У авиакомпаний массовый сбой: сделать с билетами ничего нельзя, как и пройти регистрацию

В аэропорт лучше приезжать заранее Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Две крупные российские авиакомпании — «Аэрофлот», «Победа» и Nordwind — объявили о масштабном техническом сбое, затронувшем ключевые системы обслуживания пассажиров. Инцидент связан с глобальной неполадкой в работе системы бронирования и продажи авиабилетов «Леонардо» (разработана «Сирена-Трэвел»).

Leonardo — российская система бронирования авиабилетов. Она разработана «Ростехом» совместно с компанией «Сирена» и запущена в 2022 году с целью импортозамещения.

«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo („Сирена-Трэвел“) временно ограничено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)», — говорится в обращении «Аэрофлота».

«Победа» и Nordwind описала проблему практически идентично. Стоит отметить, сбой носит системный характер и затронул все каналы продаж и оформления билетов. В условиях неработающей автоматики регистрация пассажиров организована вручную.

«При этом система регистрации клиентов в аэропортах работает в ручном режиме», — указали в сообщениях перевозчики.

В условиях ограниченной работы систем пассажирам рекомендуются следующие действия для получения оперативной информации:

Проверять статус рейса на информационных табло в аэропортах. Использовать онлайн-табло на официальных сайтах авиакомпаний. Заранее приезжать в аэропорт для прохождения ручной регистрации и быть готовыми к возможным очередям. Учитывать, что обращение в контакт-центр может быть затруднено из-за высокой нагрузки.

На данный момент предпринимаются все меры для скорейшего восстановления штатной работы системы. Авиакомпании обещают информировать пассажиров о развитии ситуации.

Корреспондент Городских медиа направил запросы в авиакомпании за разъяснением ситуации.

О проблемах в работе также сообщили в аэропорту Сочи и Краснодара. Глобальный сбой привел к временным ограничениям регистрации пассажиров и багажа. Затем о возможных корректировках в расписании предупредил Пулково (Санкт-Петербург) и другие авиагавани.

В «Ростехе» сообщили, что уже создан оперативный штаб по восстановлению работы системы бронирования авиабилетов Leonardo. В госкорпорации уточнили, что сбои в работе сетевой инфраструктуры фиксируются на стороне провайдера Leonardo компании «Сирена Трэвел», пишет «Коммерсантъ».