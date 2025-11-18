НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Страна и мир Когда можно законно не платить штраф и не нарваться на последствия — три ситуации

В Верховном суде дали разъяснение

Есть три ситуации, при которых человек может не оплачивать свой штраф, не получив при этом наказания в виде пени или другого взыскания. Они перечислены в постановлении Пленума Верховного суда РФ.

«Об отсутствии вины (в выплате штрафа — прим. ред) могут свидетельствовать обстоятельства, не зависящие от его воли и препятствующие уплате административного штрафа в установленный срок, которые подлежат проверке судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении», — говорится в проекте постановлении Пленума Верховного суда РФ «Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, выражающихся в уклонении от исполнения наказания в виде административного штрафа.

К данным препятствиям относится: 

  • длительное нахождение на стационарном лечении в состоянии, не позволяющем исполнить соответствующую обязанность;

  • нахождение на территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации;

  • невозможность совершить платеж из-за неверно указанных в постановлении, решении арбитражного суда реквизитов или если они не читаемые. При этом важно попытаться их уточнить. 

Одновременно с этим в проекте указано, что тот, кто получил штраф должен сделать все возможное для оплаты штрафа. Пока проект направили на доработку в редакционную комиссию.

За неуплату административного штрафа в России предусмотрено несколько видов наказаний:

  • наложение штрафа в двукратном размере первоначального (но не менее 1000 рублей);

  • административный арест на срок до 15 суток;

  • обязательные работы на срок до 50 часов. 

Более того, первоначальный штраф всё равно остается в силе и его придется оплатить. При взыскании долга служба судебных приставов имеет право накладывать арест на счета, имущество и ограничивать выезд за границу. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Ну прям жестко в натуре )) Тому кто не платит штрафы назначат новые штрафе - двойные! И он конечно же их оплатит.
