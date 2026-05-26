За пользователями стали следить через WiFi: как это делают. Новости 26 мая

Зачастую россияне не меняют заводской пароль и становятся жертвой мошенников Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 мая.

Синоптики предупредили о температурных аномалиях в июне

Июнь принесет периоды тепла и риск резких похолоданий. В средней полосе средняя температура составит около +18…+19 градусов, но возможны как заморозки в начале месяца, так и жара выше +20 градусов, сообщил синоптик Александр Шувалов.

Аномалии выше нормы более чем на один градус ожидаются в Мурманске, Вологде, Сыктывкаре, Кирове, Архангельске, Ханты-Мансийске, Салехарде, Омске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Казани и Екатеринбурге. В Якутии, на Чукотке и в Магаданской области, напротив, прогнозируют похолодание на один градус, сообщили «Известия».

В Москве и средней полосе все летние месяцы будут с положительной аномалией температуры, а осадки останутся в пределах нормы, пояснила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. В Москве солнечных дней будет всего семь, средняя дневная температура составит около +21 градуса.

В Санкт-Петербурге также ожидается семь безоблачных дней, днем около +18 градусов. Теплее всего будет 23 и 29 июня. В Краснодаре днем столбики термометров могут подняться до +29 градусов. Дожди пройдут в начале и конце месяца.

В Новосибирске прогнозируют девять солнечных дней, среднедневная температура — +22 градуса, оптимальная погода без осадков — с 19 по 23 июня. В Казани дождливо будет девять дней, самый жаркий день — 26 июня (+24 градуса), ясные дни ожидаются 26–28 июня. В Екатеринбурге предполагается всего пять солнечных дней, средняя температура — +21 градус, самый теплый день — 27 июня.

ЦБ меняет правила переводов и пополнения счетов

С 1 октября 2026 года наличные можно будет вносить на счет через банкоматы любых банков с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в проекте указания Банка России, опубликованном на сайте регулятора.

Для таких операций установлены лимиты. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, в сутки — 50 тысяч рублей, в месяц — 200 тысяч рублей.

С 1 апреля 2027 года крупнейшие банки (системно значимые кредитные организации) должны будут предоставить клиентам возможность получать через СБП трансграничные переводы от других физических лиц. Также через СБП можно будет переводить деньги в бюджет при оплате через «Госуслуги», сайты федеральных органов власти и в местах обслуживания граждан бюджетными организациями.

Для банков с универсальной лицензией эта обязанность начнет действовать позже — с 1 октября 2027 года. Предложения и замечания по проекту Банк России принимает до 8 июня 2026 года. Ожидается, что документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Россияне стали меньше пить и курить

В России снижается потребление алкоголя и курение — об этом, ссылаясь на статистику продаж, сообщил на Международном форуме по безопасности глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Снижение потребления алкоголя, снижение потребления курения — сегодня в нашей стране такие результаты уже есть, и это снижение подкреплено статистическими данными, которые основываются на объемах продаж», — сказал Мурашко.

Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам

Президент России Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным поддержал идею ввести срок давности по приватизационным сделкам. Исключение он предложил сделать только для преступлений против человечности.

Приватизационные сделки — это покупка государственных заводов и предприятий в частные руки, массово проводившаяся в 1990-е. Сейчас их можно оспорить в любой момент, что создает неопределенность для бизнеса. Законопроект предлагает ввести для таких сделок максимальный срок давности — 10 лет (а по коррупции оставить бессрочное преследование).

«Есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности, — это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим», — сказал Путин.

Шохин поблагодарил президента за поддержку законопроекта и отметил, что новые нормы не помешают правоохранителям и судам бороться с недобросовестными предпринимателями и коррупционными схемами. Распространение на приватизационные сделки норм Гражданского кодекса обеспечит стабильность делового оборота, добавил глава РСПП.

Путин подчеркнул, что срок давности призван защищать интересы государства и общества, а если он вообще не применяется, это вступает в противоречие с этими интересами. Президент заверил, что постарается добиться принятия решений «в самое ближайшее время».

Планируют разработать ГОСТы на школьное питание

В России планируют разработать государственные стандарты на рационы школьного питания. Их цель — сделать меню сбалансированным и учитывающим особенности здоровья детей, заявила депутат Татьяна Буцкая.

Ранее Буцкая совместно с АНО «Институт отраслевого питания» разработала законопроект о социальном питании. Его действие распространяется в том числе на школы.

«И тут нам тоже будут нужны ГОСТы на рационы школьного питания. Как председатель соответствующего технического комитета готовлю план работы», — сказала депутат в беседе с ТАСС.

По ее словам, еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. В России уже есть производители, выпускающие такую продукцию — как готовое питание, так и сырье.

Кому положено бесплатное питание в школе

Бесплатное горячее питание в российских школах предоставляется ученикам первых–четвертых классов, детям из многодетных семей, учащимся с ограниченными возможностями здоровья, а также детям участников СВО. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения Валентина Иванова.

Питание для начальной школы финансируется за счет федеральных субсидий при участии региональных и муниципальных бюджетов, пишет РИА Новости. Льготные категории, по словам Ивановой, получают бесплатное питание в рамках дополнительных мер поддержки.

Рационы школьников должны соответствовать требованиям СанПиН по калорийности и массе. Это обеспечивает детский организм всеми необходимыми питательными веществами.

Одной категории граждан дали отсрочку от призыва

Отсрочку от военной службы получат выпускники образовательных учреждений МВД. Соответствующий закон приняли в Госдуме.

После вступления поправок в силу молодые люди смогут получить отсрочку после окончания учебы. Они сохранят ее на всё время дальнейшей службы в органах, пояснил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, эта мера направлена на борьбу с кадровым дефицитом в МВД. Изначально законопроект касался только уточнения порядка присвоения воинских званий, но позже в него внесли поправки по поручению президента России Владимира Путина.

Возле Сочи произошло землетрясение

У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.9. Об этом сообщили в Европейском Средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 27 км от Сочи и в 187 км от Краснодара. Землетрясение произошло на глубине 35 км. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

В Госдуме предложили увеличить отпуск

Стандартную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска стоит увеличить с 28 до 35 дней. Это необходимо, в частности, для компенсации выходных, которые «теряются» внутри отпуска, заявил депутат Госдумы Николай Новичков.

Сейчас отпуск можно разделить на части, но одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней, что захватывает минимум четыре выходных. В итоге, включая выходные, получается 28 дней, пояснил парламентарий.

Новичков предложил добавить к отпуску еще неделю. В эти 35 дней, по его мнению, должны входить и рабочие, и нерабочие дни, чтобы человек мог полноценно отдохнуть.

Такое количество дней, уверен депутат, поможет предотвратить профессиональное выгорание и восстановить силы. При этом он подчеркнул в разговоре с ТАСС, что возможность делить отпуск на части в течение года стоит сохранить.

Мошенники начали взламывать домашний Wi-Fi

Мошеннические боты постоянно используют пароль admin для взлома устройств россиян. Об этом сообщили в МВД РФ.

Admin — один из самых скомпрометированных паролей. Пользователи часто не меняют заводские настройки, и устройства становятся инструментом для слежки и атак.