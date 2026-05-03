Отдыхать будем 12 дней подряд: когда начнутся самые длинные праздники

Длинные новогодние праздники, возможно, повторятся в 2032 году Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Рекордные по продолжительности праздники ожидают нас уже через несколько лет. Это касается новогодних каникул, которые могут продлиться 12 дней.

Как отметил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, это станет возможным, при условии что в Трудовой кодекс не внесут никаких изменений, касающихся праздничных дней.

«Повторение рекордных по продолжительности новогодних каникул, как в 2026 году, возможно в 2032 году — 12 календарных дней», — сказал депутат в разговоре с ТАСС.

В ближайшие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11 дней подряд. В 2027 году они официально продлятся с 1 по 8 января. Поскольку 9 и 10 января приходятся на выходные (суббота, воскресенье), а 31 декабря 2026-го считается нерабочим днем, поэтому общий период отдыха увеличится до 11 дней.

Как будем отдыхать в 2027 году Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова