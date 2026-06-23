НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

6 м/c,

с-з.

 750мм 37%
Подробнее
3 Пробки
USD 74,62
EUR 85,48
Что сейчас с бензином в Ярославле
Озеленение центра
Кому доверить бизнесс-процессы
Теплоход для миллиардера
Где в Ярославле жить хорошо?
Рушится мост
Вспышка неизученной болезни
Афиша театрального фестиваля
Афиша на неделю
Страна и мир Не работают ни Chat GPT, ни Claude, ни Gemini. У нейросетей произошел массовый сбой — что об этом известно

Не работают ни Chat GPT, ни Claude, ни Gemini. У нейросетей произошел массовый сбой — что об этом известно

Меньше чем за час поступило 8 тысяч жалоб

127
У мировых нейросетей Claude, Chat GPT и Gemini произошел массовый сбой | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUУ мировых нейросетей Claude, Chat GPT и Gemini произошел массовый сбой | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

У мировых нейросетей Claude, Chat GPT и Gemini произошел массовый сбой

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сразу у трех мировых нейросетей произошел сбой в работе. Речь идет о Claude компании Anthropic, Chat GPT от Open AI и Gemini от Google. Об этом следуют данные сервиса DownDetector.

О неполадках у Claude сообщили уже около восьми тысяч пользователей. В основном они жалуются на некорректную работу чата, куда отправляются запросы для нейросети, а также на проблемы с доступом у приложения. Жалобы поступали и от российских пользователей: по данным Detector404, на сбой обратили внимание жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Похожие проблемы фиксируются у Chat GPT, на работу сервиса пожаловались более 200 человек. Проблемы фиксируются как у чата в версии для компьютера, так и в приложении. В России, согласно данным Detector404, большинство жалоб поступило из Республики Адыгея и Московской области. Аналогичная ситуация и у Gemini от компании Google. На работы сервиса пожаловались более 100 раз.

В работе трех мировых нейросетей произошел сбой | Источник: downdetector.comВ работе трех мировых нейросетей произошел сбой | Источник: downdetector.com

В работе трех мировых нейросетей произошел сбой

Источник:

downdetector.com

Сбои в нейросети Claude могут быть связаны с проблемами на стороне самой компании Anthropic. Как пишет издание Hi-tech, в ночь на 22 июня на платформе уже фиксировали глобальный сбой, который нарушил работу моделей Haiku 4.5, Sonnet 4.6, Opus 4.8, Opus 4.7 и Opus 4.6.

Однако официальных комментариев от компании не поступало. Обращения не публиковали и Open AI, и Google.

Накануне, 23 июня, масштабный сбой сковал работу сервиса Cloudflare. Его услугами пользуются многие интернет-ресурсы для обеспечения стабильной работы и защиты от кибератак. Вследствие этого возникли проблемы у пользователей X, Fortnite, Zoom и других.

Почитайте еще о восстановлении работы популярного сервиса объявлений. Также мы рассказывали, что известно о сбое в работе популярного интернет-банка.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
ChatGPT Gemini Нейросеть Сбой в работе
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
Смотрите по ТВ Алые Паруса на которые потрачены огромные деньги и куда попасть можно только по спец приглашениям Питерские атлично живут, там даже банк назван как страна
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Рекомендуем