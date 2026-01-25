НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Охота на соседа и диагностика «аккаунта»: новые схемы мошенников, которые выглядят слишком правдоподобно

Охота на соседа и диагностика «аккаунта»: новые схемы мошенников, которые выглядят слишком правдоподобно

Что делать, чтобы не попасть на уловки

Мошенники перешли от примитивных звонков о «блокировке счета» к сложным многоходовым операциям. Они выдают себя за чиновников Минцифры, участковых полиции и создают фейковые, но очень полезные сервисы для автомобилистов. Разбираем три новые схемы, на которые попадаются даже осторожные россияне.

Вредоносные приложения-«помощники» для водителей

В России растет число схем с вредоносными мобильными приложениями, которые маскируются под антирадары, навигаторы или сервисы с данными о камерах, сообщил депутат Госдумы Антон Немкин. Их распространяют через анонимные Telegram-каналы, пиратские сайты и рекламу, предлагая скачать файл в обход официальных магазинов. После установки такое приложение запрашивает расширенные права доступа — к СМС, уведомлениям, экрану или банковским приложениям.

«Получив эти разрешения, программный модуль может перехватывать коды подтверждения или инициировать несанкционированные списания», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.

Опасность в том, что программа может какое-то время имитировать заявленный полезный функционал, скрытно выполняя вредоносные функции.

Диагностика аккаунта «Госуслуг»

Мошенники внедряют схему обмана с якобы диагностикой личной страницы на портале «Госуслуги». Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомился ТАСС. Аферисты отправляют на почту письмо о регистрации доверенности на имя жертвы. 

Затем ей звонят неизвестные, представляясь чиновниками, и говорят о необходимости «провести диагностику» страницы на «Госуслугах». Если человек отказывается, к схеме подключаются другие лжепредставители правоохранительных органов и госструктур, которые начинают массово писать в мессенджерах и звонить. Их единственная цель — убедить человека выполнить действия, направленные на хищение средств.

Поиски убийцы 

Телефонные мошенники связываются с гражданами от лица участковых полиции и сообщают об «убийстве» соседа или соседки, предупреждая о профилактической беседе. Затем злоумышленники просят жертву «помочь в расследовании» тяжкого преступления.

Под предлогом проведения «секретной операции» они вынуждают человека снять деньги со счетов и передать их курьеру, пишет РИА Новости. При этом жертве запрещают общаться с родственниками и убеждают, что об операции «никто не должен знать».

Рекомендации по защите

Новые схемы используют доверие к государственным сервисам и желание помочь, что делает их особенно опасными. Критическое отношение к неожиданным звонкам и соблюдение цифровых правил гигиены остаются главной защитой. Для противодействия новым угрозам нужно следовать простым правилам.

Устанавливайте приложения только из официальных магазинов (Google Play, App Store), не загружайте файлы с неизвестных ресурсов. Внимательно проверяйте запрашиваемые программой разрешения и используйте антивирусное ПО.

Не переходите по ссылкам от неизвестных отправителей. Уведомления от «Госуслуг» проверяйте только вручную, заходя на официальный портал. При подозрительных действиях в аккаунте срочно смените пароль и включите двухфакторную аутентификацию.

Помните, что сотрудники полиции не будут просить вас снять деньги или передать их курьеру, а также требовать хранить операцию в тайне. При любых сомнениях положите трубку и перезвоните в отделение по официальному номеру.

