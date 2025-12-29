В России завершился осенний призыв: итоги

Сотни призывников отправили в спортивные роты Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Осенний призыв на военную службу 2025 года завершился. Об этом сообщили в Минобороны России. Подробнее расскажем об итогах.

«Для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие войска и воинские формирования призваны и направлены 135 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Как и в предыдущие годы, призывников направляли на военную службу в различные виды вооруженных сил и роды войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — уточнили в Минобороны.

Также в научные и научно-производственные подразделения направили 680 человек, а в спортивные роты — 240 из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.

Тех, кто закончил свою службу, уволили и отправили домой.

В Минобороны уточнили, что призыв шел с помощью реестра воинского учета. С его помощью более 550 тысяч граждан получили отсрочку от осеннего призыва без личной явки в военные комиссариаты.