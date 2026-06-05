Прямые рейсы в Сухум — 2026: из каких городов России можно долететь в Абхазию, что там посмотреть и сколько стоят туры

Сухум даже летом пустынный Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Летом 2026 года туристы смогут добраться в Абхазию не через Сочи с очередями на границе, а напрямую в аэропорт Сухум. Ассоциация туроператоров России опубликовала стоимость пакетных туров с перелетом из Москвы и нескольких других российских городов. Что лучше, прилететь в Сочи, а потом ехать в Абхазию или лететь в Сухум и выбрать для отдыха малопопулярную Восточную Абхазию? Рассказывает SOCHI1.RU.

Сухум как альтернатива Гагре: что посмотреть в городе

Аэропорт Сухум расположен в 18 километрах от столицы Абхазии. Дорога до города займет около 20–30 минут, а до Нового Афона — порядка часа. Туроператоры отмечают, что столица республики вполне может стать самостоятельным направлением для пляжного отдыха. В городской черте обустроено около 11 пляжных зон. Большинство из них мелкогалечные. Самыми популярными считаются песчано-галечный «Мокко» и песчаный Синопский пляж, который семьи с детьми любят за пологий вход в воду.

Чаще всего туристы купаются в районах МВО, маяка, пансионатов «Айтар» и «Кяласур», а центральные набережные больше подходят для прогулок.

Центральная часть Сухума больше подходит для неспешных прогулок Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Безусловный плюс Сухума — развитая городская среда: набережная Махаджиров, Ботанический сад, обезьяний питомник, драматический театр, рынок, кафе и рестораны . Это формат подойдет для тех, кому на отдыхе важны прогулки, особая местная атмосфера и возможность каждый день открывать для себя новые локации.

Местный Ботанический сад постоянно в цвету: в июне здесь распускаются розы и цитрусовые, на подходе магнолии и олеандры. Общая площадь угодий — около 30 гектаров, на территории собрано почти пять тысяч видов и сортов уникальной флоры. Сад основан в 1838 году лекарем местного гарнизона В. Багриновским как аптечный огород для борьбы с малярийной лихорадкой. Локация открыта ежедневно с 09:00 до 19:00. Стоимость взрослого билета — 300 рублей, детского (от 7 лет) — 100 рублей.

По соседству находится Сухумский обезьяний питомник — это база Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. Он стоит на месте бывшей дачи русского и советского ученого, профессора Остроумова. Открыт круглый год, без выходных, с 09:00 до 19:00. Стоимость билета — 300 рублей для взрослого, 100 рублей — для ребенка.

Множество достопримечательностей есть и вокруг Сухума. В 14 километрах находится Каманский монастырь, построенный в XI веке, он и сейчас действует. Считается, что до 438 года в нем покоились мощи Иоанна Златоуста, но многие воспринимают это лишь как легенду, не имеющую каких-либо подтверждений. Тем не менее частица мощей святого хранится в обители и содержится в одной из икон. Каманы — это горное место с чистым воздухом и открыточными видами.

А за красотой на грани разорения сейчас самое время ехать в заброшенный шахтерский город Акармару . Он находится в 136 километрах от Сухума. Вот-вот там массово зацветет гортензия — целые поля. Люди, которые когда-то ее высадили, давно покинули эти места, а растение прижилось, да так буйно, что стало визиткой Абхазии. Туристы приезжают в Акармару за шикарными кадрами. А на термальные источники в Кындыге — за здоровьем, это село находится в Очамчирском районе. От Сухума ехать не больше 30 минут. Обустроенная территория с бассейнами работает ежедневно с 06:00 до 21:30. За вход берут 300 рублей, за парковку — 100 рублей, камера хранения — 50 рублей. Есть туалеты, душевые и кафе.

За более привычным и развитым курортным отдыхом путешественники обычно отправляются в Гагру или Пицунду.

Советские санатории, эвкалиптовые рощи и пустынные пляжи: чем привлекает Восточная Абхазия

Интерес к Восточной Абхазии у туристов вырос после открытия аэропорта в Сухуме. Это камерный и размеренный отдых: здесь меньше туристов, больше пространства, природы, древних храмов и термальных источников.

Ключевые точки восточного побережья — Гулрыпшский район, включая Агудзеру и Кындыг, а также Очамчира. Здесь есть санатории советского времени, эвкалиптовые рощи, горячие источники и спокойные галечные пляжи.

Однако популярность Очамчирского района сдерживает нехватка крупных объектов: гостиничных комплексов немного, основной фонд — частные гостевые дома, говорят туроператоры.

Восточная Абхазия подойдет тем, кто ищет не шумную курортную среду, а тишину, природу и экскурсии. Среди точек притяжения — Илорский, Моквский и Драндский соборы, ущелье Черниговка . Молодежи и любителям активной вечерней жизни там точно будет скучновато. Зато тем, кто уже был в Гагре и Пицунде и хочет увидеть «другую Абхазию», восточное побережье может быть особенно интересно.

Восточной в Абхазии считают территорию от известных Кындыгских термальных источников с уникальными эвкалиптовыми пляжами и до самого крайнего города республики — Гал. То есть Очамчирский, Ткуарчальский и Гальский районы. Сейчас они сельские, где жители занимаются возделыванием земли. Там пасутся коровы и козы, раскинулись кукурузные поля, а Ткуарчал — единственный город республики, который находится в горах, а не на побережье. Настоящая аутентичная Абхазия — именно там, а не в курортной западной части.

Еще здесь сосредоточены наиболее известные абхазские святыни — Моквский успенский собор Х века, Бедийский собор Х века, Илорский храм Святого Георгия Победоносца XI века.

В восточной части республики много пещер . Например, возле села Отап. Пещера Абраскил (или Отапская) карстового происхождения, она открыта еще в XIX веке. Имеет несколько залов. Длина маршрута — 800 метров, экскурсия длится примерно час. Украшением залов называют десятиметровый сталагнат, к которому, по преданию, был привязан персонаж абхазского эпоса. Внутри течет подземная горная река, и без резиновых сапог туда не зайти. Температура воды и воздуха здесь всегда 12–14 градусов.

Голова Отапа — сравнительно молодая пещера, где только зарождаются сталактиты и сталагмиты. Для прохождения маршрута здесь построены специальные мостки. Путь довольно сложный — иногда нужно ползти на коленях, а в одном месте — переплывать подземную реку на лодке. Согласно легенде, если загадать около трех местных водопадов три желания, они непременно сбудутся. Туры сюда организуют с 2014 года. О других знаковых местах Очамчирского района читайте в отдельном материале.

Пляжи Очамчиры природные, пустые, но неухоженные Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Из каких городов есть прямые рейсы в Сухум

Летом 2026 года прямые рейсы в Сухум заявлены из Москвы и ряда регионов.

10 июня авиакомпания «ЮВТ Аэро» открывает регулярные рейсы по маршруту Калуга — Сухум . Полеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и средам, на самолетах CRJ-200. Стоимость билетов туда-обратно с багажом 10 кг начинается от 22 тысяч рублей;

еще в аэропорт Сухум будут летать самолеты из Москвы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Уфы и Ханты-Мансийска . Планируются рейсы из Перми , за лето их будет восемь.

Из Москвы в столицу Абхазии два раза в неделю будет летать «РусЛайн». Билеты на вторую половину июня обойдутся от 35,6 тысячи рублей на человека в одну сторону с учетом багажа. Также регулярные рейсы — до семи раз в неделю — с 25 мая выполняет Nordwind совместно с «Икаром». Минимальный тариф с багажом начинается от 20,6 тысячи рублей.

Прямой перелет в Сухум не всегда дешевле маршрута через Сочи, но часто выигрывает по удобству. После прилета в Сухум туристу не нужно ехать от аэропорта Сочи до границы, проходить КПП и затем продолжать путь по Абхазии.

По данным АТОР, поездка на такси до центра Сухума обойдется от 1200 рублей. Добраться до Гагры можно за 4200 рублей, а до Пицунды — от 4500 рублей. Также из аэропорта до столицы Абхазии ходят рейсовые автобусы, а маршруты до Гагры, Гудауты и Нового Афона отправляются с привязкой к расписанию прилетов.

