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Страна и мир Осенью регионы рискуют столкнуться с проблемами со связью и интернетом: детали

Осенью регионы рискуют столкнуться с проблемами со связью и интернетом: детали

Рассказываем, когда именно интернет станет сбоить чаще

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Связь могут ограничивать из-за выборов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСвязь могут ограничивать из-за выборов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Связь могут ограничивать из-за выборов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Проблемы с интернетом и другими видами связи возможны в регионах уже этой осенью, но такие ограничения будут связаны с обеспечением безопасности. С таким заявлением выступила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности», — сказала глава ЦИК.

Памфилова сделала такое заявление, говоря о проведении онлайн-голосования на предстоящих выборах. По ее словам, в таких условиях комиссии уже научились проводить и дистанционное электронное голосование.

«Но в таких условиях мы тоже научились проводить в том числе дистанционное электронное голосование», — подчеркнула глава Памфилова в разговоре с ТАСС.

Если у вас будут проблемы с интернетом, то проголосовать вы сможете, придя на свой участок. Там будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi.

Выборы в этом году пройдут с 18 по 20 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов Госдумы, выбирать глав 11 регионов, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Интернет Связь Сбой Выборы
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Комментарии
10
Гость
1 час
А должность главы ЦИК все-таки вскрыла истинную сущность бывшей оппозиционерки, пламенного борца за права человека. Потому что не верю, что должность так кардинально меняет человека. Получается, она всегда такой была. Просто хорошо притворялась.
Гость
1 час
Нормальной сот. связи Билайн и МТС уже год нет, а теперь интернет ограничивают так, что страницы не загружаются совсем. спрашивается, а зачем такой интернет за свои деньги?
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Гость
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