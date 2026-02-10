Когда Telegram начнет нормально работать — ответ из Госдумы

Telegram снова может полноценно заработать в России, если будут соблюдены определенные условия. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.
«Ограничительные меры носят поэтапный и обратимый характер. Это принципиально: как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен в полном объеме», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
Депутат отметил, что в ситуации с Telegram важно понимать, что речь не идет о запрете ради запрета или о борьбе с технологиями. Он подчеркнул, что Россия остается открытой для любых цифровых сервисов, включая иностранные, при условии работы по единым правилам:
соблюдение российского законодательства;
защита персональных данных граждан;
реальное противодействие мошенничеству, экстремизму и использованию платформ в преступных целях.
Замедление Telegram происходит уже второй день подряд. У россиян медленно загружается приложение, не открываются фото и видео, а также не отправляются сообщения. Как объяснили в Роскомнадзоре, ограничения происходят из-за того, что мессенджер игнорирует российские законы. В ведомстве заявили, что открыты для работы с различными ресурсами при соблюдении правил.
Еще летом 2025 года в Telegram пропала возможность совершать видео- и голосовые звонки. В начале января зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Деляги не исключил, что Telegram могут заблокировать в России к осени 2026 года.