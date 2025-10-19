Миллионы зданий окажутся под водой, а Солнце за несколько часов сожгло две кометы: итоги недели

Возраст комет может достигать миллиардов лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Десятки человек погибли из-за наводнения в Мексике

Из-за проливных дождей, вызванных тропическими штормами «Рэймонд» и «Присцилла», в Мексике произошло масштабное наводнение. Погибли 37 человек, больше всего в штате Идальго — 22.

Также есть жертвы в Пуэбле, Веракрусе и Керетаро, несколько человек числятся пропавшими без вести. Стихия привела к массовым перебоям электричества, размытию дорог и повреждению зданий и мостов.

В некоторых районах вода поднялась на три метра Источник: Eluniversal.com

В Поcа-Рике уровень воды превышал три метра. По информации президента Клаудии Шейнбаум, для помощи были задействованы военные и службы гражданской защиты. Сильные осадки зафиксированы в 31 из 32 штатов.

Улицы городов ушли под воду Источник: Eluniversal.com

В России предложили ввести новый тип военных сборов за границей

Россиян из мобилизационного резерва могут привлекать к операциям за рубежом в мирное время. Минобороны РФ предложило изменения в законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». Правительственная комиссия одобрила законопроект.

Резервистов можно будет использовать в следующих случаях:

при вооруженных конфликтах;

при контртеррористических операциях;

при использовании ВС РФ за пределами РФ путем их призыва на специальные военные сборы.

По действующему законодательству резервистов привлекают только в период мобилизации или военного времени.

Порядок прохождения сборов определит президент России. Их продолжительность не превысит двух месяцев. В период сборов резервистам будут выплачиваться дополнительные денежные средства.

В России выросло число людей с опасной болезнью

В России врачи стали чаще выявлять ожирение. За четыре года число случаев выросло на 42%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Рост связан с эффективным выявлением заболевания при профилактических осмотрах. Наиболее заметно количество случаев ожирения увеличилось среди подростков 15–17 лет и трудоспособного населения.

По данным Росстата, летом 2024 года число случаев ожирения в этой возрастной группе составило 3683 на 100 тысяч человек. Министр здравоохранения Мурашко заявил, что уровень ожирения среди взрослых составляет 24,6% и предупредил, что к 2030 году каждый второй взрослый может столкнуться с избыточным весом, что приведет к росту случаев диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Опубликованы даты ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году

Сдавать ЕГЭ в 2026 году школьники начнут с 1 июня, а ОГЭ — с 2 июня. Такую информацию опубликовала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Есть досрочный период ЕГЭ, который пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. Основной период начнется после завершения учебного года 26 мая.

Что касается предметов:

1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию;

4 июня — русский язык;

8 июня — базовую и профильную математику;

11 июня — обществознание и физику;

15 июня — биологию, географию и иностранные языки (письменную часть);

18 и 19 июня — устную часть по информатике и иностранным языкам.

С 22 по 25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет.

ОГЭ для девятиклассников тоже будет проводиться в три этапа: досрочный период (с 21 апреля по 18 мая), основной этап (с 2 июня по 6 июля) и дополнительный этап (с 3 по 25 сентября).

Рост цен на продукты и лекарства

Россияне обратили внимание, что цены на кофе на прилавках магазинов достигли рекордных значений. По данным Росстата, средняя стоимость растворимого кофе в сентябре составила 4006 рублей за килограмм, что на 18 рублей больше, чем в августе (3988 рублей). Таким образом, впервые в истории цена превысила отметку в 4000 рублей.

Рост связан с увеличением мировых котировок на кофе. Основные факторы, влияющие на ситуацию, включают неблагоприятные погодные условия в Бразилии, введение США пошлин на импорт кофе и наращивание запасов европейскими странами.

Кроме того, цены на сахар тоже ждет серьезный рост, но не прямо сейчас, а во второй половине 2026 года. Также в стране продолжают дорожать лекарства. Речь идет как о самих таблетках, так и об их упаковках. Это сказывается на общей стоимости продукции.

В России изменят график выплат пенсий и детских пособий

В ноябре 2025 года россияне, получающие детские пособия и пенсии, столкнутся с изменениями в графике выплат. Это связано с празднованием Дня народного единства и переносом выходных дней, пишут «Известия».

Что изменится:

1 ноября — ожидается выплата детских пособий;

5 ноября — будет произведено начисление ежемесячного пособия из материнского капитала;

7 ноября — деньги поступят на счета работающих родителей детей до 1,5 года.

Пенсионеры также не будут ждать дольше обычного. По информации от «Коммерсанта», пенсии будут выданы досрочно. Напомним, что, если дата выплаты совпадает с праздником или выходным, средства традиционно поступают на счета в последний рабочий день перед праздниками.

