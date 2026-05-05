За действиями в интернете начнут следить кибердружины и медиапатрули: новости 5 мая

Опасные публикации будут ограничивать Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 мая.

Правила сдачи экзаменов на водительские права изменят

Правительство утвердило поправки в порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые нововведения начнут действовать с марта следующего года.

Теперь практическую часть нужно сдать в течение 60 дней после теории (раньше давали полгода). Если не уложиться, назначат повторный теоретический экзамен — его придется сдать за 30 дней. Перенести даты можно по заявлению в ГАИ, сообщает РИА Новости.

Появились новые причины досрочно прекратить испытание: использование телефона, электроники, шпаргалок. За такие же нарушения аннулируют уже сданный экзамен. В обоих случаях следующую попытку разрешат только через год.

С 1 марта 2027 года при подаче заявления через «Госуслуги» медсправку можно не прикладывать, если ее данные уже есть в ЕГИСЗ. Если срок действия справки истечет после подачи заявления, но до выдачи прав, процесс приостановят. Для возобновления новая справка не потребуется. Это станет возможно и после получения сведений о медзаключении, сформированном в едином электронном реестре.

Освобожденная из мошеннического центра девушка рассказала, как ее заманили в Мьянму

Девушка откликнулась на объявление о работе в Таиланде, но оказалась в ловушке под вооруженной охраной в Мьянме. У нее уже был успешный опыт работы в Азии, поэтому она не заподозрила подвоха.

В одном из Telegram-каналов она увидела вакансию HR в логистической компании, но позже выяснилось, что речь идет о работе переводчиком. С ней провели видеособеседование, показали офис, убедили в легальности предложения, но место работы неожиданно сменили с Таиланда на Мьянму.

После прилета в Янгон женщину поселили в приличный отель, а через три часа отправили к месту работы. Поездка заняла около 14 часов, она сменила примерно десять машин, а сопровождали ее вооруженные люди, узнали РИА Новости.

«Мы останавливались на каких-то военных пунктах. Я видела танки, БТР, снайперские винтовки. Все вокруг были вооружены, и тогда я поняла, что происходит что-то странное», — рассказала россиянка.

В итоге ее доставили в охраняемое поселение, где не было никакого отеля. Там она осознала, что стала жертвой организованной мошеннической схемы. Позже девушку удалось освободить.

Поступление в магистратуру ужесточат

В магистратуру по некоторым направлениям можно будет поступить только после профильного бакалавриата или при наличии опыта работы. Соответствующий законопроект разработала межфракционная группа депутатов Госдумы. Поправки к закону «Об образовании» уже внесены на рассмотрение. Конкретные специальности позже определит Минобрнауки.

Парламентарии уверены, что за два года обучения в магистратуре невозможно получить фундаментальные знания, если предыдущее образование не связано с новым профилем. В пояснительной записке они приводят данные: в 2025 году на «химические технологии» поступило около 20% студентов без профильного бакалавриата, на «юриспруденцию» — 24%. Такую практику авторы инициативы хотят прекратить. Подробнее о том, что изменится в системе образования, рассказали в отдельном материале.

Дачники рискуют заразиться опасным вирусом во время уборок

Весной, когда россияне открывают дачный сезон и начинают уборку, возникает риск заразиться хантавирусом. Вирус передается человеку через зараженный помет грызунов, который вместе с пылью попадает в дыхательные пути. Об этом предупредила доктор медицинских наук, врач-инфекционист Елена Малинникова.

Хантавирусы вызывают тяжелые заболевания: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (одно из самых частых природно-очаговых инфекций в России) или легочную форму с кардиопульмональным синдромом. Эпидемический сезон начинается именно весной, когда люди начинают убирать дома, подвалы и чердаки.

Чтобы не заразиться, специалист советует проводить влажную уборку в перчатках и респираторах, дезинфицировать посуду хлорсодержащим раствором и не допускать грызунов в жилые помещения. Эффективной широкодоступной вакцины пока нет. Смертность при легочной форме достигает 30–50%.

Первые симптомы хантавируса неспецифичны: высокая температура, головная боль, интоксикация. Специфические признаки появляются только через неделю, когда болезнь уже поражает легкие, почки и сердечно-сосудистую систему, уточнила эксперт в беседе с «Газетой.ru». Больных обязательно госпитализируют, при ухудшении могут переводить в реанимацию. Успех лечения во многом зависит от своевременной диагностики, подчеркнула Малинникова.

Молодым родителям хотят компенсировать половину аренды жилья

Молодые семьи, включая студенческие, при рождении первого ребенка смогут получать компенсацию 50% стоимости аренды жилья. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий также предложил в беседе с ТАСС запустить государственную программу строительства семейных студенческих общежитий. Такую инициативу, по его словам, уже направляли в правительство год назад.

Миронов напомнил, что ранее вносился законопроект о разовой выплате 57 тысяч рублей при рождении первого ребенка в студенческих семьях. С учетом инфляции, отметил он, пособие должно составлять не менее 100 тысяч рублей. В некоторых регионах такая выплата уже действует, необходимо ввести ее по всей стране.

Пенсионерам обещают фальшивые памятные медали

В преддверии Дня Победы злоумышленники активизировали схему с фальшивыми памятными медалями. Они звонят пожилым людям, представляются сотрудниками администраций и сообщают о якобы предстоящем вручении наград, рассказала юрист Алина Шляпина.

Для убедительности аферисты могут назвать этаж и номер кабинета, где пройдет «вручение». Их главная цель — украсть персональные данные (Ф. И. О., паспорт, СНИЛС), чтобы получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Захватив личный кабинет, мошенники могут распоряжаться сбережениями, оформлять кредиты и совершать другие действия от имени пенсионера, уточнила эксперт в беседе с РИА Новости.

Кроме того, преступники под видом соцработников или сотрудников фондов выманивают данные банковских карт под предлогом «праздничных выплат». Юрист призвала граждан быть бдительными и не сообщать личные данные по телефону.

Правила сдачи ЕГЭ хотят изменить

Сейчас можно пересдать только один экзамен по выбору, но этого недостаточно, считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он предложил дать школьникам право на повторную попытку по каждому предмету с зачетом лучшего результата.

По словам Гриба, это снизит стресс у детей и их родителей, так как они будут знать, что могут улучшить свои баллы. Он в разговоре с ТАСС сравнил это с возможностью повторных выступлений на Олимпиадах или тремя попытками сдачи экзаменов в вузах.

Очередей на пересдачу, по его мнению, не будет. Сейчас для пересдачи одного предмета выделены два дня в июле.

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в РФ обновил максимум за 13 лет

Средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в 2025 году оказались на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

В абсолютном выражении разница составила 37,8 тысячи рублей (после вычета НДФЛ и с учетом премий). При этом за два года доходы мужчин выросли на 33,7%, а женщин — на 32,2%.

Наибольший разрыв отмечен в культуре, спорте и развлечениях (женщины получают на 39% меньше), в сфере информации и связи (на 37,1%), а также в профессиональной, научной и технической деятельности. Минимальные различия — в строительстве (8,4%), образовании (14,1%) и энергетике (17,7%).

В Рунете появятся кибердружины и медиапатрули

В России с 2026 по 2030 год планируют начать бороться с негативными социальными явлениями среди несовершеннолетних и молодежи. Комплекс из 41 мероприятия включает создание кибердружин и ограничение публикаций о нападениях на школы. Полный список мер появился на портале правовых актов.