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Страна и мир Путин вмешался в вопрос восстановления домов в Дагестане: детали

Путин вмешался в вопрос восстановления домов в Дагестане: детали

Он призвал помочь даже тем, у кого жилье было построено незаконно

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Он заявил, что вопрос нужно решить до зимы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОн заявил, что вопрос нужно решить до зимы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Он заявил, что вопрос нужно решить до зимы

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Дагестане нужно как можно быстрее обследовать территории, пострадавшие от паводков, и восстановить их. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин.

«Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территорий, при обследовании домовладений. Не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что, в каком объеме должно быть восстановлено», — подчеркнул президент на встрече с представителями муниципалитетов, заслушав доклад по этой теме.

Путин добавил, что работающие в регионе комиссии «должны проводить как можно быстрее эти обследования и принимать решения», в противном случае можно упустить время.

«А оно быстро летит. И всё, и потом уже в зиму будем входить», — подытожил президент.

Наводнение в Дагестане произошло в две волны: 28–31 марта 2026 года (первая волна) и 5–6 апреля 2026 года (вторая волна). Местные жители лишились своих домов и крова, так как потоком волны сносило дома и автомобили.

В Махачкале до сих пор так и лежат обломки рухнувшей многоэтажки, а улицы превратились в месиво из грязи. Прорвав плотину, вода затопила федеральную трассу, унесла жизни шести человек — женщин и детей — и подчистую разрушила поселки. Подробную историю разрушительного наводнения мы опубликовали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Паводок Дагестан Наводнение
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Комментарии
21
Гость
21 апреля, 22:04
На будущее нужно запрещать строительство в опасных зонах. Давать льготные кредиты для строительства новых кирпичных домов. Избавляться надо от саманных построек.
Гость
21 апреля, 17:14
Они все разворуют, сколько не дай
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Гость
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