«Они хотят забрать у меня всё». Американцу угрожали тюрьмой в родной стране — он сбежал в Россию с одним рюкзаком

Жизнь 65-летнего американца Стива Крошела перевернулась с ног на голову совершенно внезапно. В Штатах его знали как талантливого режиссера и оператора, который всю свою жизнь заботился о диких животных. Он снимал документальные фильмы и владел гигантским заповедником, где жили лисы, росомахи, гризли, дикобразы и другие звери.

Но всё это Крошел потерял в один момент, когда поддержал Россию после начала СВО: теперь в родных краях ему светит 15 лет тюрьмы и огромный штраф. Из-за обвинения он был вынужден покинуть родной дом и попросить временного убежища в нашей стране.

Теперь американец строит свою жизнь заново в Свердловской области. Благодаря своему другу Кириллу Потапову из Екатеринбурга он продолжает заниматься любимым делом в реабилитационном центре по спасению животных.

Удивительная история Стива Крошела — в тексте Дарьи Костоминой из редакции E1.RU.

«Животные затрагивают что-то важное внутри нас»

Стив родился в Миннесоте. У его родителей была небольшая ферма, поэтому он с самого детства рос среди животных: енотов, норок, лис и других.

«Когда стал чуть постарше, начал приносить животных в школу — показывать их детям. Они были в восторге. Обычно им не особо было интересно со мной, но стоило принести белку или какое-то животное — и всё внимание сразу на тебя. Тогда я понял: животные затрагивают что-то очень важное внутри нас», — делится натуралист.

Эти воспоминания навсегда оставили след в его сердце: животные стали смыслом его жизни. С возрастом он стал проводить презентации по всему штату, снимать фильмы и работать с национальным телевидением.

В 2001 году Крошел переехал на Аляску. Он начал работать независимым режиссером, стал получать хорошие гонорары и смог накопить достаточно денег, чтобы купить землю и создать свой парк дикой природы. Туда он и перевез животных из Миннесоты:

«В 2002 году я открыл парк для посетителей. Штат Аляска передавал мне осиротевших детенышей, например лосят или медвежат гризли. Я жил в городе Хейнс — это порт недалеко от Скагуэя, куда заходят круизные лайнеры. Довольно быстро разошелся слух, что есть парень, умеющий общаться с животными, к которым можно подойти близко и даже потрогать».

Парк Стива стал самым популярным туристическим местом на Аляске. Там посетители могли без проблем взаимодействовать с животными, которые считаются опасными в дикой природе.

«Кто-то из туристов мог позвать лося, и тот реально подходил. Или можно было потрогать росомаху. Люди платили по 350 долларов, чтобы приехать ко мне на экскурсию. Это было невероятно», — вспоминает режиссер.

Следить за хозяйством ему помогали всего несколько человек — в первую очередь его 34-летний сын Гаррет и бездомный по имени Рокки.

«Он умел работать с тяжелой техникой — экскаваторами, бульдозерами. Я взял его к себе. Его звали Рокки Сьюард — и оказалось, что он последний родственник Уильяма Сьюарда, того самого, который организовал сделку по покупке Аляски у России. Он много лет помогал мне. Еще был Патрик Макмаллен, бывший сотрудник службы охраны дикой природы Аляски. Он тоже помогал и до сих пор там живет», — рассказывает режиссер.

Милые «демоны севера»

Стив Крошел прославился на весь мир как первый человек, который смог приручить росомаху. Интерес к опасным, на первый взгляд, хищникам у него появился, когда ему было 18–19 лет:

«Я познакомился с людьми, которые работали с Уолтом Диснеем. Тогда снимали фильмы о животных, и один человек работал над фильмом про росомаху. Он был единственным, у кого был опыт работы с ними, ведь росомаха считается очень агрессивным животным — „демоном севера“. Но я подумал: их можно приручить, они очень умные».

И вот однажды натуралист получил росомах из Канады. С этого спасения всё и началось: он стал разводить и выращивать детенышей этого хищника.

«Когда они были совсем маленькие и только открывали глазки, я кормил их из бутылочки и „запечатлевал“ себя как родителя. Чтобы их приручить, есть своя методика. Я занимался этим десятилетиями. Даже мой сын вырос среди росомах — они буквально ползали по нему, когда он был младенцем», — делится воспоминаниями американец.

Стив снимал про росомах документальные фильмы для BBC, National Geographic и работал с другими крупными компаниями и голливудскими актерами. Также его вместе с питомцами приглашали на шоу Джонни Карсона в 1991 году.

«Всё прошло отлично, рейтинги были высокие. После этого интерес к росомахам резко вырос, и я продолжал снимать фильмы еще много лет — вплоть до недавнего времени, пока власти Аляски не запретили мне этим заниматься», — вспоминает он.

Всё, что зарабатывал, Крошел тратил на своих животных. За некоторые съемки ему платили огромные деньги — его кадры были настолько ценными, что могли принести до 300 тысяч долларов:

«Я снимал не только животных — и лавины, и природу, и многое другое. Я был известен тем, что снимал опасные вещи, например сход лавин. Я ставил камеру прямо на пути лавины, в защитном боксе. Иногда лавина уносила камеру на сотни метров. Однажды ее засыпало на глубине около 12 метров — я два дня ее искал».

С Аляски — в Екатеринбург

В мире есть еще один человек, приручивший росомаху, — и это россиянин Кирилл Потапов. Когда американец узнал об этом, он тут же захотел познакомиться лично, и вот в 2024 году американец смог получить визу и отправился в Россию.

«С Кириллом я познакомился случайно. Мне прислали статью: „Второй человек в мире, приручивший росомаху“. Первый — какой-то сумасшедший режиссер с Аляски. Я посмотрел и увидел, как он общается со своей росомахой Гагушей, и подумал: мне нужно с ним встретиться», — делится Стив.

Тогда американец и не думал, что это знакомство перерастет в настоящую дружбу и станет для него спасением. А спасение понадобилось.

В 2025 году, после истечения срока действия лицензии на деятельность, связанную с животными, в его питомнике прошел рейд. У полиции был ордер на обыск. В ходе операции Крошел потерял самое дорогое, что у него было, — своих питомцев. Некоторые из них и вовсе погибли:

«Когда произошел этот рейд, меня не было на месте. Я занимался оленями, пытался заработать деньги на содержание парка. Когда я вернулся, то увидел полицию, трейлеры, технику. Меня не пустили внутрь. Сказали: „Вы под уголовным расследованием“. Позже я узнал, что меня обвиняют в жестоком обращении с животными. Когда я вернулся в парк, животных уже не было. Медведи, лоси, росомахи — все исчезли. Я пытался их найти — летал по Аляске, спрашивал, но никто мне не говорил».

Стив связался с Кириллом и рассказал ему о ситуации. Тот без раздумий пригласил его в Россию. С одним рюкзаком и пятью тысячами долларов в кармане американец прилетел в Свердловскую область, чтобы начать здесь новую жизнь, — это было 5 июля прошлого года. Но того, как с ним обошлись в родной стране, он забывать не намерен и хочет добиться справедливости.

«Часть животных забрали, некоторых неправильно усыпляли, и у них случалась передозировка. Некоторые погибли, некоторые сбежали. До сих пор часть животных не забрали — уже почти год прошел. Это просто безумие. Меня обвиняли по статьям: дали до 15 лет тюрьмы и штраф в 500 тысяч долларов. У меня нет денег на адвоката. Я защищаю себя сам, ведь они хотят забрать всё: мой парк, мой дом», — говорит Крошел.

Американец считает, что власти ополчились на него после его высказываний в поддержку России после начала СВО. Он не был согласен с политикой своей страны и выступал против западной пропаганды. Тогда его и лишили самого дорогого, что у него было:

«В Америке читаешь заголовки — и это неправда. Я это всегда понимал. Нельзя просто верить тому, что пишут о России в американских СМИ. Я человек любопытный, критически мыслящий: я проверяю, изучаю, общаюсь с людьми, в том числе из правительства. И оказывается, нет, всё не так. Я всегда был таким — независимым в мышлении. И именно это, скорее всего, и привело меня к проблемам. Если говорить прямо: конфликт поддерживается за счет денег из США. Если бы это прекратилось — всё быстро бы закончилось. Сотни тысяч жизней можно было бы спасти. Я об этом говорю открыто».

Раньше в Америке была свобода слова… а теперь уже не совсем. Стив Крошел режиссер

Сын Стива сейчас живет в Америке и также планирует перебраться в Россию: «После всего, что произошло, он тоже считает, что здесь лучше. Очень скучаю по сыну. Но мы переписываемся, созваниваемся. Надеюсь, он приедет».

«Самое удивительное — это люди»

Пока Крошел привыкает к новому дому и признается, что планирует навсегда остаться в России. Он уже получил все необходимые документы на получение временного убежища.

«Здесь почти нет сирен, нет хаоса, нет бездомных. Архитектура, такие места, как Храм на Крови, — они многое говорят о культуре. Но самое удивительное — это люди. Я еще не встретил ни одного грубого человека, все очень добрые, открытые, щедрые. В Америке такого не увидишь. Здесь люди искренние, и я не вижу депрессии или подавленности. Я вижу надежду. Я оптимист по натуре, но Россия для меня — это страна с большим будущим. И, честно говоря, здесь я чувствую больше свободы, чем у меня было на Аляске», — уверяет американец.

Главное для Стива сейчас — это то, что у него есть крыша над головой и возможность работать с животными. Он помогает Кириллу строить парк и планирует снимать фильмы о природе.

«Природа здесь — огромная, дикая, как на Аляске. Как режиссер, я вижу здесь больше возможностей для съемок. Я живу одним днем. Вот, например, хочу со временем построить домик в лесу», — говорит Крошел.