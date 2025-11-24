Придверный коврик в подъезде может лишить вас денег: юрист предупредил о необычном штрафе

Жители многоквартирных домов могут столкнуться со штрафом даже за придверный коврик, потому что его размещение должно соответствовать нормам пожарной безопасности. Подробности об этом рассказал юрист Михаил Салкин.

Если коврик лежит у входа в квартиру в общем коридоре, то за ним нужно ухаживать так, чтобы он соответствовал правилам содержания общего имущества дома. Еще вещь не должна мешать проходу и эвакуации при пожаре, иначе по ст. 20.4 КоАП гражданам грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Более того, управляющая компания может потребовать избавиться владельца квартиры от придверного коврика. Но это будет лишь в том случае, если вещь стала источником неприятных запахов и привела к размножению насекомых.

«Случаи наложения штрафов за антисанитарный придверный коврик мне неизвестны, но в теории можно привлечь к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП, за что предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей», — рассказал юрист в разговоре с NEWS.ru.