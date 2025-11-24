НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Придверный коврик в подъезде может лишить вас денег: юрист предупредил о необычном штрафе

Придверный коврик в подъезде может лишить вас денег: юрист предупредил о необычном штрафе

Сумма будет зависеть от ситуации

Сумма будет зависеть от ситуации

111
Коврик у входа должен содержаться по правилам общего имущества дома

Коврик у входа должен содержаться по правилам общего имущества дома

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Жители многоквартирных домов могут столкнуться со штрафом даже за придверный коврик, потому что его размещение должно соответствовать нормам пожарной безопасности. Подробности об этом рассказал юрист Михаил Салкин.

Если коврик лежит у входа в квартиру в общем коридоре, то за ним нужно ухаживать так, чтобы он соответствовал правилам содержания общего имущества дома. Еще вещь не должна мешать проходу и эвакуации при пожаре, иначе по ст. 20.4 КоАП гражданам грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Более того, управляющая компания может потребовать избавиться владельца квартиры от придверного коврика. Но это будет лишь в том случае, если вещь стала источником неприятных запахов и привела к размножению насекомых.

«Случаи наложения штрафов за антисанитарный придверный коврик мне неизвестны, но в теории можно привлечь к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП, за что предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей», — рассказал юрист в разговоре с NEWS.ru.

А вас когда-нибудь штрафовали за коврик в подъезде?

Да.
Нет, но слышал(а) о таких случаях.
У меня коврик украли.
Не уверен(а), что такие штрафы реально выписывают.

Кроме того, жильцам дома могут выписать штраф, если они будут оставлять коляски, санки, велосипеды и прочее имущество в подъездах. Подробнее об этом мы писали здесь.

Также крупными штрафами может обернуться незаконное украшение подъездов к Новому году. Узнайте, каких ошибок лучше избегать, в отдельном материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
