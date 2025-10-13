«Третьей мировой войны не будет»: Трамп подписал важное соглашение

Трамп объявил о мире на Ближнем Востоке Источник: AP Photo / Evan Vucci

Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа на саммите мира в египетском Шарм-эш-Шейхе. Страны выступили как посредники между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Fox News.

«Всегда говорили о том, что третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет», — заявил Дональд Трамп.

Как отметил президент США, в документе подробно изложены множество правил, положений и других аспектов касательно урегулирования.

«Это день, ради которого люди в этом регионе и во всём мире работали, стремились, надеялись и молились. Благодаря историческому соглашению, которое мы только что подписали, молитвы миллионов наконец-то были услышаны. Вместе мы достигли невозможного. Наконец-то на Ближнем Востоке наступил мир», — приводит слова президента США Белый дом.