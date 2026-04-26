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Страна и мир Безобидные шутки, которые потянут на уголовный срок: от каких приколов лучше отказаться

Безобидные шутки, которые потянут на уголовный срок: от каких приколов лучше отказаться

Наказание грозит как организаторам, так и исполнителям розыгрышей

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Неожиданная шутка может психологически травмировать человека | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаНеожиданная шутка может психологически травмировать человека | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Неожиданная шутка может психологически травмировать человека

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

В России всё чаще заказывают услуги специализированных онлайн-агентств, которые предлагают устроить оригинальные развлечения — от легких телефонных розыгрышей до жестоких сценариев, имитирующих похищения, нападения и физическое насилие. Однако за такой юмор инициаторы пранков могут стать фигурантами уголовного дела.

«Особенно опасны случаи, когда жертва действительно верит в угрозу, например, видит муляж оружия, слышит звуки борьбы или ощущает физическое давление. В таких ситуациях, даже если „всё было ради смеха“, закон фиксирует реальный вред: панику, травмы, психологические расстройства. И это — основание для уголовного преследования», — цитирует канал РЕН ТВ юриста Михаила Захарова.

При этом никакой договор на проведение пранка не имеет юридической силы. Потому что жертва не знает о замысле, не дает согласия — ни устного, ни письменного. А значит, любое действие против нее — это нарушение личной неприкосновенности, достоинства и безопасности.

И организаторов, и исполнителей таких розыгрышей могут привлечь к уголовной ответственности. В частности, за угрозу убийством, незаконное лишение свободы. Возможны обвинения и по статье 238 УК РФ — за предоставление услуг, опасных для жизни и здоровья.

Привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за шутки может и работодатель. Особенно если такие действия нарушают корпоративную этику, оскорбляют коллег или создают враждебную рабочую атмосферу. В зависимости от тяжести нарушения возможны меры вплоть до выговора или увольнения. Подробнее о правовых основаниях и практике применения дисциплинарных взысканий — в нашем материале.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Шутка Уголовный кодекс Пранк
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Комментарии
2
Гость
27 апреля, 23:44
Здесь чинуши самые угарные пранкеры.
Гость
26 апреля, 20:54
Мы от ваших безобидных шуточек жизни теряем.
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Гость
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