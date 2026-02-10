Страна и мир Когда Telegram начнет нормально работать — ответ из Госдумы

Три пункта, которые мешают восстановлению

Речь о борьбе с технологиями не идет

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Telegram снова может полноценно заработать в России, если будут соблюдены определенные условия. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.

«Ограничительные меры носят поэтапный и обратимый характер. Это принципиально: как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен в полном объеме», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что в ситуации с Telegram важно понимать, что речь не идет о запрете ради запрета или о борьбе с технологиями. Он подчеркнул, что Россия остается открытой для любых цифровых сервисов, включая иностранные, при условии работы по единым правилам:

  • соблюдение российского законодательства;

  • защита персональных данных граждан;

  • реальное противодействие мошенничеству, экстремизму и использованию платформ в преступных целях.

Замедление Telegram происходит уже второй день подряд. У россиян медленно загружается приложение, не открываются фото и видео, а также не отправляются сообщения. Как объяснили в Роскомнадзоре, ограничения происходят из-за того, что мессенджер игнорирует российские законы. В ведомстве заявили, что открыты для работы с различными ресурсами при соблюдении правил.

Еще летом 2025 года в Telegram пропала возможность совершать видео- и голосовые звонки. В начале января зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Деляги не исключил, что Telegram могут заблокировать в России к осени 2026 года. 

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Комментарии
22
Гость
10 февраля, 16:46
Когда Госдума будет работать в интересах своих избирателей, тогда наверное и будет всё работать
Гость
10 февраля, 16:41
2053?
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
