«Господи, куда я вообще попал?» Как кубинец приехал учиться на инженера в Сибирь и остался там навсегда

Карлос имеет испанское происхождение Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Учиться и работать за границей всегда считалось престижным. Пока некоторые россияне стремятся покорить Штаты или страны Европы, иностранцы, наоборот, готовы переехать в Россию, а после учебы остаться здесь насовсем.

Так в Сибири обосновался Карлос Алонсо — кубинец с испанскими корнями. Он поселился в Омске — занялся любимым делом и превратил его в источник дохода, женился и теперь воспитывает двоих детей. Чем Карлоса шокировали российские реалии, есть ли русофобия на Кубе и почему его совсем не тянет на родину, — читайте в материале NGS55.RU.

Как кубинец попал в Россию Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU / Городские медиа

Как кубинец попал в Россию

Мальчик — единственный сын в семье Источник: Карлос Алонсо / Личный архив

Мы встретились с 35-летним улыбчивым Карлосом у него на работе — в стильном барбершопе. Он здесь уже восемь лет, шесть из которых управляет салоном.

Будущий парикмахер родился на Кубе, в городе Санта-Клара, в семье с испанскими корнями. Так вышло, что из-за гражданской войны в Испании его предкам пришлось перебраться на Кубу. После окончания вооруженного конфликта семья вернулась в Испанию, но жить там уже не смогла. В Европе переселенцы чувствовали себя чужими, поэтому вскоре решили вернуться на Кубу.

Санта-Клара — это крупный город в центральной части Кубы, административный центр провинции Вилья-Клара. Он расположен в 295 км к востоку от Гаваны и всемирно известен как «город Че Гевары», поскольку именно здесь в декабре 1958 года произошла решающая битва Кубинской революции.

Детство Карлоса было похоже на детство любого советского ребенка. Бегал по дворам с друзьями, ни дня не проходило без прогулок, мальчуган жил в постоянном движении. Сидеть дома тогда не приходилось.

Однако надолго на родине парень не задержался. После школы поступил в военный университет в Гаване на инженера-технолога. Поскольку Куба закупала военную технику в России, стране требовались специалисты для ее обслуживания. Учился Карлос хорошо, поэтому уже через два года, в 19 лет, студент получил возможность продолжить обучение по той же специальности в России.

Карлос был уверен, что окажется в Москве, но вместо столицы его ждали Омск и автобронетанковый инженерный институт.

Карлос — слева Источник: Карлос Алонсо / Личный архив Нынешняя работа никак не связана со службой Источник: Карлос Алонсо / Личный архив

«Отправили меня не в Москву, как думал, а в Омск. Прикинь, прилетаешь из +32 градусов, а тут -5. Потом проникаешься: то, что сначала казалось страшным, становится красивым, — улыбается Карлос. — Помню, как едем на автобусе в октябре по Ленинградскому мосту и вижу вот эти башни, из которых дым выходит. И думаю: „Господи, куда я вообще попал?“ Похоже было на сон».

Родители переживали за единственного сына, но всё равно поддержали его выбор. Они понимали, что каждый человек — отдельная личность, решения которой нужно уважать.

Каникулы у студента танкового училища были раз в два года и длились по 45 дней, а весь процесс обучения занял пять лет. Все полтора свободных месяца он проводил на Кубе, стараясь как можно больше времени уделить родным. Впрочем, и сейчас Карлос прилетает домой примерно раз в два года. В последний раз гостил на родине в 2023 году.

«Через стаканчик начинается дружба»

Иногда хотелось вернуться домой, но это Карлос связывает скорее со сложными жизненными ситуациями, чем с обстановкой вокруг.

Вспоминая первые дни в России, Карлос улыбается Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Поначалу было трудно и общаться с местными: русского языка студент не знал. Но выучил его за восемь месяцев — всё благодаря преподавателям института. После были сложности только с фонетикой. Зато сейчас Карлос бегло говорит по-русски с испанским акцентом.

Сложности были не только из-за языкового барьера. На его родине, по словам Карлоса, люди более открытые и дружелюбные. На Кубе легко завести разговор и пообщаться с любым незнакомцем, тогда как россияне более закрытые. Карлос нашел подход к сибирякам — подходил напрямую и давал понять, что «не представляет угрозы».

Люди спокойно относятся к тому, что он иностранец, хотя иногда чувствуется небольшая настороженность.

«Когда учились, ездили на Ленинский рынок покупать мясо. Там были женщины, которые нас постоянно посылали, потому что не понимали, что мы говорим. Потом решили, что лучше закупаться в магазинах, где сам берешь всё, что нужно», — смеется Карлос.

Разница в менталитете всё-таки сохраняется, но она не такая весомая, как кажется. На практике подружиться кубинцу и россиянину легко.

«Есть стереотип, что Куба — это ром, сигары и мулатки. Говорят: „Всё, пойдем выпьем“. А через стаканчик водки уже начинается дружба», — шутит Карлос.

На Кубе к россиянам относятся хорошо, потому что раньше Советский Союз помогал стране. Карлос уверен, что Россия поддерживала Кубу в экономическом плане. Даже помнит из детства советские продукты на полках магазинов. До сих пор на острове встречаются старые «Москвичи».

«Говорят, что ситуация уже чуть-чуть изменилась, народ нуждается, и начинается такое, что турист — это деньги», — говорит барбер.

Как познакомился с женой

Свадьбу пара сыграла на Кубе Источник: Карлос Алонсо / Личный архив Ольга сейчас не работает и занимается домом Источник: Карлос Алонсо / Личный архив

Русские девушки Алонсо очень нравились. А Ольга, его жена, запала в душу с первого взгляда. Кубинец называет это химией и с улыбкой вспоминает их знакомство в 2013 году.

«Приехал на вечеринку, там танцевали под латиноамериканскую музыку. И смотрю: рядом с организаторами стоит красивая блондиночка. Подошел к ней. Ну а мы на Кубе привыкли здороваться поцелуем в щеку. А она: „Это кто такой?“» — смеется Карлос.

Спустя время пара нашла друг друга в интернете, а после судьба будто специально сводила вместе: то встречались в кафе, то случайно сталкивались на улице. Решили, что это знак, — так и завязались отношения.

По условиям контракта после пяти лет обучения в России Карлосу нужно было отслужить на родине три года. В 2016 году влюбленные отправились на Кубу, где сыграли свадьбу. Там же у пары родился первый ребенок — Максимиллиан. Спустя четыре года, уже в Омске, родилась дочь Карина.

«Бери и работай»

Главное в работе — общение с клиентами Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

После окончания контракта семья решила вернуться в Омск. По мнению Карлоса, Куба будто застряла в 50-х годах. Изношенная инфраструктура, дефицит товаров в магазинах, перебои с электричеством и транспортом заметно усложняют жизнь. По профессии работать не стал — выбрал для себя другой путь.

«Мой дедушка был барбером. Я никогда особо к нему не прислушивался, но всё равно умел стричь, потому что видел, как он работает. Постоянно воровал у него инструменты. Когда приехал сюда, решил попробовать», — рассказывает он.

В работе кубинцу очень нравится общение с людьми самых разных профессий и статусов — поток клиентов в салоне большой. Барбер говорит, что в последнее время русские мужчины стали внимательнее относиться к внешности: следят за модой, ухаживают за собой и делают стрижки. По наблюдениям Карлоса, в России этот тренд появился сравнительно недавно.

Последние два месяца Алонсо сотрудничает с испанским баром в Омске. Благодаря своим корням он стал амбассадором заведения: появляется на тематических вечеринках, общается с гостями и участвует в создании пиар-контента для социальных сетей. Зарабатывает прилично: жена кубинца сейчас не работает, у нее фокус на воспитании детей, но на жизнь семье всё равно хватает.

Эту татуировку Карлос набил в честь России Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

С января по март родители барбера жили в Омске. За это время успели сравнить жизнь здесь и на Кубе. Они даже задумались о переезде в Россию, потому что тут, по их мнению, лучше. Во многом это связано с экономическим кризисом, который в 2026 году затронул остров.

«Современному человеку гораздо лучше и легче жить здесь. Тут есть транспорт, магазины, электричество и другие вещи, без которых в XXI веке уже никак. Тут намного легче. Бери и работай», — говорит Карлос.