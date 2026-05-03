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Страна и мир Отдыхать будем 12 дней подряд: когда начнутся самые длинные праздники

Отдыхать будем 12 дней подряд: когда начнутся самые длинные праздники

Они ждут россиян, если Трудовой кодекс останется без изменений

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Длинные новогодние праздники, возможно, повторятся в 2032 году | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUДлинные новогодние праздники, возможно, повторятся в 2032 году | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Длинные новогодние праздники, возможно, повторятся в 2032 году

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Рекордные по продолжительности праздники ожидают нас уже через несколько лет. Это касается новогодних каникул, которые могут продлиться 12 дней.

Как отметил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, это станет возможным, при условии что в Трудовой кодекс не внесут никаких изменений, касающихся праздничных дней.

«Повторение рекордных по продолжительности новогодних каникул, как в 2026 году, возможно в 2032 году — 12 календарных дней», — сказал депутат в разговоре с ТАСС.

В ближайшие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11 дней подряд. В 2027 году они официально продлятся с 1 по 8 января. Поскольку 9 и 10 января приходятся на выходные (суббота, воскресенье), а 31 декабря 2026-го считается нерабочим днем, поэтому общий период отдыха увеличится до 11 дней.

Как будем отдыхать в 2027 году | Источник: Городские медиа / Евгения БикуноваКак будем отдыхать в 2027 году | Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова

Как будем отдыхать в 2027 году

Источник:

Городские медиа / Евгения Бикунова

В этом году в начале мая нас ждут сразу два периода дополнительных выходных. Всё благодаря майским праздникам. О том, как отдыхаем в последний весенний месяц 2026 года, рассказали в этом материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Выходной Новогодние праздники Отдых Календарь
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Комментарии
8
Гость
4 мая, 07:47
Зачем такие выхи зимой? За столами сидеть? Лучше бы майские нормальные сделали. Там и погулять с детьми и на экскурсии поездить и на даче побывать... А тут обожралово одно
Гость
3 мая, 16:27
Смагина, заняться больше нечем?
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Гость
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