Путин вмешался в вопрос восстановления домов в Дагестане: детали

Он заявил, что вопрос нужно решить до зимы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Дагестане нужно как можно быстрее обследовать территории, пострадавшие от паводков, и восстановить их. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин.

«Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территорий, при обследовании домовладений. Не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что, в каком объеме должно быть восстановлено», — подчеркнул президент на встрече с представителями муниципалитетов, заслушав доклад по этой теме.

Путин добавил, что работающие в регионе комиссии «должны проводить как можно быстрее эти обследования и принимать решения», в противном случае можно упустить время.

«А оно быстро летит. И всё, и потом уже в зиму будем входить», — подытожил президент.

Наводнение в Дагестане произошло в две волны: 28–31 марта 2026 года (первая волна) и 5–6 апреля 2026 года (вторая волна). Местные жители лишились своих домов и крова, так как потоком волны сносило дома и автомобили.