Куда на зиму уезжают россияне, сколько на это тратят и в каких условиях живут: реальные истории и фото

Когда температура в России приближается к нулю, а небо заволакивают серые тучи, мечта многих — собрать чемоданы и отправиться туда, где солнце, пальмы и океан. Зимовка за границей уже давно перестала быть экзотикой: на юг отправляются в основном те, кто работает на удаленке, но не только.
MSK1.RU рассказывает, куда предпочитают улетать люди в холодные месяцы, в каких странах выгоднее всего зимовать, а также поделимся реальными историями опытных «зимовщиков».
Самые популярные страны для зимовки
По данным «Яндекс Путешествий», в этом году для зимовки набирают популярность Египет, Турция и Испания. В целом Европу для долгосрочной поездки в зимние месяцы выбирает меньше четверти от всего числа отдыхающих.
Самой популярной страной по-прежнему остается Таиланд, а Юго-Восточная Азия — самым востребованным направлением. Кроме Тая россияне выбирают для зимовки Индонезию и Вьетнам.
Можно ли перезимовать в Европе?
Зимовать в Европе сложнее, чем кажется. По туристическому «шенгену» можно оставаться не дольше 90 дней в течение полугода, нарушать это правило нельзя: последует запрет на въезд. Кроме того, даже такую визу получить сейчас очень непросто: консульства чаще всего выдают «шенген» на пару недель или месяц.
Некоторые страны предлагают альтернативу — визу для «цифровых кочевников». Она позволяет жить и работать удаленно. Где-то срок визы составляет год, а где-то — до трех лет. Часто у таких виз есть возможность продления. Программы для «цифровых кочевников» есть в Португалии, Хорватии, Греции и Испании. Требования — доказанный стабильный доход (обычно от 2–3 тысяч евро в месяц) и работа вне местного рынка.
«Туда, где манго по 50 рублей»
Марина и Илья из Москвы уезжают зимовать во Вьетнам уже третий год подряд. Он работает удаленно, ведет маркетинг небольшого онлайн-магазина. Она занимается творчеством — создает авторские украшения.
«Мы начинали с месяца, — рассказывает Марина. — Это было в 2023-м. Тогда казалось, что это просто длинный отпуск, но так жаль было уезжать обратно в серость. Уже вернувшись в Москву, мы начали думать, как бы остаться в другой раз подольше».
На следующий год пара подготовилась основательно. Они решили сдать квартиру на то время, что проведут за границей.
«Во Вьетнаме на жизнь много денег не нужно, но мы решили, что лучше перестраховаться с доходом от аренды», — делится Марина.
Чтобы ни в чем не нуждаться, живя во Вьетнаме, достаточно средней зарплаты по какому-нибудь провинциальному российскому городу. Только билеты до туда дорогие.
Они сняли апартаменты в небольшом городе под Нячангом за 400 долларов в месяц, ели в основном в кафешках, но готовили и дома.
«Здесь можно жить просто, но с удовольствием, — убеждена Марина. — До моря на мопеде 15 минут, свежие манго на рынке за 50 рублей. Это, возможно, не тот рай, что вы себе представляете: во Вьетнаме бывает дождливо, грязно, здесь не всегда хороший сервис. Но, честно говоря, в прошлом году мне впервые удалось пережить зиму без антидепрессантов».
В конце ноября этого года Марина и Илья также собираются уезжать. В этот раз они планируют попутешествовать по Юго-Восточной Азии, повидать несколько стран за зиму.
Расходы пары во Вьетнаме на месяц
400 $ — жилье;
350 $ — продукты и кафе;
100 $ — аренда двух байков;
70 $ — экскурсии, развлечения;
30 $ — интернет, бытовые расходы.
Всего: около 950 $ на двоих (75 800 рублей).
Рабочие будни у океана
Андрей, 35-летний программист из Москвы, работает в IT-стартапе. Большую часть года у него гибридный график, но на зимние месяцы руководитель одобрил ему полную удаленку.
«Я просто понял, что не хочу видеть грязный снег, — смеется Андрей. — В прошлом году отправился в Египет. Логичный выбор: дешевые перелеты, недорогое жилье. Но через месяц стало скучно: мало зелени, однообразно. Перебрался на Бали».
Здесь всё другое: ритм, энергия, комьюнити.
Андрей живет с друзьями на арендованной вилле недалеко от Чангу и ходит работать в коливинги вместе с другими «цифровыми кочевниками».
«На Бали легко познакомиться с людьми, которые живут так же. Утром ты пьешь кофе с дизайнером из Финляндии, вечером идешь на йогу с ребятами из Австралии. И все работают. Для них это не отпуск, а образ жизни», — отмечает Андрей.
По его словам, расходы на острове выше, чем в других странах региона, но того стоят.
Расходы Андрея за месяц зимовки на Бали
500 $ — жилье;
450–500 $ — кафе, рестораны;
200 $ — развлечения;
150 $ — занятия по серфингу раз в неделю;
150 $ — транспорт: такси, байки, междугородние поездки;
100 $ — интернет, бытовые расходы.
Всего: около 1600 $ (127 тысяч рублей).
Советы для тех, кто хочет перезимовать за границей
Мы собрали несколько советов от наших героев о том, что важно учесть, планируя зимовку.
Рассчитайте бюджет заранее. Сравните не только стоимость жилья, но и цены на еду, транспорт, страховку и связь. Иногда дешевые билеты «съедаются» дорогим проживанием. В среднем зимовка в Азии обходится от 1000 до 1500 долларов в месяц на человека, не учитывая стоимость авиабилетов;
не спешите с арендой. Снимите жилье на неделю, а постоянное подберите на месте — так вы сможете выбрать район, понять, где удобнее и безопаснее;
позаботьтесь о визе и страховке. Уточните сроки пребывания по вашему типу визы и оформите медицинскую страховку, покрывающую лечение за границей;
учитывайте сезон дождей. Лучше узнать заранее, когда он начинается и заканчивается в выбранном вами регионе;
подготовьте финансовую подушку. Главное правило зимовщиков — в любой момент иметь достаточно денег как минимум на билеты домой. Но всегда лучше накопить больше;
сохраняйте рабочий ритм. Зимовка не должна превращаться в бесконечные каникулы. Создайте свой режим, определите рабочие часы и дни отдыха, чтобы сохранить баланс между свободным и рабочим временем;
знакомьтесь с людьми. Во многих странах есть активные русскоязычные чаты и форумы — через них можно найти жилье и новых друзей, там всегда можно спросить совета или даже наладить деловые связи.
А вы бы уехали на зиму в теплые края?