Взрыв на заводе в Башкирии

На заводе «Авангард» в Башкирии в одном из цехов произошел взрыв. Подробности о ЧП сообщили в мэрии Стерлитамака.

«Авангард» занимается производством взрывчатых веществ. Предприятие основано еще в 1941 году на базе эвакуированного оборудования из города Петровеньки Ворошиловградской области и тогда именовалось заводом № 850 наркомата боеприпасов. Первой продукцией стали пороховые шашки к знаменитым «катюшам», которые выпустили 23 февраля 1943-го.

Это случилось 17 октября. В социальных сетях появились сообщения о том, что предприятие якобы атаковали беспилотники, однако глава Башкирии Радий Хабиров не подтвердил эту версию, отметив, что место происшествия пока изучают криминалисты.

Несколько бригад скорой помощи сразу же выехало в сторону завода Источник: Короче, Стерлитамак / Telegram

Во время взрыва погибло три человека: одной из женщин было всего 23 года, у двух других остались дети. Еще пять человек находятся в больнице, у двоих состояние достаточно тяжелое, у остальных — средней тяжести. Глава Башкирии заверил, что их жизням уже ничего не угрожает. Предприятие обещало оказать необходимые меры поддержки семьям погибших и обязательно выплатить компенсации.

Источник: Андрей Назаров / Telegram

Россиянам пообещали поднять пособия и зарплаты, а еще дать новую выплату

Стало известно, какая поддержка будет обеспечена россиянам в 2026 году. Подробности об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Поддержка включает в себя помощь семьям, помощь в трудоустройстве и реабилитацию.

Основное внимание уделяется помощи семьям с детьми, ветеранам и пожилым людям. С 1 февраля российским семьям с детьми увеличат материнский капитал на размер фактической инфляции. В 2026 году появится новая выплата для семей с двумя и более детьми. Также эти семьи смогут платить меньше налогов (НДФЛ) — всего 6%.

Максимальное пособие по безработице увеличат до 16 067 рублей. В этом году его проиндексировали на 9,5%. Помощь продолжат оказывать и работающим гражданам. Для этого МРОТ увеличат до 27 093 рублей. Подробнее обо всех нововведениях рассказали в отдельном материале.

Штрафы для водителей, новые и старые

За выброс мусора из автомобиля можно получить штраф до 200 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Водителю грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч, юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы удваиваются, а автомобиль может быть конфискован.

Для водителей грузовиков и автомобилей с прицепом за такое нарушение штрафы составляют до 120 и 200 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, получить штраф или вовсе лишиться прав можно и за употребление некоторых лекарств. Этот список вскоре может появиться в России. В него могут войти препараты, затрудняющие концентрацию внимания, такие как снотворные и седативные средства.

Массовое отравление в Бурятии

В Бурятии зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Отравилось 43 человека, среди них 25 детей. Один из пациентов находится в реанимации. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

«На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей. 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок — от 7 до 15 лет. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации», — отметила министр здравоохранения республики в своем Telegram-канале.

По информации Лудуповой, другие пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. У заболевших наблюдаются такие симптомы, как рвота, тошнота, жидкий стул и т. д. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

Министр здравоохранения отметила, что все пациенты покупали готовые обеды в местной торговой сети, такие как шаурма, онигири и т. д. У троих человек с отравлением подтвердили сальмонеллез. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело.

Ученые предсказали исчезновение прибрежных городов

Исследование Университета Макгилла предупреждает о масштабных разрушениях из-за подъема уровня моря, вызванного выбросами парниковых газов. Наибольшая опасность грозит городам Африки, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки. При подъеме уровня моря на 20 метров к 2100 году около 136 миллионов зданий могут оказаться под водой, включая жилые кварталы, порты и объекты культурного наследия.

Профессор Эрик Гэлбрейт подчеркнул, что последствия затронут всех жителей планеты. Авторы исследования призывают архитекторов и урбанистов учитывать новые риски при проектировании городов для снижения ущерба, сообщает портал Nature.com.

Солнце за несколько часов сожгло две кометы

В атмосфере Солнца 10 и 11 октября сгорели две кометы, зафиксированные коронографами LASCO. Возраст древнейших тел Солнечной системы может достигать миллиардов лет. Кометы родились из первичного облака в эпоху формирования Солнечной системы.

Астрономы предполагают, что объекты могли быть фрагментами одной крупной кометы, разрушенной столкновением с неизвестным телом, что изменило ее орбиту. Отмечается, что небольшие кометы испаряются при первом сближении с Солнцем, достигая температур до миллиона градусов.

Эти объекты могли быть частью семейства комет или одинокими остатками крупной кометы, погибшей на окраинах Солнечной системы, сообщили в своем Telegram-канале представители лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

