«Было очень тяжело». Россиянку, которая вместе с сыном сбежала в Турцию, удалось найти

Женщину вместе с сыном задержали на турецко-сирийской границе и депортировали домой Источник: соцсети Дарьи

32-летнюю москвичку, которая вместе с 10-летним сыном пропала заграницей, вернули в Россию. Их больше двух месяцев искали в Турции. Женщину задержали на границе с Сирией после того, как ее мать начала бить тревогу и обращаться в консульства и к СМИ.

Именно ее мать сообщила MSK1.RU, что дочь найдена. Как рассказали в Генконсульстве России в Турции, Дарью с ребенком задержали, когда она пыталась пересечь границу Турции и Сирии с просроченным паспортом. Поначалу россиян направили в депортационный центр в Адаме, а после перевезли в Стамбул.

«Жду звонка из Генконсульства, до этого спрашивала у них, можно ли мне пообщаться с дочерью. Сказали, что пока нет. Дело о пропаже возбуждали в Турции, как мне сообщили, следственные действия еще продолжаются. В любом случае у меня уже готов загранпаспорт, если будет необходимо их забрать, я готова сделать это», — поделилась с MSK1.RU мать Дарьи.

Когда я узнала, что их нашли, от сердца отлегло. Было очень тяжело в период, пока велись поиски. При встрече скажу Даше: «Какое счастье, что вы вернулись». Ругать не буду, столько уже пережили. Но разговаривать о том, как и почему это случилось, будем. Ольга Лучкина мать сбежавшей в Турцию 32-летней москвички Дарьи Лучкиной

После возвращения мать девушки снова связалась с журналистами.

«Даша дома, состояние нормальное, все хорошо, — рассказала MSK1.RU Ольга. — Прилетела вместе с сыном одним рейсом, но она чуть позже приехала, так как в аэропорту задержалась из-за допросов».

По данным MSK1.RU, Дарья и ее сын прилетели в Москву в ночь с 7 на 8 декабря.

«Сейчас они восстанавливаются, спят, отдыхают. Самое главное, что сейчас все хорошо», — рассказала Ольга.

Историю исчезновения Дарьи рассказывали подробно в этом материале. Женщина воспитывает ребенка одна и живет вместе с родителями. По словам ее матери, свободное от работы бухгалтером время она проводила за просмотром турецких сериалов, но в самой Турции ранее никогда не была.