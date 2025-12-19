Что происходит за кулисами прямой линии с Путиным: мы заглянули

Все в ожидании начала пресс-конференции Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Гостином дворе завершаются последние приготовления к ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным. Показываем, что происходит за кулисами.

Операторы финально настраивают камеры и звуковое оборудование в зале, оформленном в этом году в синей цветовой гамме. Ведущие и технический персонал проводят заключительные проверки связи, от которых будет зависеть бесперебойность эфира. Царит рабочая атмосфера.

Часть журналистов уже пустили в Гостиный двор, где сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным Источник: MSK1.RU

Показываем, как выглядит зал, в котором пройдет прямая линия с Владимиром Путиным Источник: «Кремль. Новости» / T.me

Зал постепенно заполняется приглашенными участниками. Как отмечают журналисты, спектр подготовленных вопросов крайне широк: от глобальной внешней политики, включая будущее отношений России и США, до личных и социально-бытовых тем.

Источник: RIA_Kremlinpool / T.me

Традиционно для аккредитованных журналистов организовано рабочее пространство и фуршет. В меню для представителей СМИ в этом году — сырники, блины, сэндвичи и кексы.

Показываем, чем угощают журналистов в Гостином дворе в преддверии прямой линии с Путиным Источник: RIA_Kremlinpool / T.me

Источник: RIA_Kremlinpool / T.me

Источник: RIA_Kremlinpool / T.me

До начала трансляции остаются считаные минуты. Программа, в ходе которой глава государства ответит на вопросы граждан, вскоре выйдет в эфир федеральных телеканалов.

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пришел на прямую линию с особым вопросом Источник: RIA_Kremlinpool / T.me