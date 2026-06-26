Вернуть украденные телефонными мошенниками деньги станет реально — детали

Пострадавшие смогут через суд требовать от операторов возврата украденных денег Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Теперь не только с банков, но и с операторов связи будут взыскивать ущерб, который понесли клиенты, ставшие жертвами телефонных мошенников. Отсудить можно будет похищенные деньги и сумму за моральный вред.

У пострадавших от телефонных аферистов появился шанс возвратить средства, которых они лишились. Возместить их обяжут операторов сотовой связи, которые допустили такие звонки. Правовые механизмы для этого уже внедряются — в настоящий момент разработан закон «Антифрод 2.0», который в июне 2026 года приняла Госдума.

Новые правила компенсаций вступят в силу с марта 2027 года. Но они будут касаться только тех случаев, которые произойдут уже после этой даты.

Сейчас административные штрафы, которые суды накладывают на операторов связи из-за пропуска звонков по подменным номерам, идут только в федеральный бюджет РФ, а не пострадавшим гражданам. В скором времени оператором станет финансово выгоднее лучше настроить системы безопасности, чем выплачивать существенные суммы компенсаций клиентам, отмечают «Известия».