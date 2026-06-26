НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 75,63
EUR 85,77
Фоторепортаж с выпускного
Автомобилист — о бензине
Кому делегировать бизнес-процессы?
Умнее всех
Современная медицина рядом
Винит врачей в смерти сына
Эксперт — о бензине
Нелегальный техникум
Афиша на неделю
Страна и мир Вернуть украденные телефонными мошенниками деньги станет реально — детали

Вернуть украденные телефонными мошенниками деньги станет реально — детали

Теперь отвечать за хищения средств будут не только банки

84
Пострадавшие смогут через суд требовать от операторов возврата украденных денег | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаПострадавшие смогут через суд требовать от операторов возврата украденных денег | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Пострадавшие смогут через суд требовать от операторов возврата украденных денег

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Теперь не только с банков, но и с операторов связи будут взыскивать ущерб, который понесли клиенты, ставшие жертвами телефонных мошенников. Отсудить можно будет похищенные деньги и сумму за моральный вред.

У пострадавших от телефонных аферистов появился шанс возвратить средства, которых они лишились. Возместить их обяжут операторов сотовой связи, которые допустили такие звонки. Правовые механизмы для этого уже внедряются — в настоящий момент разработан закон «Антифрод 2.0», который в июне 2026 года приняла Госдума.

Новые правила компенсаций вступят в силу с марта 2027 года. Но они будут касаться только тех случаев, которые произойдут уже после этой даты.

Сейчас административные штрафы, которые суды накладывают на операторов связи из-за пропуска звонков по подменным номерам, идут только в федеральный бюджет РФ, а не пострадавшим гражданам. В скором времени оператором станет финансово выгоднее лучше настроить системы безопасности, чем выплачивать существенные суммы компенсаций клиентам, отмечают «Известия».

Специалисты советуют россиянам быть особенно внимательными при разговорах по телефону, а также использовать специальные приложения, помогающие выявлять мошеннические звонки.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Телефонный аферист Мошенничество Антифрод-платформа Блокировка Оператор мобильной связи
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Рекомендуем