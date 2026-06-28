«Мы там как скот!» Честный отзыв туристки, которая разочаровалась в российском «Мертвом море»

Берег озера Развал Источник: Марина Каримова / UFA1.RU

Казалось бы, неплохая альтернатива морскому побережью — знаменитое соленое озеро Развал, российское «Мертвое море» в Оренбургской области, в Соль-Илецке. Там и бальнеологический курорт, лечебные грязи, и вода, схожая по составу с водой Красного моря. Добраться туда относительно несложно — самолетом в Оренбург, а потом электричкой, автобусом или маршруткой до места отдыха. Но на этом плюсы заканчиваются.

Корреспондент UFA1.RU побывала на соляном курорте и рассказала о своих впечатлениях — по ее словам, антисанитария и убожество там зашкаливает. Далее — от первого лица.

Марина Каримова

Мы приехали в Соль-Илецк на три дня, но уже на вторые сутки спешно собирали вещи и уезжали, будто бежали от чумы. Почему? Да потому что нет там туризма и отдыха, а всё пропитано одним посылом: «Что приперлись? Вы тут скот, радуйтесь, что вас вообще впустили».

Миллиардное озеро, копеечный сервис

Первое, что бросается в глаза, — это цена за вход. В прошлом году билет стоил 400 рублей, сейчас — 450. За год — плюс 50 рублей с человека. Нас четверо, мы с мужем и двое детей 11 и 12 лет. Получается, это 1800 рублей за один заход. Хочешь выйти и вернуться? Тогда плати снова. В итоге за день ты можешь заплатить почти 4 тысячи рублей. И это только за то, чтобы тебя пустили к берегу соленых луж.

А что ты получаешь за эти деньги? Ничего. Ни еды, ни гарантированного лежака, ни даже тени, чтобы спрятаться от палящего солнца. Сервиса тоже нет. Зато есть ощущение, что ты — дойная корова. Ощущение, будто тебя ограбили. Деньги взяли, а удобства не предоставили.

Озеро Развал — самое крупное из четырех соленых Источник: Марина Каримова / UFA1.RU

Озеро, судя по потоку туристов, давно окупилось, владельцы точно не бедствуют. Но вместо того чтобы вкладываться в инфраструктуру, они будто говорят: «Холопы, вам и так сойдет». Но нам так не сойдет. Я ожидала другого. Худшее чувство, когда ты потратил деньги впустую.

Интересный факт. Глубина озер в Соль-Илецке достигает 20 метров, но это не ощущается, так как вода выталкивает вас наружу. Окунуться в воду полностью невозможно.

Ад на пляже

Ты заходишь на территорию и понимаешь, что мест нет. Всё буквально завалено полотенцами и покрывалами других приезжих. Чтобы дойти до соленой воды, приходится петлять между телами, как в лабиринте. И не факт, что тебя или твоих детей не обматерят и не обругают. Во время такого квеста можно случайно кого-то задеть. Я, кстати, наступала на людей, и не раз.

Лежаков не хватает, зонтиков — тоже. После соленой воды очень хочется ополоснуться. Душ есть — он платный, но к нему всё равно выстраиваются очереди. Вода в нем ледяная. Можно, конечно, представить, что это для профилактики. Но разве все могут себе позволить закаляться? Женщины, стиснув зубы, терпят. Мужчины визжат. Ребенка и вовсе не помоешь — замерзнет. Еще не хватало, чтобы схватил простуду на отдыхе.

Жара и отсутствие нормальных тентов — отдельный вопрос. В озера постоянно заезжает скорая: люди в жару не успевают восполнить водно-солевой баланс, случаются тепловые и солнечные удары. Пожилые только так получают приступы.

Соль сразу прилипает к мокрому телу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Культура отдыхающих — отдельная песня. При мне мужчина нырнул, вынырнул и от души высморкался прямо в воду. По его крикам стало понятно, что из него вышел длительный гайморит. Радости его не было предела, чего не скажешь об окружающих. Все просто разинули рты. И как после такого детей туда пускать? Сопли, кстати, не тонут, как и всё остальное в этом озере — творение отдыхающего еще долго плавало рядом с ним.

Еда и проживание

Что насчет еды? Она там дорогая и невкусная, к тому же быстро портится на жаре. Как будто повара уверены: «Всё равно сожрут, куда они денутся». А готовить и правда негде. Мы брали плов — он оказался испорченным. Кукуруза вареная — дороже, чем на море, и кажется какой-то грязной. Но кому жаловаться?

Насчет жилья — отдельный вопрос. Многие местные жители сделали пристрои на месте бывших сараев — из газобетона или шлакоблока, плюс дешевый ремонт — и готово, можно сдавать в аренду. В объявлении могут указать, что даже бассейн есть. А приезжаешь — оказывается, он маленький, резиновый и только для своих детей. То же самое с батутом — для хозяйских детей, под замком. Чувствуешь себя и своих детей облитыми помоями. Словно ты скот. Туалет, душ — тоже на улице. Нет, не такого отдыха хочется себе и своей семье.

Город весь пыльный, асфальтовые дороги — только основные, другие — из песочной пыли, которая поднимается от проезжающих тысяч автобусов с туристами. Местные жители относятся к туристам соответственно, ведь приезжие нарушают их покой, ходят в купальниках по улицам и магазинам — их тоже можно понять.

Отдых для тех, кому некуда ехать

Соль-Илецк — это срез нашей реальности. Люди едут сюда не потому, что хотят, а потому, что не могут позволить себе ничего лучше. Они копят деньги весь год, чтобы три дня посидеть в соленой луже, а им говорят: «Радуйтесь, нищеброды, что у вас хоть это есть». Им просто приходится терпеть к себе такое отношение.

Лично я не верю в чудодейственную лечебную силу этих озер. Мне кажется, отдыхающие просто убеждают себя, что им «помогло». Иначе придется признать, что они потратили с трудом заработанные деньги на жалкое подобие отдыха. Кто признается, что они отдали последние копейки на такой отдых? Никто. У многих гордость верх берет, либо стеснение.

Вывод: лучше в палатке на речке

Если хотите настоящего отдыха — лучше возьмите палатку и поезжайте на речку, где мелко и чисто. А главное — бесплатно. Соль-Илецк — это не аналог Мертвого моря, это гадюшник, где вас встретят с мыслью: «Жрите, холопы, вам сойдет».

Либо можно с самого начала года откладывать по чуть-чуть и поехать, например, на Азовское море. Там хотя бы пляжи бесплатные, и вода морская.