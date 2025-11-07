От любимчика Елизаветы II до опалы: как секс-скандалы лишили Эндрю титула британского принца

Король Великобритании лишил титула принца своего младшего брата Эндрю. Тот с детства был любимчиком матери — королевы Елизаветы II, и на многие проступки юного принца семья долго закрывала глаза. Эндрю обвиняли в дружбе со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, в связях с несовершеннолетними девушками. Эпштейн уверял, что девушки, спавшие с принцем, говорили, что в постели он «какое-то животное».

Сам Эндрю все обвинения отрицал, говорил, что с финансистом они не особо и друзья, а на его острове девушек и пальцем не трогал. Он продолжал отнекиваться, даже когда в 2021 году в суд на него подала американка Вирджиния Джуффре. Девушка уверяла, что в 17 лет стала жертвой Эпштейна и тот не раз одалживал ее принцу. Эндрю уверял, что впервые видит Вирджинию, но та на весь мир показала их совместное фото. Британский принц нашел выход — пошел на мировое соглашение и заплатил пострадавшей 12 миллионов фунтов стерлингов, перестал появляться на публичных мероприятиях, отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки. Вот только в апреле 2025 года Вирджиния наложила на себя руки, а в октябре вышла ее книга с подробным описанием всего пережитого.