Теперь без паспорта: как будут заселять в гостиницы. Новые правила

В отели теперь можно заселяться по-новому Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Для заселения в отели россиянам теперь не потребуется паспорт. С 1 апреля начнут действовать новые правила. О том, по каким еще документам можно будет регистрироваться в гостиницах, рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Помимо паспорта, с 1 апреля 2026 года для заселения во все классифицированные средства размещения можно будет использовать водительское удостоверение, биометрию или сервисы госуслуг, — сказал депутат в разговоре с ТАСС.

Этот порядок заселения будет действовать до марта 2032 года. Эксперимент призван способствовать повышению качества услуг, росту доверия к российскому гостиничному сектору и снижению количества конфликтных ситуаций, считает Кривоносов.

Заселение в места размещения также упростили и для детей:

для граждан России до 14 лет — при предъявлении свидетельства о рождении и документов родителей или сопровождающего лица с нотариальным согласием от родителей;

подростки от 14 до 18 лет смогут заселяться самостоятельно по личным документам, в том числе с использованием цифровых сервисов — биометрии или портала «Госуслуги» при наличии нотариального согласия от родителей.

Правила бронирования гостиниц и других мест размещения тоже изменятся. С 1 марта можно будет вернуть деньги при отмене брони в отеле, но есть ряд условий. Кроме того, появится больше ясности в документах при бронировании.