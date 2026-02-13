НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

0 м/c,

штиль.

 758мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Ярославец на «Поле чудес»
Ликвидация «зеленых масел»
Здоровье под контролем
Когда придет прохлада
Как отметить свадьбу в Ярославле
Полеты в город-миллионник
Кто зарабатывает на Волге
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Страна и мир Теперь без паспорта: как будут заселять в гостиницы. Новые правила

Теперь без паспорта: как будут заселять в гостиницы. Новые правила

Изменения начнут работать с 1 апреля

1 889
В отели теперь можно заселяться по-новому | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ отели теперь можно заселяться по-новому | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В отели теперь можно заселяться по-новому

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Для заселения в отели россиянам теперь не потребуется паспорт. С 1 апреля начнут действовать новые правила. О том, по каким еще документам можно будет регистрироваться в гостиницах, рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Помимо паспорта, с 1 апреля 2026 года для заселения во все классифицированные средства размещения можно будет использовать водительское удостоверение, биометрию или сервисы госуслуг, — сказал депутат в разговоре с ТАСС.

Этот порядок заселения будет действовать до марта 2032 года. Эксперимент призван способствовать повышению качества услуг, росту доверия к российскому гостиничному сектору и снижению количества конфликтных ситуаций, считает Кривоносов.

Заселение в места размещения также упростили и для детей:

  • для граждан России до 14 лет — при предъявлении свидетельства о рождении и документов родителей или сопровождающего лица с нотариальным согласием от родителей;

  • подростки от 14 до 18 лет смогут заселяться самостоятельно по личным документам, в том числе с использованием цифровых сервисов — биометрии или портала «Госуслуги» при наличии нотариального согласия от родителей.

Правила бронирования гостиниц и других мест размещения тоже изменятся. С 1 марта можно будет вернуть деньги при отмене брони в отеле, но есть ряд условий. Кроме того, появится больше ясности в документах при бронировании.

Но вместе с обновленными правилами появится и ряд запретов, о них мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Туризм Гостиница Отель Сервис бронирования
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
13 февраля, 10:48
Пора отменять прописку
Гость
13 февраля, 11:40
Можно и без Паспорта, но деньги вперёд !!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем