Что происходит за кулисами прямой линии с Путиным: мы заглянули

В Гостином дворе завершаются последние приготовления к ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным. Показываем, что происходит за кулисами.
Операторы финально настраивают камеры и звуковое оборудование в зале, оформленном в этом году в синей цветовой гамме. Ведущие и технический персонал проводят заключительные проверки связи, от которых будет зависеть бесперебойность эфира. Царит рабочая атмосфера.
Зал постепенно заполняется приглашенными участниками. Как отмечают журналисты, спектр подготовленных вопросов крайне широк: от глобальной внешней политики, включая будущее отношений России и США, до личных и социально-бытовых тем.
Традиционно для аккредитованных журналистов организовано рабочее пространство и фуршет. В меню для представителей СМИ в этом году — сырники, блины, сэндвичи и кексы.
До начала трансляции остаются считаные минуты. Программа, в ходе которой глава государства ответит на вопросы граждан, вскоре выйдет в эфир федеральных телеканалов.
