«Чувствую его рядом каждую минуту»: Маргарита Симоньян поделилась воспоминаниями о Тигране Кеосаяне в его 60-летие

Кеосаян не выбрался из комы после клинической смерти Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня, 4 января, артисту, телеведущему и режиссеру Тиграну Кеосаяну исполнилось бы 60 лет. Осенью 2025 года он скончался от тяжелой болезни после продолжительной комы.

«Тигран — это глыба. Человек с железным стержнем и при этом невероятной легкости. В нашем доме с утра и до ночи всегда был смех. Он всегда был первым заводилой в любых шутках, в любых розыгрышах. Тигран не „был“ — он есть для меня. Я не верю, что люди умирают, мы просто перестаем их видеть. Я чувствую его рядом с собой каждую минуту», — поделилась воспоминаниями о Кеосаяне его супруга, глава RT Маргарита Симоньян в интервью «России 1».

Вспоминаем, как прошла жизнь телеведущего и какое творческое наследие он оставил.

Творческая и личная жизнь Тиграна Кеосаяна

Кеосаян родился в 1966 году в семье известного советского режиссера Эдмонда Кеосаяна (снявшего трилогию «Неуловимые мстители»). Младший сын, Тигран, пошел по его стопам. В 1983 году он окончил школу и начал работать на «Мосфильме». Поступил на режиссерский факультет ВГИКа, а оттуда ушел в армию.

Свой первый фильм, «Катька и Шиз» (18+), Тигран снял в 1992 году. С 1993 года вместе с Федором Бондарчуком снимал видеоклипы для известных музыкантов, в том числе и для Ирины Аллегровой.

Режиссерский факультет окончил в 1998 году, сняв комедию «Бедная Саша» (0+) с Верой Глаголевой и Александром Збруевым.

У режиссера было множество успешных картин: «Заяц над бездной» (18+), «Ялта-45» (18+), «Три товарища» (18+), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (18+).

Однако на этом Кеосаян не остановился и решил попробовать себя в роли телеведущего. С 2007 года он вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ. В 2009–2010 годах на «России» в паре с Аленой Хмельницкой вел телешоу «Ты и я» о семейных тайнах звезд. В 2010 году вел передачу «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном».

С 2016 года Тигран вел вечернее сатирическое шоу на НТВ «Международная пилорама». За участие в ней против Тиграна Кеосаяна в 2022 году были введены санкции Европейского союза, а также отдельных стран — Швейцарии, Великобритании, Австралии и Канады.

В 2024 году Тигран Кеосаян получил звание заслуженного деятеля искусств РФ за вклад в развитие культуры.

Ведущий был женат два раза. Его первой женой стала актриса Алена Хмельницкая. В браке бывшие супруги прожили с 1993 по 2014 год. У них есть две дочери — Александра и Ксения.

Кеосаян с бывшей женой Аленой Хмельницкой на премьере фильма «Мираж», 20 августа 2008 года, кинотеатр «Пушкинский» Источник: Kino-teatr.ru

Однако в холостяки Тигран записывать себя не стремился и многие годы пытался оформить брак с главным редактором RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. Пара была вместе более 12 лет, однако официальную свадьбу сыграли лишь в 2022 году. У супругов трое детей: дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт.

Симоньян призналась, что долгое время не соглашалась на брак с возлюбленным, так как никогда не хотела замуж. Кеосаян же периодически делал будущей жене предложения и дарил кольца.

Подробнее об отношениях телеведущего с его супругами рассказали в этом материале.

Проблемы со здоровьем

Здоровье артиста пошатнулось в январе 2008 года. Тогда телеведущего доставили в больницу в предынфарктном состоянии. Режиссер прошел курс лечения в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Кеосаяну провели операцию по установке стента в артерию для восстановления нормального кровотока.

Источник: Никита Егоров, Владислав Шитюк / Городские медиа

Но в 2010 году ситуация повторилась, у телеведущего вновь возникли аналогичные симптомы, и он снова оказался в больнице. Медики обнаружили острый инфаркт миокарда. Тогда Кеосаяну провели повторный курс стентирования, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски дальнейших проблем с сердцем.

В декабре 2024 года телеведущий вновь оказался в стенах больницы, но уже в крайне тяжелом состоянии, перенес клиническую смерть и впал в кому, из которой ему не удалось выбраться. Причина возникших проблем со здоровьем телеведущего по сей день остается неизвестной.

Среди возможных факторов упоминаются перенесенные ранее инфаркты, а также гипотетические внешние воздействия. Об этом в своем Telegram-канале рассказал радиоведущий Никита Небылицкий. Он предполагает, что Кеосаян впал в кому не в результате медицинского вмешательства (медикаментозной комы), а по естественным причинам.

Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале подтвердила, что у супруга давно были серьезные проблемы с сердцем. Тогда его семья очень тяжело переживала усугубившиеся проблемы со здоровьем. Однако Кеосаян так и не вышел из комы и 26 сентября 2025 года скончался.