У авиакомпаний массовый сбой: сделать с билетами ничего нельзя, как и пройти регистрацию

Две крупные российские авиакомпании — «Аэрофлот», «Победа» и Nordwind — объявили о масштабном техническом сбое, затронувшем ключевые системы обслуживания пассажиров. Инцидент связан с глобальной неполадкой в работе системы бронирования и продажи авиабилетов «Леонардо» (разработана «Сирена-Трэвел»).
Leonardo — российская система бронирования авиабилетов. Она разработана «Ростехом» совместно с компанией «Сирена» и запущена в 2022 году с целью импортозамещения.
«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo („Сирена-Трэвел“) временно ограничено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)», — говорится в обращении «Аэрофлота».
«Победа» и Nordwind описала проблему практически идентично. Стоит отметить, сбой носит системный характер и затронул все каналы продаж и оформления билетов. В условиях неработающей автоматики регистрация пассажиров организована вручную.
«При этом система регистрации клиентов в аэропортах работает в ручном режиме», — указали в сообщениях перевозчики.
В условиях ограниченной работы систем пассажирам рекомендуются следующие действия для получения оперативной информации:
Проверять статус рейса на информационных табло в аэропортах.
Использовать онлайн-табло на официальных сайтах авиакомпаний.
Заранее приезжать в аэропорт для прохождения ручной регистрации и быть готовыми к возможным очередям.
Учитывать, что обращение в контакт-центр может быть затруднено из-за высокой нагрузки.
На данный момент предпринимаются все меры для скорейшего восстановления штатной работы системы. Авиакомпании обещают информировать пассажиров о развитии ситуации.
Корреспондент Городских медиа направил запросы в авиакомпании за разъяснением ситуации.
О проблемах в работе также сообщили в аэропорту Сочи и Краснодара. Глобальный сбой привел к временным ограничениям регистрации пассажиров и багажа. Затем о возможных корректировках в расписании предупредил Пулково (Санкт-Петербург) и другие авиагавани.
В «Ростехе» сообщили, что уже создан оперативный штаб по восстановлению работы системы бронирования авиабилетов Leonardo. В госкорпорации уточнили, что сбои в работе сетевой инфраструктуры фиксируются на стороне провайдера Leonardo компании «Сирена Трэвел», пишет «Коммерсантъ».
Минтранс РФ и Росавиация с авиакомпаниями и аэропортами работают над минимизацией влияния сложностей в работе системы Leonardo на расписание полетов. Как отметили в АТОР, около 80–90% бронирований авиабилетов в России приходится на нее.