Цена прямого рейса в Сухум и перелета через Сочи отличается в зависимости от города вылета. Из Москвы разница не такая очевидная: билеты по маршруту Москва — Сочи — Москва в первой половине июня с багажом 10 кг у «Победы» стоят от 20,2 тысячи рублей, а у «Аэрофлота» — от 28 тысяч. То есть прямой рейс в Сухум у Nordwind по стоимости сопоставим с сочинским вариантом, но сокращает наземную часть маршрута.

А вот из Нижнего Новгорода и Уфы вариант через Сочи может быть дешевле прямого перелета в Абхазию: от 22,4 тысячи и 20,2 тысячи рублей туда-обратно с багажом соответственно.

Сколько стоят путевки в Сухум

Пакетные туры в Абхазию с прямым перелетом в Сухум этим летом предлагают большинство крупных туроператоров.

Туроператор PEGAS Touristik выкупил гарантированные блоки мест на рейсах Nordwind Airlines по маршруту Москва — Сухум. Полетная программа действует с 3 апреля по 22 сентября. Недельный тур на двоих с вылетом в июне и проживанием в трехзвездочном отеле (включая завтраки) обойдется минимум в 51,9 тысячи рублей. Стоимость путевки с полным пансионом стартует от 67,2 тысячи, а отдых по системе «всё включено» обойдется от 180,7 тысячи рублей.

Туроператор «Алеан» предлагает путевки с гарантированным перелетом на рейсах Nordwind Airlines из Москвы в период с 11 июня по 20 сентября. Недельный тур на двоих в июле по системе «всё включено» с проживанием в гостинице Сухума обойдется минимум в 133,6 тысячи рублей. Отдых в гостевом доме с завтраками — от 93,2 тысячи рублей. Кроме того, у компании есть квоты мест на рейсах «РусЛайн» в Абхазию из Москвы, Ханты-Мансийска, Уфы, Минеральных Вод и Перми.

Fun&Sun повезет туристов в Сухум на рейсах Nordwind с 5 июня по 22 сентября. Туры на 7 ночей в июне с трансфером стоят от 82 тысяч рублей за размещение в трехзвездочном отеле без питания до 170 тысяч рублей за четырехзвездочный отель на «всё включено».

«Интурист» и Anex предлагают туры на базе регулярных рейсов с вылетами из Москвы и регионов. Например, у «Интуриста» путевка из Нижнего Новгорода с размещением в пансионате «Айтар» на 7 ночей стоит от 56,8 тысячи рублей без питания и от 70 тысяч рублей с полным пансионом. У Anex тур на 8 ночей из Москвы в начале июня в Garuda Glamping на «всё включено» обойдется от 95 тысяч рублей на двоих.

Топ-10 отелей для семейного отдыха в Сухуме и восточных районах Абхазии

Garuda Glamping Abkhazia (Сухум) — самый популярный отель, работающий по системе «всё включено», в республике;

«Грейс Аква Вилла» 4* (Сухум) — единственный отель в Сухуме на первой береговой линии с открытым бассейном («всё включено»);

«Айтар Море» 4* (Сухум) — большие номера, первая линия, все с видом на море;

«Страна Души» 3* (Сухум) — средний ценовой сегмент («всё включено»);

«Интер-Сухум» 3* (Сухум) — популярный вариант «цена — качество», трехразовое питание;

Garuda Beach Village (п. Уарча) — 10 минут от аэропорта, коттеджи на первой линии, «всё включено»;

«Черноморская Жемчужина» 3* (Очамчира) — самый бронируемый объект на востоке Абхазии, spa и термальный бассейн, трехразовое питание;

«Эвкалиптовая роща» 2* (Очамчира) — санаторий, бассейн с морской водой, полный пансион;

Alra Eco Village (Кындыг) — рядом источник, отличный бюджетный вариант;

Sky Terra Парк-отель (Новый Афон) — закрытая парковая территория, оливковая роща, подогреваемый бассейн.