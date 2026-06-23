Не работают ни Chat GPT, ни Claude, ни Gemini. У нейросетей произошел массовый сбой — что об этом известно

Сразу у трех мировых нейросетей произошел сбой в работе. Речь идет о Claude компании Anthropic, Chat GPT от Open AI и Gemini от Google. Об этом следуют данные сервиса DownDetector.
О неполадках у Claude сообщили уже около восьми тысяч пользователей. В основном они жалуются на некорректную работу чата, куда отправляются запросы для нейросети, а также на проблемы с доступом у приложения. Жалобы поступали и от российских пользователей: по данным Detector404, на сбой обратили внимание жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Похожие проблемы фиксируются у Chat GPT, на работу сервиса пожаловались более 200 человек. Проблемы фиксируются как у чата в версии для компьютера, так и в приложении. В России, согласно данным Detector404, большинство жалоб поступило из Республики Адыгея и Московской области. Аналогичная ситуация и у Gemini от компании Google. На работы сервиса пожаловались более 100 раз.
Сбои в нейросети Claude могут быть связаны с проблемами на стороне самой компании Anthropic. Как пишет издание Hi-tech, в ночь на 22 июня на платформе уже фиксировали глобальный сбой, который нарушил работу моделей Haiku 4.5, Sonnet 4.6, Opus 4.8, Opus 4.7 и Opus 4.6.
Однако официальных комментариев от компании не поступало. Обращения не публиковали и Open AI, и Google.
Накануне, 23 июня, масштабный сбой сковал работу сервиса Cloudflare. Его услугами пользуются многие интернет-ресурсы для обеспечения стабильной работы и защиты от кибератак. Вследствие этого возникли проблемы у пользователей X, Fortnite, Zoom и других.
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