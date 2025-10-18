В Колумбии коренные народы напали с луками на американское посольство: новости 18 октября

Протестующие ранили несколько полицейских Источник: Х / MariaFdaCaba

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 октября.

Мошенники обманывают россиян, ищущих работу

Аферисты нацелились на россиян, ищущих работу, пишет РИА Новости. Злоумышленники под видом поиска сотрудников или стажеров просят соискателей предоставить копии паспорта, ИНН, СНИЛС, а иногда даже номера банковских карт, утверждая, что это необходимо для оформления договора.

«Такие схемы становятся особенно опасными в условиях растущей цифровизации рынка труда, когда большая часть коммуникаций с работодателями происходит онлайн», — рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Эксперт предупреждает, что следует настороженно относиться к предложениям внести «предоплату» за обучение, оформление бумаг или участие в стажировке. Также мошенники часто используют объявления о вакансиях с высокими зарплатами, на которые соглашаются принимать соискателей без опыта.

В России предложили упростить получение накопительной части пенсии

Процесс получения пенсионных накоплений должен быть упрощен, чтобы граждане могли свободно распоряжаться своими средствами, избегая бюрократических сложностей. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он напомнил, что мораторий на отчисления в накопительную часть пенсии был введен с 2014 года. Эти средства остались, но их правовой статус не определен. Поскольку они считаются частью государственного бюджета, их нельзя выдать без соответствующего решения властей, что ограничивает возможности единовременных выплат.

«Целесообразно предусмотреть упрощенный алгоритм обращения и возврата накоплений, чтобы человек мог распоряжаться своими средствами без сложных бюрократических процедур», — отметил Гаврилов в разговоре с ТАСС.

Он выразил уверенность, что такая мера позволит сделать накопительную часть пенсии эффективным инструментом поддержки пожилых людей.

В России предлагают закрепить право голоса отца в решении об аборте

Забота о сохранении ребенка с момента зачатия ложится на обоих родителей. Поэтому необходимо закрепить право голоса при решении об аборте. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

По его словам, отец не только должен иметь право голоса, но и несет перед Богом ответственность за защиту жизни своего ребенка.

«Мужчине в такой трагической ситуации необходимо приложить все усилия — через беседу, привлечение пастыря, чтобы вразумить супругу и защитить самого беззащитного — нерожденного младенца», — заявил он в беседе с ТАСС.

Лукьянов подчеркнул, что одинаково преступно склонять женщину к аборту и лишать мужчину права принимать решение о сохранении плода.

Метеозависимых предупредили о начале третьей магнитной бури за месяц

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила о начале третьей магнитной бури за октябрь. До этого ученые отметили быстрые изменения параметров солнечного ветра, включая увеличение его скорости.

Эти изменения указывают на то, что корональная дыра на солнечном диске начала влиять на Землю. Воздействие умеренное, и сильной реакции магнитного поля планеты не ожидается, хотя возможны бури низкого уровня.

Геомагнитная обстановка стабилизируется к середине дня 20 октября, после чего прогнозируется длительное (около недели) затишье, отметили ученые. А полный календарь магнитных бурь мы публиковали здесь.

Министр обороны США Пит Хегсет надел галстук в цвет российского флага на встречу с Зеленским

Министр обороны США Пит Хегсет надел галстук в бело-сине-красную полоску на встречу президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Он сидел по левое плечо от Трампа.

Расположение полосок на галстуке совпадало с порядком цветов на российском флаге. Вместе с тем флаг США также состоит из белого, синего и красного цветов. Эта ситуация стала поводом для шуток в СМИ.

Хегсет в бело-сине-красном галстуке Источник: Jonathan Ernst / REUTERS

Сотни человек пострадали на похоронах экс-премьера Кении

Сотни людей получили травмы на похоронах бывшего премьер-министра Кении Раилы Одинги. Эту информацию опубликовала местная газета Standard.

Источник: X.com

Накануне агентство «Франс Пресс» писало о десятках пострадавших в давке во время траурных мероприятий. Согласно сообщениям газеты в соцсети X, инцидент произошел в результате наплыва людей на Международный стадион имени Джомо Кениаты в Кисуму. Несколько человек потеряли сознание от усталости и горя, а сотрудники Красного Креста Кении оказывали первую помощь и эвакуировали пострадавших.

Пауэрбанк загорелся на борту самолета Air China

Самолет авиакомпании Air China, следовавший из китайского Ханчжоу в Сеул, вынужденно совершил экстренную посадку. Всё из-за возгорания на борту лайнера. Там вспыхнула литиевая батарея, передает South China Morning Post.

Самолет экстренно приземлился в аэропорту Пудун в Шанхае. Пауэрбанк воспламенился в ручной клади пассажира. Экипаж потушил огонь.

На кадрах видно, как из одного из отсеков багажной полки вырывается огонь, люди кричат. Почти все пассажиры сидят на своих местах и снимают видео на телефоны.

Устройство воспламенилось в ручной клади самолета Источник: South China Morning Post

Мощное извержение вулкана на Гавайях

На вулкане Килауэа, расположенном на Гавайях, произошел выброс лавы, высота фонтанов которого достигла 1500 футов (более 450 метров), как сообщает Hawaii News со ссылкой на Геологическую службу США. Данное извержение стало рекордным по высоте выбросов для текущего периода.

Высота фонтанов лавы вулкана достигла более 450 метров Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Облако газа поднялось на высоту более 4,8 километра. На юго-западе Большого острова Гавайского архипелага вдоль одного из шоссе были замечены мелкие частицы пепла и «волосы Пеле» — тонкие стеклянные волокна, названные в честь гавайского вулканического божества. Эти волокна образуются из газа во время извержений, переносятся ветром и могут вызывать раздражение кожи и глаз.

Невероятное зрелище Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Женщину арестовали за заявление об изнасиловании

В США женщина подала заявление об изнасиловании, но в итоге оказалась арестована сама. Инцидент произошел во Флориде.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что в ее дом ворвался неизвестный мужчина, который повалил ее на землю и изнасиловал. Полицейские прибыли на место происшествия, а после американка показала им фото нападавшего, которого ей якобы удалось снять.

Началось расследование. В ходе следствия выяснилось, что фотография была сгенерирована с помощью ChatGPT.

После этого женщину арестовали за ложный донос. Она провела ночь в тюрьме и внесла залог в тысячу долларов за освобождение. Причины ее поступка остаются неизвестными, передает The Smoking Gun.

Протестующие в Колумбии атаковали посольство США

Протестующие в Колумбии напали на посольство США, вооружившись луками и зажигательными веществами. Участники протеста ранили четверых полицейских, пытавшихся им помешать. Подробности на своей странице в соцсети X сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

«Я приказал проявить максимум осторожности с посольством США в Боготе. Плохо, что после достижения соглашения с „Конгрессом народов“ о снятии блокад более радикальная группа атаковала полицию, охраняющую посольство, — несколько молодых людей были ранены стрелами. Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры», — написал он.

По информации мэра Боготы Карлоса Фернандо, столкновения вспыхнули на пятый день протестов коренных народов. Митингующие собрались у посольства, чтобы провести акцию под девизом «За жизнь и достоинство народов».

Протест задумывался как мирная демонстрация. В итоге он перерос в стычки с силами правопорядка. Мэр в соцсети X добавил, что протестующие также напали на Национальный университет и другие административные здания в центре колумбийской столицы.