Когда можно законно не платить штраф и не нарваться на последствия — три ситуации

Если затянуть с оплатой, штраф удвоят Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Есть три ситуации, при которых человек может не оплачивать свой штраф, не получив при этом наказания в виде пени или другого взыскания. Они перечислены в постановлении Пленума Верховного суда РФ.

«Об отсутствии вины (в выплате штрафа — прим. ред) могут свидетельствовать обстоятельства, не зависящие от его воли и препятствующие уплате административного штрафа в установленный срок, которые подлежат проверке судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении», — говорится в проекте постановлении Пленума Верховного суда РФ «Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, выражающихся в уклонении от исполнения наказания в виде административного штрафа.

К данным препятствиям относится:

длительное нахождение на стационарном лечении в состоянии, не позволяющем исполнить соответствующую обязанность;

нахождение на территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации;

невозможность совершить платеж из-за неверно указанных в постановлении, решении арбитражного суда реквизитов или если они не читаемые. При этом важно попытаться их уточнить.

Одновременно с этим в проекте указано, что тот, кто получил штраф должен сделать все возможное для оплаты штрафа. Пока проект направили на доработку в редакционную комиссию.

За неуплату административного штрафа в России предусмотрено несколько видов наказаний:

наложение штрафа в двукратном размере первоначального (но не менее 1000 рублей);

административный арест на срок до 15 суток;

обязательные работы на срок до 50 часов.