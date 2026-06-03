Смертельный вирус из Африки оказался еще страшнее: что грозит выжившим. Новости 3 июня

Переболевший выделяет вирус месяцами Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 июня.

Владельцам дачных участков нужно зарегистрировать бани и теплицы

С прошлого года для дачников ввели новое правило. Регистрировать нужно не только дом, но и бани с теплицами, если у них есть признаки капитального строения. Об этом рассказали в Росреестре.

Поставить на учет необходимо постройки, у которых есть фундамент и которые выполнены из цельных материалов (блоки, кирпич). Разборные теплицы, беседки, навесы, туалеты и уличные душевые регистрировать не нужно, пишет РБК.

После регистрации хозпостройки облагаются налогом на имущество. Его размер составляет от 0,1 до 0,3% кадастровой стоимости. При этом одна постройка площадью до 50 квадратных метров освобождается от налога.

Если капитальную постройку не внести в ЕГРН, ее могут признать самовольной. За это владельца могут обязать снести сооружение за свой счет, а налоговая вправе начислить платежи задним числом. Также грозит штраф от 2000 до 5000 рублей.

Чем грозит неразборчивый почерк на ЕГЭ

Бланки участников ЕГЭ с нечитаемым почерком не получат ноль баллов автоматически. Как проверяют такие работы, объяснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Компьютер обрабатывает только часть с коротким ответом. Вторую часть экзамена всегда проверяют учителя.

«Если первую часть компьютер не прочитал, тогда человек верифицирует, отсматривает и определяет точность ответа», — отметил Музаев.

Каждую цифру и букву на бланках нужно писать по образцу. Делать записи, не относящиеся к полям, а также вносить информацию о своей личности запрещено.

В Анапе туристов не пускают на пляжи

Власти Анапы обратились к жителям и гостям города с просьбой не находиться на пляжах, где ведутся работы по отсыпке и планировке песка. Это небезопасно и затрудняет движение грузовой техники, сообщила мэрия в своем Telegram-канале.

Восстановительные работы сейчас идут на втором участке — от пляжа в районе «Нефтяника Кубани» до Джеметинского проезда. Власти разрешили пользоваться только несколькими зонами: 3,5 км песчаных пляжей от Лечебного до санатория «Бимлюк», 1 км пляжной территории в Витязево, а также всеми галечными пляжами.

Передвижение по остальным пляжам временно запретили. В мэрии попросили отнестись к ограничениям с пониманием.

О чем Путин будет говорить на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин уже готовится к Петербургскому международному экономическому форуму и работает над выступлением на пленарной сессии, которая состоится 5 июня. О чем он будет говорить, рассказал на брифинге представитель президента России Дмитрий Песков.

«Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание», — сказал Песков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ напомнил, что разговор на пленарном заседании пройдет в формате вопросов и ответов. Он будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям.

Планируют запустить новый пенсионный фонд

В России может появиться объединенный пенсионный фонд, контрольный пакет в котором получат государственные организации. Об этом на заседании Совета Федерации заявил председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям», — сказал Шувалов.

По словам главы ВЭБ.РФ, пока обсуждается участие ВЭБ и ВТБ. После принятия закона госкорпорация получит доступ к долгосрочным сбережениям населения и пенсионным накоплениям, чтобы инвестировать эти деньги в современные технологические проекты.

Основатель TikTok стал вторым богатейшим человеком Азии

Основатель TikTok Чжан Имин поднялся на второе место в списке богатейших предпринимателей Азии, обогнав индийского миллиардера Мукеша Амбани. Об этом 3 июня сообщает Business Standard со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Состояние 42-летнего Чжана Имина выросло до 92,8 миллиарда долларов, что укрепило его позиции как самого богатого человека Китая. Капитал соучредителя ByteDance, которой принадлежит TikTok, увеличился более чем в семь раз с марта 2019 года.

Рост состояния предпринимателя произошел на фоне глобального успеха видеоплатформы и популярности мультифункционального чат-бота Doubao на основе искусственного интеллекта, разработанного ByteDance.

Что грозит начальнику за звонки сотрудникам во время отпуска

Работодателям грозят крупные штрафы и даже дисквалификация руководства за то, что они беспокоят сотрудников во время законного отдыха. Об этом рассказал юрист и общественный деятель Сергей Багян.

Любое вовлечение работника в рабочие процессы во время отпуска, включая переписку в мессенджерах, звонки, совещания или подписание документов, считается правонарушением. За первое нарушение по статье 5.27 КоАП РФ руководителю грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей, а компании — от 30 до 50 тысяч, пишет «Абзац».

При систематическом нарушении наказание ужесточается. Для руководителя предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Для юридических лиц сумма взыскания вырастает до 70 тысяч рублей. Пострадавший сотрудник может обратиться с иском в суд или направить жалобу в трудовую инспекцию, отметил Багян.

Почему доллар сложно заменить в мировой торговле

Доллар как средство расчета в международной торговле перестал приносить пользу мировой экономике, но заменить его какой-то одной валютой нельзя. К такому выводу пришли авторы доклада Росконгресса «Новая архитектура международных платежей», подготовленного к ПМЭФ.

Устойчивость долларовой системы обеспечивалась не только масштабом американской валюты, но и всей сопутствующей инфраструктурой: сетью корреспондентских счетов, арбитражем, комплаенсом и механизмами политического принуждения. Именно поэтому механически заменить доллар другой валютой невозможно. Для этого нужна признанная и институционально устойчивая инфраструктура доверия.

Китайская экономика стала крупнейшей в мире, но прогнозы о «закате доллара» и переносе центра финансовой силы в Пекин пока не реализовались. Власти КНР не готовы к масштабной либерализации контроля за движением капитала, а рынок облигаций в юанях недостаточно глубок и ликвиден.

Доллар США остается основной валютой международных резервов (56,8% на конец 2025 года). Он доминирует в межбанковских расчетах через SWIFT (51,1% в марте 2026 года), в торговом финансировании (80,7%) и в международных заимствованиях (около 60% облигаций), передает РИА Новости.

При этом доминирование доллара перестало давать положительный эффект для мировой экономики еще до последнего обострения геополитических противоречий. Во всех странах развиваются альтернативные платежные системы, но они не заменяют традиционную, а существуют параллельно. Итоговая архитектура международных расчетов, вероятнее всего, будет гибридной.

Авиабилеты подорожали на 15%

Стоимость авиабилетов в мире выросла на 10–15% сверх традиционного летнего повышения цен. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Основная причина — конфликт на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость топлива и привел к выпадению региона из туризма и транзита. По ее словам, повышение стоимости туров за счет транспортной составляющей стало одним из самых серьезных потрясений.

Крупные мировые перевозчики уже пересматривают полетные программы из-за топливного кризиса, уточнила Ломидзе в интервью РИА Новости. Таким образом, пассажирам приходится платить больше как из-за удорожания топлива, так и из-за уменьшения числа рейсов.

Ипотечным ставкам предрекли снижение

В ближайшее время возможно снижение ставок по ипотеке. По прогнозу эксперта по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилла Селезнева, к концу июня для новостроек они могут опуститься до 16%, а на вторичное жилье — до 17%.

Сейчас средневзвешенные ставки у большинства крупных банков находятся в диапазоне 17–19%, что сдерживает спрос. Такой уровень процентов считается слишком высоким для массового заемщика. Эксперт отметил, что «заградительной» для широкого круга клиентов обычно считается ставка от 15% и выше — именно при снижении ниже этой отметки рынок ипотеки традиционно оживает.

При этом Селезнев в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что даже ожидаемое снижение до 16–17% вряд ли сделает ипотеку по‑настоящему массовой. Более выгодные условия, по прогнозу эксперта, появятся позднее, ориентировочно к концу 2026 — началу 2027 года. К этому периоду ключевая ставка может снизиться до 11–13%, что приведет к заметному уменьшению ставок по ипотечным кредитам и расширит круг потенциальных заемщиков.

Умер советник главы ЦБ Алексей Можин

На 70-м году жизни скончался советник председателя Банка России Алексей Можин. Некролог опубликовали на официальном сайте ЦБ. Причиной смерти, как сообщили его близкие, стала тяжелая болезнь, выяснил ТАСС.

Можин долгие годы представлял Россию в Международном валютном фонде, а с 1996 года бессменно занимал пост исполнительного директора от нашей страны. Осенью 2024 года он покинул МВФ и перешел на работу в Центральный банк, став советником Эльвиры Набиуллиной. Место Можина заняла Ксения Юдаева.

В интервью РИА Новости перед уходом он признался, что покидает фонд в наихудшем состоянии за 32 года службы из-за экстремального уровня политизации. Можин откровенно говорил, что на заседаниях совета директоров коллеги хамят и оскорбляют его лично и страну, которую он представляет. В тот же период он заявил, что российская экономика устояла под нажимом беспрецедентных санкций и для Запада остается загадкой, почему она не развалилась.

Алексей Можин родился 23 июня 1956 года в Москве, окончил экономический факультет МГУ. В 1991–1992 годах он работал в правительстве, курируя взаимодействие с международными финансовыми организациями. В ЦБ отметили, что он внес большой вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках.

Онищенко предупредил об опасных последствиях Эболы

Главная опасность лихорадки Эбола кроется не только в тяжелом течении болезни, но и в ее «долгоиграющих» последствиях. Об этом предупредил академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Коварство этой инфекции состоит в том, что даже и после того, как человек переболеет и выздоровеет, в его организме вирус Эболы сохраняется — в печени, в других органах», — уточнил академик в беседе с KP.RU.