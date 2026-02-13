Теперь без паспорта: как будут заселять в гостиницы. Новые правила

Для заселения в отели россиянам теперь не потребуется паспорт. С 1 апреля начнут действовать новые правила. О том, по каким еще документам можно будет регистрироваться в гостиницах, рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
«Помимо паспорта, с 1 апреля 2026 года для заселения во все классифицированные средства размещения можно будет использовать водительское удостоверение, биометрию или сервисы госуслуг, — сказал депутат в разговоре с ТАСС.
Этот порядок заселения будет действовать до марта 2032 года. Эксперимент призван способствовать повышению качества услуг, росту доверия к российскому гостиничному сектору и снижению количества конфликтных ситуаций, считает Кривоносов.
Заселение в места размещения также упростили и для детей:
для граждан России до 14 лет — при предъявлении свидетельства о рождении и документов родителей или сопровождающего лица с нотариальным согласием от родителей;
подростки от 14 до 18 лет смогут заселяться самостоятельно по личным документам, в том числе с использованием цифровых сервисов — биометрии или портала «Госуслуги» при наличии нотариального согласия от родителей.
Правила бронирования гостиниц и других мест размещения тоже изменятся. С 1 марта можно будет вернуть деньги при отмене брони в отеле, но есть ряд условий. Кроме того, появится больше ясности в документах при бронировании.
Но вместе с обновленными правилами появится и ряд запретов, о них мы рассказали здесь.