Когда Telegram начнет нормально работать — ответ из Госдумы

Telegram снова может полноценно заработать в России, если будут соблюдены определенные условия. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.

«Ограничительные меры носят поэтапный и обратимый характер. Это принципиально: как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен в полном объеме», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что в ситуации с Telegram важно понимать, что речь не идет о запрете ради запрета или о борьбе с технологиями. Он подчеркнул, что Россия остается открытой для любых цифровых сервисов, включая иностранные, при условии работы по единым правилам:

соблюдение российского законодательства;

защита персональных данных граждан;

реальное противодействие мошенничеству, экстремизму и использованию платформ в преступных целях.

Замедление Telegram происходит уже второй день подряд. У россиян медленно загружается приложение, не открываются фото и видео, а также не отправляются сообщения. Как объяснили в Роскомнадзоре, ограничения происходят из-за того, что мессенджер игнорирует российские законы. В ведомстве заявили, что открыты для работы с различными ресурсами при соблюдении правил.