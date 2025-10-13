НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Третьей мировой войны не будет»: Трамп подписал важное соглашение

«Третьей мировой войны не будет»: Трамп подписал важное соглашение

В Шарм-эш-Шейхе проходит саммит мира

245
Трамп объявил о мире на Ближнем Востоке | Источник: AP Photo / Evan Vucci

Трамп объявил о мире на Ближнем Востоке

Источник:

AP Photo / Evan Vucci

Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа на саммите мира в египетском Шарм-эш-Шейхе. Страны выступили как посредники между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Fox News.

«Всегда говорили о том, что третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет», — заявил Дональд Трамп.

Источник:

Fox News

Как отметил президент США, в документе подробно изложены множество правил, положений и других аспектов касательно урегулирования.

«Это день, ради которого люди в этом регионе и во всём мире работали, стремились, надеялись и молились. Благодаря историческому соглашению, которое мы только что подписали, молитвы миллионов наконец-то были услышаны. Вместе мы достигли невозможного. Наконец-то на Ближнем Востоке наступил мир», — приводит слова президента США Белый дом.

Всего в саммите участвуют 19 глав государств и правительств, в том числе канцлер ФРГ и президент Франции.

Комментарии
9
Гость
54 минуты
Как будто Трамп что то решает 🤣🤣🤣
Гость
58 минут
Зачем им воевать, они плодятся как кролики, скоро итак все заселят и везде будут Арабы и Средняя Азия.
Читать все комментарии
