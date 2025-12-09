НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,27
EUR 89,71
Экопроекты российских компаний
Крушение самолета в Ивановской области
«Умные решения»
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Почему продают Центральный рынок
Льготные парковки для каршеринга
Хотят построить новый храм
Как сэкономить на Новый год
Страна и мир Хотят уехать из России? Как Мизулина будет возвращать детям любимый Roblox и что им обещает

Хотят уехать из России? Как Мизулина будет возвращать детям любимый Roblox и что им обещает

В соцсетях подростки называют ее «наша роблоксерша»

178

Екатерина Мизулина внезапно стала главной защитницей детей из-за заблокированной игры Roblox. Теперь главу Лиги безопасного интернета подрастающее поколение называет «нашей роблоксершей», а сама Мизулина ставит сердечки игре в своем телеграм-канале. Подробности — в материале «Фонтанки».

Хотят уехать из России? Как Мизулина будет возвращать детям любимый Roblox и что им обещает | Источник: Екатерина Мизулина / ТелеграмХотят уехать из России? Как Мизулина будет возвращать детям любимый Roblox и что им обещает | Источник: Екатерина Мизулина / Телеграм
Источник:

Екатерина Мизулина / Телеграм

«Каждый второй ребенок пишет, что хочет уехать из России [из-за Roblox]»

Екатерина Мизулина после блокировки Roblox начала активно выступать в защиту игры в социальных сетях.

«Ребят, в мой адрес сейчас идут десятки тысяч комментариев относительно различных решений Роскомнадзора по блокировке платформ. В первую очередь это касается Roblox. Вероятно, это связано с тем, что я всегда на связи и оперативно реагирую на ваши обращения. Сейчас в чате 30 тысяч заявок на вступление, в предложку за день пришло более 25 тысяч писем», — писала Мизулина 4 декабря в своем телеграм-канале.

После этого глава Лиги безопасного интернета призвала отправлять ей письма по поводу блокировки игры с аргументами и фактами в защиту. Мизулина пообещала всё собрать и отправить в Роскомнадзор. Также она поделилась, что письма шлют не только подростки, но и их мамы и папы.

Особой любовью детей пользуется пост Мизулиной, где она написала название игры и поставила Roblox сердечко. Его очень активно подростки используют в своих роликах для TikTok — об этом ниже.

Однако телеграм-каналы взорвало заявление Екатерины Мизулиной о том, что патриотично настроенные дети теперь хотят уехать из России. А виной всему — блокировка Roblox.

«Каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ, который мне пишет, говорит о том, что хочет уехать из России. Это дети 8–16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души», — написала Мизулина накануне в своем телеграм-канале.

Глава Лиги безопасного интернета задалась вопросом, который сейчас тревожит ее больше всего: с какими мыслями и чувствами дети будут жить дальше?

«И я не боюсь говорить об этом прямо», — заключила она.

За что заблокирован Roblox

Роскомнадзор ограничил доступ к игре Roblox 3 декабря. «В связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*», — сообщили в ведомстве «Фонтанке» причину решения.

РКН указывал, что мониторинг игры неоднократно подтверждал, что Roblox не может обеспечить безопасность появляющихся материалов на 100%. В игровом пространстве присутствует в большом количестве контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей. Также в игре создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий. Регулятор перечислил, что может произойти в Roblox. Так, в игровых комнатах пользователи могут стать исполнителями террористический акций, напасть на школу, участвовать в азартных играх и прочее.

«Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов», — заявляли в Роскомнадзоре.

Реакция подростков: Мизулина — наша роблоксерша

Корреспондент «Фонтанки» изучил видео в TikTok по хештегам #Мизулина и #Roblox. За последние несколько дней в соцсети появилось множество роликов, которые демонстрируют самые теплые чувства подрастающего поколения к Екатерине Мизулиной.

«Мизулина решила спасти „Роблокс“. Наша роблоксерша», — говорится в видео, набравшем 3,8 млн просмотров, более 455 тысяч лайков и 232 тысяч репостов.

Источник:

соцсети

«Наша favorite (любимая) роблоксерша спасет Roblox. За родину», — сказано в ролике с обильным использованием флагов России. Это видео набрало 700 тысяч просмотров, более 84 тысяч лайков и 41 тысячу репостов.

Источник:

соцсети

Другие подобные видео набрали десятки и тысячи просмотров.

Источник:

соцсети

Источник:

соцсети

Источник:

соцсети

Источник:

соцсети

Взрослая реакция — самый неожиданный оппозиционер

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала Мизулину «самым неожиданным оппозиционером дня».

«Что ж, смело. Но логично. Все эти блокировки — полное безумие и редко имеют какое-то отношение к борьбе за безопасность россиян. Тут соглашусь. Как бы Екатерине за такую смелость не прилетело», — говорится в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Еще Собчак предположила, что Мизулина не может промолчать, потому что ее основная аудитория — дети. По мнению Ксении Собчак, они могут разочароваться, если глава Лиги безопасного интернета будет бездействовать и промолчит.

Пост Мизулиной прокомментировал священник Павел Островский.

«Не сомневаюсь в том, что наши инфочиновники сделают из этого вывод, что эти ребята являются предателями Родины, так как променяли Россию на Roblox…», — сказано в его телеграм-канале.

Также Островский выразил надежду, что кто-нибудь не побоится и доложит о происходящем «на самый верх».

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в своем телеграм-канале написал, что дети обратились к Мизулиной не просто так. По его словам, подростки знают, что «Мизулина — строгая воспиталка и модерирует их личное пространство».

Еще нынешнее поколение 10–13-летних детей Стешин назвал ультрапатриотичным. «Превратить этих детей в протестный электорат ради мнимых угроз — это диверсия», — заключил он.

*ЛГБТ (деятельность запрещена на территории РФ).

ПО ТЕМЕ
Федор ДаниловФедор Данилов
Федор Данилов
Корреспондент
Roblox Екатерина Мизулина Роскомнадзор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
27 минут
Ещё телеграмм и ватсап верните и ютуб.
holdfast
18 минут
детям и родителям не стоит переживать. когда у вас столько же денег, сколько у героини, достаточно просто позвонить любому малоимущему человеку и тот за вашу щедрую копеечку моментально решит проблему, даже если до этого и не знал, как решать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление