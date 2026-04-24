Не работают ПВЗ и сайт: в СДЭК случился сбой

О сбоях сообщили из разных городов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В работе компании СДЭК произошел сбой. Об этом свидетельствует сайт Downdetector, отслеживающий неполадки онлайн‑сервисов.

Пользователи не могут открыть сайт и мобильное приложение СДЭК, зайти в личный кабинет и отследить статус своих посылок. На пункте выдачи заказов тоже встала работа.

Источник: Downdetector

На сайте, анализирующем сбои, пользователи жалуются на проблему: «Дальше экрана загрузки логотипа ничего не происходит»; «Не работает система СДЭК на ПВЗ, как работать? Выдать товар и создать заказ невозможно»; «Не загружается сайт. Вечная загрузка, в итоге нет сети»; «Не создает заказ, хотя всё заполнено»; «Доступа к сайту нет. Пишет: „404“».

Больше всего о сбоях сообщили в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области и Краснодарском крае.

Корреспондент Городских медиа направил запрос на комментарий в компанию. Когда поступит информация, новость будет обновлена.