.

С 1 июля изменится перерасчет платы за отсутствие горячей воды: управляющие компании будут автоматически уменьшать сумму в квитанции.

Ипотеки на 30 лет больше не будет

Срок действия, на который можно оформить семейную ипотеку, снизят до 15 лет. Вместе с этим введут различные ставки, которые будут зависеть от количества детей в семье. Эти меры начнут действовать уже с 1 июля.

Проект правил компенсации банкам недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми предусматривает сокращение сроков семейной ипотеки. В настоящее время эта программа действует под 6% годовых, тогда как рыночные ставки на жилую недвижимость существенно выше.

Эту разницу компенсирует государство по формуле «ключевая ставка плюс 3,5%», что при текущем уровне показателя ставки составляет около 17,75% годовых. Из этой суммы заемщик платит 6%.

Уже по новым правилам компенсация банкам будет предоставляться только в течение первых 15 лет после заключения договора семейной ипотеки. После этого государство прекратит субсидирование, и банки будут обязаны перевести заемщиков на рыночные ставки.

Для кредитов на новостройки ставка будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка плюс 2%», для ИЖС — «ключевая ставка плюс 2,5%».

Кроме того, при выдаче кредита банки будут учитывать и количество детей в семье. Это нововведение будет действовать на протяжении всего срока действия договора.

Для подтверждения этого заемщик должен предоставить свидетельства о рождении, усыновлении или решении суда. Эти данные можно будет получить в электронном виде через систему государственных цифровых сервисов с согласия клиента.

Если в семье рождается второй ребенок и последующие дети либо появляются приемные дети, то ставка по кредиту будет пересчитываться с даты, следующей за очередным платежом. Чем больше детей в семье, тем ниже будет ставка по семейной ипотеке.

Например, в Москве базовая шкала ставок составит 12% для семей с одним ребенком, 10% — с двумя, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — для семей с пятью и более детьми. В остальных регионах ставки будут ниже на 2 процентных пункта и варьироваться в диапазоне от 2 до 10%.

Аренда жилья дешевеет

Цены на аренду квартир начали снижаться. Такая тенденция заметна в крупных городах.

Этот список возглавил Челябинск. Там в мае сильнее всего снизились цены на аренду квартир. Стоимость съемного жилья там упала на 5,3% — теперь снять квартиру в среднем можно за 23 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, цены на аренду жилья снизились и в других крупных городах. В их списке:

Екатеринбург — минус 5,2%, средняя цена — 31 тысяча рублей;

Нижний Новгород — минус 3,8%, средняя цена — 31 тысяча рублей.

Чуть меньше цены упали:

в Перми — на 2,9% (до 28 тысяч рублей);

в Воронеже — на 2,3% (до 22 тысяч рублей);

в Самаре — на 1% (до 30 тысяч рублей).

В стране предложили ввести штрафы за сожительство

Сожительство без официальной регистрации брака назвали угрозой национальной безопасности и предложили ввести за это штрафы. С такой инициативой выступил заместитель главы Минюста Вадим Баланин. Его заявление вызвало обсуждение в Госдуме.

«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений зарегистрированных браков остается значительным. Такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны», — заявил Баланин.

Он считает, что рост числа незарегистрированных союзов при сохранении уровня разводов указывает на серьезные проблемы в демографической сфере и может ослабить основы государственности. Он подчеркнул, что необходимо противодействовать разрушению традиционных семейных ценностей.

Но в Госдуме отреагировали на эти предложения иначе. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что штрафы за сожительство без брака не планируются.

«Ни о каких запретах на сожительство вне брака, тем более речи о штрафах совершенно точно не идет. Да, никаких запретительных санкций точно не будет. Но, с другой стороны, мы сейчас делаем всё для того, чтобы у подростков формировались сразу правильные ценностные ориентиры», — отметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Она добавила, что для формирования правильных семейных взаимоотношений в школьную программу был введен курс «Семьеведение», а также реализуются различные меры поддержки семей.

«Поэтому мы ценность и значимость брака повышаем не запретами, а вот такой поддержкой. Мы всячески будем работать с ориентирами нашей молодежи», — подытожила парламентарий.

Смертельные болезни начнут выявлять с рождения

В России планируют расширить перечень заболеваний, которые выявляются в рамках неонатального скрининга. С 2027 года могут быть добавлены шесть новых заболеваний, среди которых фатальная болезнь Краббе и наследственное заболевание Помпе, как указано в официальном документе Минздрава РФ.

На данный момент неонатальный скрининг уже охватывает 42 заболевания. В апреле 2026 года список был дополнен двумя новыми заболеваниями: Х-сцепленной адренолейкодистрофией и дефицитом декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

С 2027 года в программу планируется включить обследование на следующие заболевания:

миодистрофию Дюшенна — тяжелое генетическое заболевание, вызывающее слабость и атрофию мышц;

болезнь Краббе — смертельное заболевание, поражающее центральную нервную систему;

болезнь Помпе — наследственное заболевание, при котором организм не может расщеплять гликоген, что приводит к разрушению мышц и может быть летальным;

мукополисахаридоз 1-го типа — наследственное заболевание, связанное с дефицитом фермента альфа-L-идуронидазы, что вызывает нарушение обмена веществ;

болезнь Гоше — генетическое заболевание, характеризующееся нарушением липидного обмена, увеличением печени и селезенки, а также снижением свертываемости крови;

болезнь Ниманна-Пика типов А и В — наследственное нарушение обмена веществ, вызванное дефицитом фермента кислой сфингомиелиназы.

Дефицит топлива привел к ажиотажу на АЗС

В России наблюдается дефицит бензина. Например, в Крыму на этой неделе приостановили продажу топлива, его отпускают лишь для государственных служб. В Севастополе ограничения были несколько дней.

В Москве и Подмосковье выросли цены на топливо, некоторые сети ввели ограничения на продажу бензина и запретили заправку канистр. Водители закупают топливо впрок, усугубляя дефицит.

В Ростовской области из-за проблем с логистикой и повышенного спроса возникли локальные сбои, цены на бензин превысили 100 рублей за литр. Министр сельского хозяйства региона Анна Касьяненко объяснила это остановкой нефтеперерабатывающих заводов. После этого ФАС взяла ситуацию под контроль.

В Ярославской области образовались очереди на заправках, некоторые виды топлива закончились. Губернатор Михаил Евраев планирует увеличить поставки топлива в регион.

Уральские водители тоже столкнулись с дефицитом и подорожанием топлива. В Иркутской области также возникла нехватка бензина, цены выросли до 100 рублей за литр.

На эту ситуацию отреагировали в правительстве РФ. Там сообщили, что рынок обеспечен топливом в достаточном объеме, но для его стабилизации потребуется перестройка логистики, утверждает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«У нас топлива достаточно на рынке», — сказал Новак.

По его словам, сейчас идет перестройка логистических связей с учетом потребностей регионов. Это займет некоторое время.

Сильный ажиотаж искусственно поднял спрос на 20–30%. Власти рассматривают возможность введения временного запрета на экспорт дизельного топлива, хотя запасы дизеля в стране сейчас в избытке. Эта мера нужна лишь для увеличения предложения внутри страны, уточнил Новак.

В стране ввели штрафы за регистрацию на сайтах через Gmail

Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому в стране вводятся штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы на российских сайтах, например через Gmail. Рассказываем, через что точно можно регистрироваться.

Закон разрешает вход и регистрацию на отечественных ресурсах теперь через номер телефона, «Госуслуги», биометрию и другие ресурсы РФ. За нарушение предусмотрены штрафы:

физические лица: 10–20 тысяч рублей;

должностные лица: 30–50 тысяч рублей;

юридические лица: 500–700 тысяч рублей.

За повторное нарушение или игнорирование требований Роскомнадзора о прекращении использования рекомендательных технологий штрафы удваиваются:

от 20 тысяч до 40 тысяч рублей — для граждан;

от 60 тысяч до 100 тысяч рублей — для должностных лиц;

от 1 млн до 1,4 млн — для юрлиц.

Вместе с этим в стране ограничат банковские карты и звонки. Подробнее о новых законах, подписанных президентом, рассказали в этом материале.

Онлайн-игры хотят замедлять, как и Telegram

В стране предлагают начать замедлять онлайн‑игры. Делать это будут, опираясь на практику замедления интернет-сервисов, например Telegram. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Нина Останина, возглавляющая комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Если РКН и Минцифры справляются с тем, чтобы замедлять Telegram, то почему тогда не отрегулировать и время ребенка внутри игр?» — заявила депутат.

Она считает, что таким образом дети будут защищены от виртуального пространства и соцсетей. Еще она осталась недовольна работой профильных ведомств в сфере защиты несовершеннолетних. По ее словам, «ни Минцифры, ни РКН не справляются сегодня с теми задачами, которые ставит общество».

Этим обеспокоен и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отметил, что онлайн‑игры и встроенные в них чаты всё чаще используют как инструмент для вовлечения подростков в диверсионную и террористическую деятельность.

Миру грозят голод и засуха

Ученые бьют тревогу из-за возвращения климатического явления Эль‑Ниньо. Такой процесс приведет к серьезным проблемам во многих странах, пишет The Guardian.

Эль‑Ниньо — это природное явление, при котором вода в некоторых частях Тихого океана становится заметно теплее обычного. Из‑за этого меняется погода во всём мире: где‑то начинаются затяжные дожди и наводнения, а где‑то, наоборот, наступает засуха.

По информации исследователя Войесса, если у людей есть достаточно еды, они легче переносят последствия погодных аномалий. Но когда с продуктами начинаются перебои, тяжелее всего приходится тем, кто и так находится в уязвимом положении, например, малоимущим семьям или жителям отдаленных районов.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), есть 63% вероятности, что к концу 2026 года это климатическое явление наберет максимальную силу. Австралийские метеорологи тоже предупреждают, что из‑за Эль-Ниньо может стать еще жарче, а лесных пожаров — больше.

Другие новости

Помимо еженедельного дайджеста, мы собираем всё, что произошло в зоне СВО на этой неделе. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали в течение семи дней, можно здесь.