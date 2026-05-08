«Они буквально убили меня»: что свело с ума Бритни Спирс

Бритни Спирс проскочила детство и теперь как будто за всё отыгрывается Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бритни Спирс опять дала повод говорить о себе: на этот раз она получила условный срок за пьяную езду. В последнее время певица только странными выходками и напоминает о себе. То с отцом судится, то с ухажером подерется, то устроит опасные танцы с ножами. Неужели всё это — последствия обрушившейся на нее в подростковом возрасте славы? Или певицу умышленно довели до такого состояния?

«На меня глазели, пока я росла»

Привычного детства, как у большинства ее ровесников, у Бритни Спирс не было. Уже в десять лет она выступала на театральной сцене, потом играла в шоу «Клуб Микки Мауса», где познакомилась с Джастином Тимберлейком, с которым закрутила роман, продлившийся три года. На момент начала отношений Бритни было 17 лет, а Джастину — 18. Эта пара была одной из самых популярных и обсуждаемых в начале 2000-х.

В 17 поп-принцесса выпустила дебютный альбом, разошедшийся многомиллионными тиражами. Со славой пришли деньги, и пока ее сверстники оканчивали школу, Бритни уже вовсю обеспечивала семью, по сути, перепрыгнув из песочницы сразу во взрослую жизнь, без этапа «детство».

Вместе с тем жизнь Бритни превратилась в бесконечное реалити. Папарацци ходили за ней по пятам, она круглосуточно находилась под прицелом камер. Ее поступки постоянно обсуждали, а еще чаще — осуждали. То, что другим сходило с рук, в случае с Бритни превращалось в скандал. Буквально каждый ее шаг сопровождали ядовитые комментарии: не слишком хорошо убирается дома, купила собаку вместо того, чтобы взять ее из приюта, не так водит, не так воспитывает детей. В общем, смертными грехами Бритни Спирс можно было заполнить все стеллажи Библиотеки Конгресса США.

Кстати, о детях. В своих сыновьях Спирс души не чаяла. Первого она родила в 24 года, второго — в 25.

— Я родила своих малышей очень рано. Во всех бассейнах, куда мы ездили, все малыши толпами слетались ко мне, потому что я всегда брала с собой больше всего игрушек. Я действительно мама-одиночка, — рассказывала Бритни Спирс.

Бритни Спирс с сыновьями Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вот только уже через год после рождения второго ребенка Бритни Спирс лишили родительских прав. Официальная причина — опасное поведение певицы. Дети остались с отцом, Кевином Федерлайном. Он не позволял мальчикам видеться с мамой, но суд определил разрешенные свидания, так что от них было не отвертеться.

Во время одного из таких свиданий Спирс заперлась в ванной с сыном и отказалась передавать детей Федерлайну. Тогда тот вызвал в ее дом спецназ. Закончилось всё полицией, пожарными и вертолетами, а Бритни вынесли из дома на носилках.

Позже бывший муж не пустил ее в дом, когда она пришла увидеться с сыновьями. Тогда она психанула, поехала в парикмахерскую, побрилась налысо и расколошматила машину бывшего.

— Бритье головы и вызывающее поведение были моими способами дать отпор, — писала Бритни в своих мемуарах. — На меня глазели, пока я росла, рассматривали с ног до головы, говорили, что думали о моем теле с подросткового возраста.

«Они буквально убили меня»

Такой способ дать отпор привел к тому, что в январе 2008 года Бритни упекли в психушку. На этом настоял ее отец Джейми Спирс, которого на неопределенный срок назначили опекуном «временно недееспособной» поп-звезды. С этого момента вся жизнь, деньги, имущество певицы оказались под строгим контролем Джейми.

— Он любил контролировать всё, что я делала. Я помню, как в первый день он сказал: «Теперь я Бритни Спирс, и я командую», — рассказывала певица. — У меня никогда не было возможности уйти или пойти хоть куда-то. Мне каждый день говорили, что я толстею. Мне нужно было постоянно ходить в спортзал… Я помню, как чувствовала себя такой деморализованной, они заставляли меня чувствовать себя никем.

Было время, Бритни Спирс преподавала балет Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Выписавшись из клиники, Бритни вернулась к работе. Она записывала новые альбомы, снималась в шоу, давала концерты один за другим. По словам певицы, гастролировала она по указке отца, который грозил дочери еще большими «санкциями», если она откажется.

— Пока всё это происходило, моя мама наблюдала за этим. Мои брат и сестра, мои друзья — все они соглашались с этим, — рассказывала Спирс. — Они буквально убили меня. Мой отец разрушил суть моего существования, разрушил то, что заставляло меня чувствовать себя красивой в 13 лет, мою уверенность и даже мою сексуальную жизнь.

В начале 2019 года Бритни Спирс смертельно устала от работы и сказала отцу, что ей нужен перерыв. И уже в середине января вновь оказалась в психушке.

— Просыпаясь каждое утро, каждую ночь перед сном я молю Бога, чтобы ты получил хотя бы пять минут боли, которую я чувствовала в этом месте в течение четырех месяцев! Заклинаю тебя гореть в аду, — обращалась позже певица к своему отцу через соцсети.

Источник: Городские медиа

«Мой отец должен отправиться в тюрьму»

Бритни Спирс провела под опекой почти 14 лет — с февраля 2008 года по ноябрь 2021-го. Отменить ее она пыталась с 2015 года, но проигрывала суды. Решающим стало заседание в 2021 году. Бритни тогда говорила 24 минуты, да так яростно, что судье приходилось ее останавливать, чтобы стенографист успел всё записать.

— Ваша честь, мой отец и все остальные опекуны, наказывавшие меня каждый раз, когда я пыталась возразить, должны отправиться в тюрьму, — настаивала тогда Бритни.

На том заседании певица рассказывала, как в 2018 году менеджеры под угрозой суда отправили ее на гастроли, а когда тур закончился, заставили сразу садиться за написание нового альбома. Также она говорила, что после отказа принимать назначенные ей препараты ее перевели на литий, от которого она чувствовала себя нехорошо.

Однако, избавившись от отцовской опеки, Бритни Спирс не перестала вести себя странно. В 2022 году она вышла замуж за модель Сэма Асгари, но уже в 2024-м пара развелась. Говорят, незадолго до развода Спирс и Асгари круто ссорились — дело доходило до драк. А однажды певица гонялась за своим избранником с топором.

Сегодня Бритни Спирс всё чаще настораживает поклонников своими новыми публикациями Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После развода она закрутила роман с бывшим домработником с криминальным прошлым Полом Солисом. Эти отношения идеальными тоже не назвать. Парочка то собиралась играть свадьбу, то ссорилась в пух и прах. В мае 2024 года в одном из отелей Лос-Анджелеса они круто поссорились, дело дошло до драки. Постояльцы отеля вызвали полицию и скорую помощь из-за криков и неадекватного поведения певицы. Когда к ней приехали врачи, Спирс встретила их в обнаженном виде, прикрываясь одной лишь подушкой.

Говорят, проблемы у Бритни Спирс начались еще после расставания с Джастином Тимберлейком. Один из знакомых певицы рассказывал западным СМИ, что она не верит, что заслуживает состоявшегося мужчину.