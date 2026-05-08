Людям разрешили работать меньше обычного, но есть нюанс: новости 8 мая

На неделе есть один день, чтобы снизить рабочий темп и перейти на щадящий режим Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 мая.

Пожар вспыхнул в чернобыльской зоне отчуждения

В чернобыльской зоне отчуждения на Украине вспыхнул масштабный пожар. Площадь возгорания превысила 1100 гектаров. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Тушение пожара осложняют сильный ветер и сухая погода. Службы работают в усиленном режиме.

«В связи с лесным пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС осуществляется усиленный мониторинг радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, включающий измерения мощности дозы гамма-излучения», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Хантавирус распространяется по всему миру

Хантавирус начал распространяться по миру, и его уже зафиксировали более чем в десяти странах. Всемирная организация здравоохранения обсуждает вероятность возникновения новой пандемии в ближайшее время.

Название «хантавирус» имеет географическое происхождение. Оно произошло от названия реки Хантан (Hantan) в Южной Корее. Впервые вирус хантан выявил в 1976–1978 годах ученый из Южной Кореи Ли Хо Ванг. Исследователь обнаружил возбудитель у полевых мышей в районе реки Хантан, где во время Корейской войны (1950–1953 г.) тысячи солдат страдали от загадочной геморрагической лихорадки. Изначально вирус называли «вирус хантаан» (Hantaan virus), но позже это название легло в основу наименования целого рода вирусов — Orthohantavirus.

Хантавирус — это вирусное заболевание, которое передается от грызунов к человеку. Существует более 50 видов хантавирусов. При заболевании могут поражаться легкие и почки. Уровень смертности от хантавирусных инфекций (в зависимости от формы) составляет от менее 1 до 15% в Азии и Европе и до 50% в Северной и Южной Америке.

Пока в ВОЗ не видит сходства в распространении хантавируса и коронавируса. В организации отметили, что ситуация не похожа на начало пандемии, заставшей врасплох весь мир в конце 2019 года. ВОЗ утверждает, что риск распространения болезни в мире низкий, передает газета Vanguard.

В России имеется достаточно научных данных для разработки вакцины против этого вируса, однако такие исследования не проводились из-за нехватки средств при ограниченном спросе на продукт. Тем не менее потребность в таких разработках остается актуальной.

«Возможно, эта вспышка на дорогостоящем круизном лайнере заставит обратить внимание на эту проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям (при угрозе вспышки болезни. — Прим. ред.)», — заявил в интервью «Известиям» научный руководитель НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В мире, в том числе и в России, регулярно фиксируются различные геморрагические лихорадки, включая хантавирусные. Каждый год регистрируют 5–7 тысяч случаев заражения.

Как отметил Гинцбург, возбудители этих инфекций отличаются высоким разнообразием, антигенной структурой, механизмами взаимодействия с организмом хозяина и клинической картиной. У заразившихся пациентов наблюдается тяжелый почечный синдром или легочная патология.

«Если создавать вакцину, то не против одного антигенного варианта, а сразу против пяти-семи наиболее распространенных. Но для этого необходимы исследования, чтобы выделить эти штаммы. Технология вирусоподобных частиц уже была успешно применена для вакцины от ротавирусов. Этот подход можно использовать для создания вакцины против хантавируса», — подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что если соответствующее решение примут в ближайшее время, то на разработку препарата уйдет 1–1,5 года.

В Минпросвещения рассказали, отменят ли домашнее задание из-за нейросетей

Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул важность самостоятельной работы для достижения высокого уровня знаний и успешной сдачи экзаменов. Он выразил несогласие с идеей отмены домашних заданий, подчеркнув, что школьники должны выполнять их самостоятельно, без использования нейросетей.

По словам Кравцова, нужно осторожно подходить к применению искусственного интеллекта, поскольку он не может заменить традиционного учителя. Домашние задания играют ключевую роль в закреплении пройденного материала. Для качественного усвоения знаний и подготовки к экзаменам необходимо выполнять домашние задания самостоятельно, без посторонней помощи.

Из-за чего школьники рискуют провалить ЕГЭ

При подготовке к ЕГЭ важно не только хорошо изучить материал, но и соблюдать определенные правила, поскольку на некоторых экзаменах можно потерять важные баллы. Эксперт Минпросвещения Ирина Аржанова поделилась рекомендациями, чего следует избегать.

По ее словам, использование сленговых слов, таких как «скуф», в сочинении на ЕГЭ может привести к потере одного балла. Это связано с тем, что экзамен по русскому языку оценивает знания в области современного русского литературного языка.

Эксперт согласна с мнением коллег, что в задании 27 — сочинении — лучше обойтись без сленга. Если текст будет содержать много таких выражений и неологизмов, работа потеряет балл по этическому критерию. Хотя один балл не кажется значительным, иногда именно он может стать решающим.

Аржанова посоветовала школьникам для расширения словарного запаса уделять внимание самостоятельному написанию работ по развитию речи и читать качественную литературу. Это поможет избежать использования стилистически окрашенной лексики, включая сленговые выражения.

Отдых в детских лагерях подорожал

В 2026 году отдых в детских лагерях станет дороже для родителей. Стоимость путевок за последний период увеличилась на 15–20%, сообщил эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Эта динамика обусловлена несколькими ключевыми факторами.

«Инфляция по лагерям связана с тем, что, с одной стороны, спрос на пребывание детей там тоже растет. С другой, количество мест, пригодных для пребывания там несовершеннолетних, в стране ограничено. В частности, есть проблемы с южными приморскими районами — это Крым и регион Краснодарского края. Из-за того, что лагерей высокого класса становится меньше, на них, естественно, поднимаются цены», — отметил эксперт в разговоре с «Абзацем».

Бархота добавил, что ситуация пока находится под контролем, но инфляция в этом сегменте превышает общий индекс потребительских цен, что и объясняет рост цен на путевки на 15–20% в год.

Экономист также подчеркнул, что ранее на рынке можно было найти путевки по цене 70 тысяч рублей. Сейчас минимальная стоимость такой услуги начинается от 100 тысяч, а в специализированных лагерях с обучением английскому языку и другим навыкам предлагаются путевки за 250 тысяч рублей и выше.

Более 200 рейсов задержаны в аэропортах России

В Ростове-на-Дону беспилотник влетел в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Из-за этого на юге России закрыли 13 аэропортов.

Работа воздушных гаваней Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты была временно приостановлена. По информации АТОР, в ожидании своего рейса были 14 тысяч пассажиров. По состоянию на 10:00 мск задержаны и отменены были более 200 рейсов.

Позже авиакомпании начали поэтапно возобновлять рейсы из аэропортов юга России и в обратном направлении. Первые вылеты уже зафиксированы из Екатеринбурга, Москвы (Шереметьево), Астрахани и Минеральных Вод. В пресс-службе Минтранса сообщили, что ограничения на полеты действуют, но в смягченном формате.

Людям разрешили работать вполсилы

Постоянная работа на пределе может привести к выгоранию и снижению продуктивности. На неделе есть один день, чтобы снизить рабочий темп и перейти на щадящий режим. Так считает карьерный консультант Зулия Лоикова.

«Легче сбросить скорость на 20–30%, чем потом переделывать некачественную работу. Среда — хребет недели, точка бифуркации. Она позволяет перераспределить усилия», — объяснила эксперт в разговоре с «Абзацем».

Консультант отметила, что понедельник задает рабочий ритм всей недели, поэтому расслабляться в начале не стоит. Вторник и четверг считаются самыми продуктивными днями, когда лучше решать сложные задачи и проводить важные встречи.

В среду россиянам рекомендуют переключаться на более спокойные дела: разбирать почту, заниматься отчетами, планировать задачи и наводить порядок в документах. Такой подход помогает сохранить силы и избежать эмоционального выгорания к концу недели.

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