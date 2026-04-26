Безобидные шутки, которые потянут на уголовный срок: от каких приколов лучше отказаться

Неожиданная шутка может психологически травмировать человека Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России всё чаще заказывают услуги специализированных онлайн-агентств, которые предлагают устроить оригинальные развлечения — от легких телефонных розыгрышей до жестоких сценариев, имитирующих похищения, нападения и физическое насилие. Однако за такой юмор инициаторы пранков могут стать фигурантами уголовного дела.

«Особенно опасны случаи, когда жертва действительно верит в угрозу, например, видит муляж оружия, слышит звуки борьбы или ощущает физическое давление. В таких ситуациях, даже если „всё было ради смеха“, закон фиксирует реальный вред: панику, травмы, психологические расстройства. И это — основание для уголовного преследования», — цитирует канал РЕН ТВ юриста Михаила Захарова.

При этом никакой договор на проведение пранка не имеет юридической силы. Потому что жертва не знает о замысле, не дает согласия — ни устного, ни письменного. А значит, любое действие против нее — это нарушение личной неприкосновенности, достоинства и безопасности.

И организаторов, и исполнителей таких розыгрышей могут привлечь к уголовной ответственности. В частности, за угрозу убийством, незаконное лишение свободы. Возможны обвинения и по статье 238 УК РФ — за предоставление услуг, опасных для жизни и здоровья.