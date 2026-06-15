Осенью регионы рискуют столкнуться с проблемами со связью и интернетом: детали

Связь могут ограничивать из-за выборов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Проблемы с интернетом и другими видами связи возможны в регионах уже этой осенью, но такие ограничения будут связаны с обеспечением безопасности. С таким заявлением выступила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности», — сказала глава ЦИК.

Памфилова сделала такое заявление, говоря о проведении онлайн-голосования на предстоящих выборах. По ее словам, в таких условиях комиссии уже научились проводить и дистанционное электронное голосование.

«Но в таких условиях мы тоже научились проводить в том числе дистанционное электронное голосование», — подчеркнула глава Памфилова в разговоре с ТАСС.

Если у вас будут проблемы с интернетом, то проголосовать вы сможете, придя на свой участок. Там будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi.