Для россиян хотят ввести новый налог: кому придется платить больше денег. Новости 27 мая

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 мая.
Выпускники учебных заведений МВД получат отсрочку от военной службы
Госдума приняла закон, в соответствии с которым выпускники учебных заведений системы МВД смогут не идти на срочную службу в армию. Документ уже одобрили и опубликовали на сайте Госдумы.
Отсрочка начнет действовать сразу после того, как выпускник получит диплом, а также всё время, пока человек служит в органах МВД. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил, что в МВД не хватает сотрудников, а новая мера поможет привлечь выпускников.
Эксперт подсказал, куда выгодно вложить 100 тысяч
Если у вас есть свободные 100 тысяч рублей, их можно не только сохранить, но и ощутимо приумножить. Об этом рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.
По словам эксперта, при горизонте в один год годовой депозит в крупном банке сейчас может приносить 10–12% годовых. Короткие вклады на 2–3 месяца с последующим продлением могут дать еще 1–3% сверху, уточнил Родин агентству «Прайм».
Если деньги не хочется фиксировать на вкладе, можно открыть накопительный счет. Ставки по ним доходят до 14% годовых, а при переходе между банками с приветственными бонусами доходность может быть еще выше. В этом случае со 100 тысяч рублей можно заработать примерно 10–14 тысяч рублей в год, причем с этой суммы не придется платить налог.
Еще один вариант — государственные облигации или ОФЗ. Сейчас долгосрочные бумаги Минфина могут приносить до 14,7%, однако срок до погашения у них нередко превышает 10 лет. Плюс ОФЗ в том, что облигацию можно продать в любой момент без потери начисленных процентов.
Мошенники обманывают дачников
Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов предупредил, что мошенники рассылают фальшивые уведомления о нарушениях на дачных участках и предлагают оплатить «штраф со скидкой» по ссылке. Так они крадут данные от «Госуслуг» и деньги.
Как отличить настоящий штраф:
его могут вручить лично;
прислать заказным письмом;
отправить через личный кабинет на «Госуслугах».
Всё остальное — СМС, сообщения в мессенджерах, уведомления в соцсетях — это обман. Ведомства никогда не запрашивают личные данные таким способом.
Минпромторг сократил список товаров для параллельного импорта
В конце ноября 2025 года Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта — часть изменений вступила в силу через полгода после публикации.
Из списка исключили:
компьютерную технику (Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba);
электробритвы Braun;
зубные пасты Biorepair;
печатную технику и краски Ricoh;
игрушки Spin Master и другое.
Товары убирают из перечня, если их производят в России, привозят официальные поставщики или есть достаточно отечественных аналогов. В Минпромторге заверили, что ассортимент в магазинах не изменится.
В России могут изменить правила пересдачи ЕГЭ
Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог предложил дать выпускникам возможность улучшить результаты экзаменов. Сейчас можно пересдать лишь один предмет, при этом предыдущий результат аннулируется. Сенатор считает, что это создает лишний стресс и снижает шансы поступить в вуз.
Его инициатива предусматривает «период спокойной пересдачи»: в течение месяца после основной волны экзаменов школьники смогут попробовать улучшить результаты по двум предметам. При этом в зачет пойдет более высокий балл, даже если при пересдаче ученик наберет меньше очков.
По словам парламентария, такая мера сделает систему ЕГЭ более гуманной и поможет выпускникам лучше продемонстрировать свои знания.
Умер миллиардер и владелец журналов Vanity Fair и Vogue
В возрасте 96 лет скончался миллиардер и совладелец корпорации Advance Publications Дональд Ньюхаус. Корпорации Advance Publications принадлежит издательский дом Condé Nast, который владеет The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Wired и другими изданиями.
О смерти бизнесмена сообщила газета The New York Times, информацию подтвердил сын покойного Стивен. Дональд Ньюхаус ушел из жизни 26 мая в своем доме в Нью‑Джерси, причиной стала лимфома.
Роспотребнадзор усилил контроль на границе из‑за вспышки лихорадки Эбола в Африке
Роспотребнадзор объявил об усилении санитарно‑карантинного контроля на российской границе. Меры связаны со вспышкой лихорадки Эбола в Африке: теперь проверяют состояние здоровья людей, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения.
Также специалисты разработали тест‑системы для диагностики лихорадки Эбола. При этом в России пока нет ни одного завозного случая заболевания — эксперты считают такой сценарий маловероятным.
Для борьбы с распространением вируса Роспотребнадзор ведет активное сотрудничество с рядом африканских стран, включая Уганду, Республику Конго и Бурунди.
Устный экзамен могут ввести вместо дипломной работы
Из‑за развития искусственного интеллекта вузы могут отказаться от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Министр отметил, что нейросети часто используют для написания введения и заключения дипломных работ. По его мнению, устный экзамен позволит объективнее оценить знания студентов: в ходе диалога сразу видны и уровень подготовки, и пробелы в знаниях.
«Никакая система просто так не подготовит студента к вопросам преподавателя — это всё равно чувствуется», — подчеркнул Фальков.
В Австралии с неба рухнула почти сотня дронов
Во время фестиваля Vivid Sydney в Сиднее произошел масштабный инцидент: 89 беспилотников рухнули в залив Кокл‑Бей прямо на глазах у тысяч зрителей.
Это случилось случился в ходе светового шоу Star‑Bound. Сначала всё шло по плану: разноцветные дроны осветили небо над заливом, создавая впечатляющие фигуры. Однако спустя несколько минут часть аппаратов начала терять управление, дроны отделялись от основной группы и падали в воду.
По словам организаторов, причина аварии — непредвиденная смена радиочастотной обстановки. Из‑за этого нарушилась работа систем позиционирования беспилотников, что привело к сбою в управлении целым роем устройств.
В Госдуме предложили ввести налог на роскошь
КПРФ подготовила законопроект о налоге на роскошь, его планируют отправить на отзыв в правительство 27 мая. С инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Афонин.
Парламентарии предлагают вести налог на дорогое имущество:
недвижимость дороже 150 млн рублей (в том числе недостроенную);
автомобили стоимостью от 10 млн рублей;
яхты, катера, парусные суда, теплоходы ценой от 50 млн рублей;
самолеты и вертолеты.
Ставка будет зависеть от стоимости объекта — от 1 до 4%. Чем дороже имущество, тем выше процент. Платить налог должны будут обычные граждане, индивидуальные предприниматели, а также коммерческие компании.
По задумке, под действие налога попадет имущество, приобретенное с 1 января 1995 года (после вступления в силу Гражданского кодекса РФ). Это нужно, чтобы не затронуть тех, кто получил квартиры в советское время, например жилье в центре Москвы или Санкт‑Петербурга.
Авторы законопроекта считают, что нынешняя система налогообложения не учитывает социальное неравенство: богатые находят способы снизить налоговую нагрузку, а обычные семьи платят НДФЛ в полном объеме, хотя их доходы намного скромнее.
Вырученные от налога средства предлагают направлять в специальный Фонд жилищной поддержки молодых семей (на покупку жилья для них).