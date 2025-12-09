Хотят уехать из России? Как Мизулина будет возвращать детям любимый Roblox и что им обещает

Екатерина Мизулина внезапно стала главной защитницей детей из-за заблокированной игры Roblox. Теперь главу Лиги безопасного интернета подрастающее поколение называет «нашей роблоксершей», а сама Мизулина ставит сердечки игре в своем телеграм-канале. Подробности — в материале «Фонтанки».

«Каждый второй ребенок пишет, что хочет уехать из России [из-за Roblox]»

Екатерина Мизулина после блокировки Roblox начала активно выступать в защиту игры в социальных сетях.

«Ребят, в мой адрес сейчас идут десятки тысяч комментариев относительно различных решений Роскомнадзора по блокировке платформ. В первую очередь это касается Roblox. Вероятно, это связано с тем, что я всегда на связи и оперативно реагирую на ваши обращения. Сейчас в чате 30 тысяч заявок на вступление, в предложку за день пришло более 25 тысяч писем», — писала Мизулина 4 декабря в своем телеграм-канале.

После этого глава Лиги безопасного интернета призвала отправлять ей письма по поводу блокировки игры с аргументами и фактами в защиту. Мизулина пообещала всё собрать и отправить в Роскомнадзор. Также она поделилась, что письма шлют не только подростки, но и их мамы и папы.

Особой любовью детей пользуется пост Мизулиной, где она написала название игры и поставила Roblox сердечко. Его очень активно подростки используют в своих роликах для TikTok — об этом ниже.

Однако телеграм-каналы взорвало заявление Екатерины Мизулиной о том, что патриотично настроенные дети теперь хотят уехать из России. А виной всему — блокировка Roblox.

«Каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ, который мне пишет, говорит о том, что хочет уехать из России. Это дети 8–16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души», — написала Мизулина накануне в своем телеграм-канале.

Глава Лиги безопасного интернета задалась вопросом, который сейчас тревожит ее больше всего: с какими мыслями и чувствами дети будут жить дальше?

«И я не боюсь говорить об этом прямо», — заключила она.

За что заблокирован Roblox

Роскомнадзор ограничил доступ к игре Roblox 3 декабря. «В связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*», — сообщили в ведомстве «Фонтанке» причину решения.

РКН указывал, что мониторинг игры неоднократно подтверждал, что Roblox не может обеспечить безопасность появляющихся материалов на 100%. В игровом пространстве присутствует в большом количестве контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей. Также в игре создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий. Регулятор перечислил, что может произойти в Roblox. Так, в игровых комнатах пользователи могут стать исполнителями террористический акций, напасть на школу, участвовать в азартных играх и прочее.

«Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов», — заявляли в Роскомнадзоре.

Реакция подростков: Мизулина — наша роблоксерша

Корреспондент «Фонтанки» изучил видео в TikTok по хештегам #Мизулина и #Roblox. За последние несколько дней в соцсети появилось множество роликов, которые демонстрируют самые теплые чувства подрастающего поколения к Екатерине Мизулиной.

«Мизулина решила спасти „Роблокс“. Наша роблоксерша», — говорится в видео, набравшем 3,8 млн просмотров, более 455 тысяч лайков и 232 тысяч репостов.

«Наша favorite (любимая) роблоксерша спасет Roblox. За родину», — сказано в ролике с обильным использованием флагов России. Это видео набрало 700 тысяч просмотров, более 84 тысяч лайков и 41 тысячу репостов.

Другие подобные видео набрали десятки и тысячи просмотров.

Взрослая реакция — самый неожиданный оппозиционер

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала Мизулину «самым неожиданным оппозиционером дня».

«Что ж, смело. Но логично. Все эти блокировки — полное безумие и редко имеют какое-то отношение к борьбе за безопасность россиян. Тут соглашусь. Как бы Екатерине за такую смелость не прилетело», — говорится в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Еще Собчак предположила, что Мизулина не может промолчать, потому что ее основная аудитория — дети. По мнению Ксении Собчак, они могут разочароваться, если глава Лиги безопасного интернета будет бездействовать и промолчит.

Пост Мизулиной прокомментировал священник Павел Островский.

«Не сомневаюсь в том, что наши инфочиновники сделают из этого вывод, что эти ребята являются предателями Родины, так как променяли Россию на Roblox…», — сказано в его телеграм-канале.

Также Островский выразил надежду, что кто-нибудь не побоится и доложит о происходящем «на самый верх».

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в своем телеграм-канале написал, что дети обратились к Мизулиной не просто так. По его словам, подростки знают, что «Мизулина — строгая воспиталка и модерирует их личное пространство».

Еще нынешнее поколение 10–13-летних детей Стешин назвал ультрапатриотичным. «Превратить этих детей в протестный электорат ради мнимых угроз — это диверсия», — заключил он.