Майские праздники хотят сделать непрерывными, а работающих в этот период россиян перевести на удаленку: новости 29 апреля

Если майские праздники объединят, людям придется пожертвовать другими днями отдыха Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 апреля.

Власти Таиланда ввели для туристов жесткие ограничения

В Таиланде для иностранных туристов заработает обязательное медицинское страхование. Без полиса в страну не пустят, сообщает «Турпром».

Это связано с существенными расходами королевства на лечение гостей из‑за рубежа — ежегодно оно составляют около 100 млн бат (свыше 3 млн долларов США). Значительная часть затрат возникает из‑за травм, полученных туристами при езде на мотоциклах и скутерах.

Кроме того, многие гости страны пренебрегают правилами дорожного движения, а расходы на их лечение ложатся на государственный бюджет. Согласно новым правилам, наличие медицинской страховки будут проверять:

авиакомпании — на этапе регистрации на рейс;

сотрудники иммиграционной службы — в аэропорту прибытия.

Если у туриста не окажется полиса в аэропорту, его нельзя будет приобрести прямо там. Стоимость базовой страховки за две недели пребывания в Таиланде стартует от 1100 бат (около 34 долларов США).

Мера призвана снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны и стимулировать гостей королевства ответственно относиться к собственной безопасности во время отдыха.

Аномальная весна грозит вспышкой опасного вируса

Весна, которая пока не приносит долгожданного тепла, может спровоцировать рост заболеваемости гриппом. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

«Несмотря на то, что уже весна и должно быть тепло, погода пока нестабильна, мы наблюдаем холодные температуры. И, естественно, грипп в этот период может проявить свою активность», — рассказала Малинникова.

Специалист подчеркнула, что весной особенно уязвимы люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. У них грипп может протекать в более тяжелой форме из-за аллергического компонента.

Кроме того, вирусные инфекции могут спровоцировать обострение других заболеваний, таких как бронхиальная астма или хронические болезни легких.

Малинникова также обратила внимание на то, что эпидемия все еще продолжается и случаи ОРВИ, гриппа и COVID-19 фиксируются. Поэтому она призвала не забывать о мерах профилактики.

Цены на жилье рухнули

В России заметили снижение цен на квартиры. В основном это происходит на вторичном рынке. Также остается надежда на скорое снижение ключевой ставки до 10%.

«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — заявил ТАСС экс-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

Вместе с этим он надеется на снижение ключевой ставки в ближайшем будущем. По его мнению, она вполне может закрепиться на уровне 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5–6%.

Спрос на наличку среди россиян ударил по экономике

Люди стали чаще расплачиваться наличкой, из-за этого доля безналичных операций перестала расти. Такой тенденцией обеспокоены эксперты.

«Что касается наличности, мы их [операции] видим, и это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведет работу по снижению доли серой экономики. Мы видим не только на уровне каких-то сигналов, но и на уровне цифр, что уход в наличность есть», — сообщил в разговоре заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

По его словам, этот уход нельзя назвать радикальным. Однако за последние месяцы доля безналичного оборота, которую в Сбербанке оценивают по своим методикам, остановилась и даже начала немного снижаться.

Скворцов добавил, что пока неясно, носит ли этот тренд долгосрочный характер. При этом он подчеркнул, что рост доли наличных расчетов негативно влияет на ситуацию для финансового сектора и экономики в целом, поскольку обслуживание наличного оборота обходится дороже, чем безналичные операции.

Продавцы переходят на новый формат магазинов

Крупные продавцы одежды и техники задумались о сокращении торговых площадей. Они разрабатывают новые форматы магазинов — меньшие по размеру и с более понятным для потребителя ассортиментом, пишут «Известия».

Пока к нововведениям хотят прийти Lime, Melon Fashion Group (включает Love Republic, Zarina, Sela и другие), «Детский мир» и «М.Видео». Это связано с замедлением потребительской активности и сокращения расходов россиян.

Эксперты отмечают, что ретейлеры адаптируют форматы своих магазинов, чтобы поддерживать прибыльность, снижать затраты и отвечать на новые ожидания клиентов. В то же время увеличение доли интернет-продаж уменьшает необходимость в обширных торговых пространствах. Современный покупатель не нуждается в чрезмерно широком ассортименте в традиционных магазинах.

Сколько раз повысят пенсии в 2027 году

В следующем году россиянам будут повышать пенсии по-разному. Это будет зависеть от категории получателя, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Например, страховые пенсии проиндексируют дважды: с 1 февраля — по инфляции, с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда и роста зарплат. Социальные пенсии в 2027 году повысят один раз — 1 апреля по закону № 166-ФЗ.

«У работающих пенсионеров есть третий источник прибавки. Ежегодно 1 августа Социальный фонд проводит беззаявительный перерасчет по страховым взносам, поступившим от работодателя. Прибавка ограничена тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами», — пояснил парламентарий в разговоре с «Прайм».

По информации Говырина, кроме повышения пенсий, четыре раза в год пересматривают специальные доплаты бывшим летчикам и шахтерам — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Военные пенсии индексируются отдельно — их размер зависит от роста денежного довольствия военнослужащих.

Всего в 2027 году работают пять самостоятельных механизмов повышения пенсионных выплат.

Штрафы за отказ от домашних животных предлагают увеличить

В России предложили увеличить штраф за отказ владельца от домашнего животного. С такой инициативой выступил Владислав Даванков. Обращение уже направили на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Депутаты отмечают, что сейчас за выброшенного на улицу питомца грозит общая административная ответственностью как за несоблюдение требований к содержанию животных по статье 8.52 КоАП РФ. Согласно части 1 этой статьи, нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере до 3 тысяч рублей.

«Считаем необходимым рассмотреть вопрос об увеличении административного штрафа именно за отказ владельца от домашнего животного и о выделении такого деяния в самостоятельный состав правонарушения», — сказано в обращении.

Вместе с тем парламентарии предложили установить, что средства от таких штрафов будут направлять на поддержку приютов для животных, включая содержание, лечение, стерилизацию, кормление и устройство питомцев, оставшихся без владельцев. Депутаты подчеркнули, что этот метод поможет реально компенсировать последствия недобросовестных действий владельца.

Новые пошлины введут в России

В России повысят пошлины для мигрантов. Законопроект об этом в скором времени рассмотрят в Госдуме. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«Ждем от правительства внесения законопроекта, которым предлагается повысить пошлины: в 12 раз за прием в российское гражданство — с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей; в 8 раз за выдачу разрешения на временное проживание — с 1920 рублей до 15 тыс. рублей; в 5 раз за выдачу вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей. А также существенно увеличить ряд других налоговых пошлин для мигрантов. После поступления законопроекта в Государственную думу рассмотрим его в приоритетном порядке», — отметил Володин в своем канале в MAX.

По его словам, эти меры «должны способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере».

Почти 200 щенков заживо сгорели в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар, в результате которого погибли около 200 собак. Подробности сообщили в региональном МЧС.

Все произошло на улице Воронихина в Ленинском районе. У одного из домов загорелась надворная постройка, где находились питомцы. Когда спасатели прибыли на место, она уже полностью была объята огнем.

По информации наших коллег из NN.RU, общая площадь пожара составила 50 квадратов. Неизвестно, сколько собак погибло точно, однако, со слов хозяйки, внутри находилось порядка 200 хвостиков.

«Я выбежала полуголая. Думала, сейчас их выпущу быстро. Открыла дверь, на меня повалил дым, животные уже никаких признаков жизни не подавали. Предполагаю, что причиной пожара стала печь, — поделилась с NN.RU нижегородка.

Женщина рассказала, что помещение было отделано ламинатом. Предполагается, что именно он начал сильно тлеть и привел к сильнейшему задымлению в помещении с питомцами.

Как отметили в МЧС, причиной возгорания постройки стали нарушения при топке печи.

«По предварительным данным, нарушение правил эксплуатации печного отопления послужило причиной возгорания. Специалисты испытательной пожарной лаборатории разбираются во всех обстоятельствах произошедшего», — отметили в ведомстве.

Майские праздники хотят сделать непрерывными

В России предложили объединить майские праздники в непрерывный период с 1 по 9 мая и сократить при этом новогодние каникулы. С инициативой выступил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.

«Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая <…> Я бы 3-4 дня позаимствовал из январских праздников», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, весенний период более удобен для активности граждан, работы на дачах и планирования семейного отдыха. Он добавил, что многие люди уже сейчас фактически продлевают майские праздники за счет отпусков и отгулов.

На это предложение отреагировали в Госдуме. Как отметил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в настоящее время объединить майские каникулы невозможно, так как дополнительные праздничные дни — это нагрузка на бюджет, экономику и бизнес.

«Взять с Нового года, перенести на майские праздники — это давняя дискуссия, и однозначного ответа нет. Ближе к Новому году все хотят, чтобы были продолжительные новогодние праздники. Ближе к маю — хотят, чтобы были продолжительные майские праздники. Надо выбирать что-то одно. Сделать дополнительные выходные в современных условиях, это, я считаю, невозможно», — рассуждает Нилов в разговоре с «Лентой.ру».

На этом фоне депутаты предложили рекомендовать работодателям переводить сотрудников на дистанционный формат в промежутке между майскими праздниками — с 1 по 9 мая. Соответствующее письмо уже направлено в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), а также в ряд общественных организаций, курирующих бизнес-сферу, пишет Shot.

По информации автора идеи, первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, когда люди в период майских праздников берут отгулы или работают из дома, то каждый раз это надо согласовывать, писать заявления, оформлять отпуска — тратить время и нервы. Если же дистанционный формат узаконят хотя бы в виде рекомендации, станет проще всем.

«Также уменьшились бы административные издержки, связанные с оформлением отпусков, и при этом сохранился бы баланс интересов», — добавил Гусев.