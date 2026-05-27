Для россиян хотят ввести новый налог: кому придется платить больше денег. Новости 27 мая

Депутаты считают, что налог на роскошь позволит уменьшить неравенство в обществе Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 мая.

Выпускники учебных заведений МВД получат отсрочку от военной службы

Госдума приняла закон, в соответствии с которым выпускники учебных заведений системы МВД смогут не идти на срочную службу в армию. Документ уже одобрили и опубликовали на сайте Госдумы.

Отсрочка начнет действовать сразу после того, как выпускник получит диплом, а также всё время, пока человек служит в органах МВД. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил, что в МВД не хватает сотрудников, а новая мера поможет привлечь выпускников.

Эксперт подсказал, куда выгодно вложить 100 тысяч

Если у вас есть свободные 100 тысяч рублей, их можно не только сохранить, но и ощутимо приумножить. Об этом рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

По словам эксперта, при горизонте в один год годовой депозит в крупном банке сейчас может приносить 10–12% годовых. Короткие вклады на 2–3 месяца с последующим продлением могут дать еще 1–3% сверху, уточнил Родин агентству «Прайм».

Если деньги не хочется фиксировать на вкладе, можно открыть накопительный счет. Ставки по ним доходят до 14% годовых, а при переходе между банками с приветственными бонусами доходность может быть еще выше. В этом случае со 100 тысяч рублей можно заработать примерно 10–14 тысяч рублей в год, причем с этой суммы не придется платить налог.

Еще один вариант — государственные облигации или ОФЗ. Сейчас долгосрочные бумаги Минфина могут приносить до 14,7%, однако срок до погашения у них нередко превышает 10 лет. Плюс ОФЗ в том, что облигацию можно продать в любой момент без потери начисленных процентов.

Мошенники обманывают дачников

Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов предупредил, что мошенники рассылают фальшивые уведомления о нарушениях на дачных участках и предлагают оплатить «штраф со скидкой» по ссылке. Так они крадут данные от «Госуслуг» и деньги.

Как отличить настоящий штраф:

его могут вручить лично;

прислать заказным письмом;

отправить через личный кабинет на «Госуслугах».

Всё остальное — СМС, сообщения в мессенджерах, уведомления в соцсетях — это обман. Ведомства никогда не запрашивают личные данные таким способом.

Минпромторг сократил список товаров для параллельного импорта

В конце ноября 2025 года Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта — часть изменений вступила в силу через полгода после публикации.

Из списка исключили:

компьютерную технику (Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba);

электробритвы Braun;

зубные пасты Biorepair;

печатную технику и краски Ricoh;

игрушки Spin Master и другое.

Товары убирают из перечня, если их производят в России, привозят официальные поставщики или есть достаточно отечественных аналогов. В Минпромторге заверили, что ассортимент в магазинах не изменится.

В России могут изменить правила пересдачи ЕГЭ

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог предложил дать выпускникам возможность улучшить результаты экзаменов. Сейчас можно пересдать лишь один предмет, при этом предыдущий результат аннулируется. Сенатор считает, что это создает лишний стресс и снижает шансы поступить в вуз.

Его инициатива предусматривает «период спокойной пересдачи»: в течение месяца после основной волны экзаменов школьники смогут попробовать улучшить результаты по двум предметам. При этом в зачет пойдет более высокий балл, даже если при пересдаче ученик наберет меньше очков.

По словам парламентария, такая мера сделает систему ЕГЭ более гуманной и поможет выпускникам лучше продемонстрировать свои знания.

Согласны с его точной зрения? Да, хорошая инициатива Нет, пусть всё будет как есть

Умер миллиардер и владелец журналов Vanity Fair и Vogue

В возрасте 96 лет скончался миллиардер и совладелец корпорации Advance Publications Дональд Ньюхаус. Корпорации Advance Publications принадлежит издательский дом Condé Nast, который владеет The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Wired и другими изданиями.

Источник: Danny Moloshok / Reuters

О смерти бизнесмена сообщила газета The New York Times, информацию подтвердил сын покойного Стивен. Дональд Ньюхаус ушел из жизни 26 мая в своем доме в Нью‑Джерси, причиной стала лимфома.

Роспотребнадзор усилил контроль на границе из‑за вспышки лихорадки Эбола в Африке

Роспотребнадзор объявил об усилении санитарно‑карантинного контроля на российской границе. Меры связаны со вспышкой лихорадки Эбола в Африке: теперь проверяют состояние здоровья людей, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения.

Также специалисты разработали тест‑системы для диагностики лихорадки Эбола. При этом в России пока нет ни одного завозного случая заболевания — эксперты считают такой сценарий маловероятным.

Для борьбы с распространением вируса Роспотребнадзор ведет активное сотрудничество с рядом африканских стран, включая Уганду, Республику Конго и Бурунди.

О симптомах Эболы и мерах предосторожности мы рассказывали в этом материале.

Устный экзамен могут ввести вместо дипломной работы

Из‑за развития искусственного интеллекта вузы могут отказаться от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Министр отметил, что нейросети часто используют для написания введения и заключения дипломных работ. По его мнению, устный экзамен позволит объективнее оценить знания студентов: в ходе диалога сразу видны и уровень подготовки, и пробелы в знаниях.

«Никакая система просто так не подготовит студента к вопросам преподавателя — это всё равно чувствуется», — подчеркнул Фальков.

В Австралии с неба рухнула почти сотня дронов

Во время фестиваля Vivid Sydney в Сиднее произошел масштабный инцидент: 89 беспилотников рухнули в залив Кокл‑Бей прямо на глазах у тысяч зрителей.

Это случилось случился в ходе светового шоу Star‑Bound. Сначала всё шло по плану: разноцветные дроны осветили небо над заливом, создавая впечатляющие фигуры. Однако спустя несколько минут часть аппаратов начала терять управление, дроны отделялись от основной группы и падали в воду.

Источник: Hugo_northam / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам организаторов, причина аварии — непредвиденная смена радиочастотной обстановки. Из‑за этого нарушилась работа систем позиционирования беспилотников, что привело к сбою в управлении целым роем устройств.

В Госдуме предложили ввести налог на роскошь

КПРФ подготовила законопроект о налоге на роскошь, его планируют отправить на отзыв в правительство 27 мая. С инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Афонин.

Парламентарии предлагают вести налог на дорогое имущество:

недвижимость дороже 150 млн рублей (в том числе недостроенную);

автомобили стоимостью от 10 млн рублей;

яхты, катера, парусные суда, теплоходы ценой от 50 млн рублей;

самолеты и вертолеты.

Ставка будет зависеть от стоимости объекта — от 1 до 4%. Чем дороже имущество, тем выше процент. Платить налог должны будут обычные граждане, индивидуальные предприниматели, а также коммерческие компании.

По задумке, под действие налога попадет имущество, приобретенное с 1 января 1995 года (после вступления в силу Гражданского кодекса РФ). Это нужно, чтобы не затронуть тех, кто получил квартиры в советское время, например жилье в центре Москвы или Санкт‑Петербурга.

Авторы законопроекта считают, что нынешняя система налогообложения не учитывает социальное неравенство: богатые находят способы снизить налоговую нагрузку, а обычные семьи платят НДФЛ в полном объеме, хотя их доходы намного скромнее.