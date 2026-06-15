Сына принцессы Норвегии отправили в тюрьму: за 40 эпизодов насилия ему дали всего четыре года

Он может обжаловать приговор Источник: Rune Hellestad / Getty Images

Суд вынес приговор сыну норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариусу Боргу Хейби по делу о насилии. Его приговорили к четырем годам тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на суд Осло.

По его информации, суд рассмотрел 40 пунктов обвинения, однако Мариуса признали виновным лишь по двум изнасилованиям и одному обвинению в домашнем насилии. По другим пунктам в изнасилованиях оправдан. Помимо лишения свободы, суд обязал его два года не приближаться к пострадавшей и выплатить компенсацию четырем женщинам. При этом он может обжаловать приговор.

Дело против представителя королевской семьи началось в 2024 году и постепенно обрастало новыми эпизодами. Мариуса обвиняли по 40 пунктам, включая четыре эпизода изнасилований, нападение, нарушения запретительных судебных приказов, хранение наркотиков и нарушения правил дорожного движения.

Мариус Борг Хёйби — сын бывшей официантки, а ныне кронпринцессы Метте-Марит от предыдущего брака и пасынок наследника престола, кронпринца Хокона. У него нет королевского титула, он не претендует на норвежский престол.

Напомним, в 2024 году Мариуса Борга Хёйби арестовали по обвинению в двух эпизодах сексуализированного насилия. В частности, ему вменили «совершение полового акта с человеком, находящимся без сознания или неспособным оказывать сопротивление по другим причинам».

Все обвинения в изнасиловании касались четырех разных женщин и охватывали период с 2018 по 2024 год. Во всех случаях жертвы, по версии обвинения, находились в бессознательном состоянии или были сильно пьяны. Во время суда в качестве доказательств следствие предоставило более 800 текстовых сообщений и серию видеозаписей.

Кроме того, его обвинили в угрозах убийства, которые Хёйби отправил в соцсетях неизвестному 20-летнему молодому человеку. Также ему вменили обвинения по хранению и употреблению наркотических веществ. Во время следствия он признался, что страдает от различных психических расстройств и долгое время борется с наркотической зависимостью.