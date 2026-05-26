Туриста, вернувшегося из Индии с подарками, шокировали в аэропорту — теперь ему грозит пожизненное

В аэропорту Шереметьево в багаже 35-летнего пассажира, прибывшего авиарейсом из Индии, обнаружили запрещенный груз. Он объяснил, что вез маленькие флаконы не для себя, а для друга. Что оказалось внутри, стало причиной для серьезной уголовной статьи.

Багаж мужчины решили осмотреть в ходе выборочного досмотра в «зелёном» коридоре. В чемодане находились 15 флаконов с маслянистой жидкостью и надписями «Parana» и «Sleep well». Выяснилось, что в пузырьках — «психоактивное вещество из группы каннабиоидов», поясняется на сайте Федеральной таможенной службы.

Экспертиза показала, что в растворе содержалось почти 172 грамма наркотического средства тетрагидроканнабиола. Мужчина пытался оправдаться, заявив, что вез флаконы по просьбе знакомого. Однако такая отговорка не сработала.

Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Санкции за такое нарушение предусматривают лишение свободы от 15 лет вплоть до пожизненного заключения.

